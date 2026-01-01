Triển khai Windmill với 1 nhấp.
Nền tảng dành cho nhà phát triển mã nguồn mở biến các tập lệnh thành công cụ nội bộ, quy trình làm việc theo lịch trình và giao diện người dùng (UI) tự động tạo.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Windmill
Windmill là một nền tảng dành cho nhà phát triển mã nguồn mở, chuyển đổi các script được viết bằng Python, TypeScript, Go, Bash và SQL thành các công cụ nội bộ với giao diện web tự động tạo, quy trình làm việc có thể lên lịch và các REST API có thể gọi được. Nó loại bỏ các công việc lặp đi lặp lại khi xây dựng bảng quản trị và bảng điều khiển nội bộ bằng cách tạo giao diện trực tiếp từ chữ ký script.
Tự host Windmill trên VPS giúp giữ tất cả mã công cụ nội bộ và dữ liệu trong cơ sở hạ tầng của bạn. Dịch vụ worker đi kèm thực thi các tác vụ trong môi trường biệt lập, PostgreSQL lưu trữ trạng thái quy trình làm việc và lịch sử chạy, và một trình quản lý bí mật xử lý các khóa API và thông tin xác thực mà không cần mã hóa cứng chúng trong các script.
Các tính năng chính của Windmill
Các tập lệnh đa ngôn ngữ
Viết các tự động hóa bằng Python, TypeScript, Go, Bash hoặc SQL — Windmill xử lý việc thực thi, các phụ thuộc và sandboxing.
UIs tự động tạo
Windmill tự động tạo biểu mẫu web và UIs từ các kiểu tham số script để những người không phải là nhà phát triển có thể chạy các công cụ mà không cần mã.
Trình tạo Workflow
Xâu chuỗi các script thành quy trình làm việc nhiều bước với phân nhánh có điều kiện, vòng lặp và thực thi song song bằng cách sử dụng trình chỉnh sửa DAG trực quan.
Bộ lập lịch Cron
Chạy các tập lệnh và quy trình làm việc theo lịch trình cron hoặc trình kích hoạt sự kiện mà không cần quản lý cơ sở hạ tầng cron riêng biệt.
Quản lý bí mật
Lưu trữ khóa API, mật khẩu và mã thông báo dưới dạng biến được mã hóa có thể truy cập bởi các tập lệnh mà không cần nhúng chúng vào mã.
Tại sao lại chạy Windmill trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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