Windmill là một nền tảng dành cho nhà phát triển mã nguồn mở, chuyển đổi các script được viết bằng Python, TypeScript, Go, Bash và SQL thành các công cụ nội bộ với giao diện web tự động tạo, quy trình làm việc có thể lên lịch và các REST API có thể gọi được. Nó loại bỏ các công việc lặp đi lặp lại khi xây dựng bảng quản trị và bảng điều khiển nội bộ bằng cách tạo giao diện trực tiếp từ chữ ký script.

Tự host Windmill trên VPS giúp giữ tất cả mã công cụ nội bộ và dữ liệu trong cơ sở hạ tầng của bạn. Dịch vụ worker đi kèm thực thi các tác vụ trong môi trường biệt lập, PostgreSQL lưu trữ trạng thái quy trình làm việc và lịch sử chạy, và một trình quản lý bí mật xử lý các khóa API và thông tin xác thực mà không cần mã hóa cứng chúng trong các script.