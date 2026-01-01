Triển khai Coai với một nhấp cài đặt.
Nền tảng tổng hợp AI tự lưu trữ hợp nhất OpenAI, Claude, Gemini và hơn 20 nhà cung cấp với tính năng quản lý đa người dùng và hạn mức sử dụng.
Chọn gói VPS cho Coai
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Coai
Coai (Chat Nio) là một nền tảng tổng hợp AI mã nguồn mở, tập hợp OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen và hơn 20 nhà cung cấp mô hình ngôn ngữ khác vào một giao diện được lưu trữ duy nhất. Nó vượt xa một chat UI đơn giản bằng cách bổ sung các cấp độ đăng ký, hạn mức token cho mỗi người dùng, cấp phát khóa API và thanh toán sử dụng — giúp các nhóm cần cung cấp quyền truy cập LLM có kiểm soát cho nhiều người dùng mà không làm lộ khóa của nhà cung cấp thượng nguồn trở nên thực tế.
Tự lưu trữ Coai trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát các mô hình có sẵn, mức tiêu thụ của mỗi cấp người dùng và tổng chi phí API của bạn — mà không phải trả phí theo chỗ ngồi cho một dịch vụ tổng hợp được quản lý.
Các tính năng chính của Coai
Tổng hợp đa nhà cung cấp
Kết nối OpenAI, Claude, Gemini, Azure, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen và hơn 20 nhà cung cấp thông qua một nền tảng và cho phép người dùng chuyển đổi giữa chúng từ một giao diện duy nhất.
Các cấp gói đăng ký người dùng
Xác định các gói đăng ký miễn phí và trả phí với hạn mức token theo từng cấp, kiểm soát lượng tiêu thụ của mỗi nhóm người dùng trên tất cả các nhà cung cấp đã cấu hình.
Cấp phát khóa API
Cấp khóa API cho người dùng của bạn để họ có thể truy cập các mô hình đã cấu hình theo chương trình — mà không bao giờ tiết lộ thông tin xác thực nhà cung cấp thượng nguồn của bạn.
Theo dõi mức sử dụng và thanh toán
Giám sát mức tiêu thụ token và chi phí ước tính của từng người dùng theo thời gian thực, với các giới hạn có thể cấu hình để ngăn chặn tình trạng vượt ngân sách ngoài dự kiến.
Thị trường mô hình
Người dùng khám phá và lựa chọn từ tất cả các nhà cung cấp đã cấu hình thông qua một bộ chọn mô hình tích hợp, với sự hỗ trợ cho việc gọi hàm và tạo hình ảnh khi có sẵn.
Tại sao lại chạy Coai trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
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