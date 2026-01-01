Coai (Chat Nio) là một nền tảng tổng hợp AI mã nguồn mở, tập hợp OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen và hơn 20 nhà cung cấp mô hình ngôn ngữ khác vào một giao diện được lưu trữ duy nhất. Nó vượt xa một chat UI đơn giản bằng cách bổ sung các cấp độ đăng ký, hạn mức token cho mỗi người dùng, cấp phát khóa API và thanh toán sử dụng — giúp các nhóm cần cung cấp quyền truy cập LLM có kiểm soát cho nhiều người dùng mà không làm lộ khóa của nhà cung cấp thượng nguồn trở nên thực tế.

Tự lưu trữ Coai trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát các mô hình có sẵn, mức tiêu thụ của mỗi cấp người dùng và tổng chi phí API của bạn — mà không phải trả phí theo chỗ ngồi cho một dịch vụ tổng hợp được quản lý.