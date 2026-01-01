Triển khai Jenkins với 1 nhấp cài đặt.
Máy chủ tự động hóa mã nguồn mở để xây dựng các quy trình CI/CD với hơn 1.800 tích hợp plugin.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Jenkins
Jenkins là máy chủ tự động hóa mã nguồn mở hàng đầu thế giới, được hàng triệu đội ngũ phát triển tin dùng để vận hành các pipeline tích hợp liên tục và triển khai liên tục. Với hơn 1.800 plugin, Jenkins tích hợp với hầu hết mọi công cụ trong phát triển phần mềm hiện đại — từ Git và GitHub đến Docker, Kubernetes, AWS, và hơn thế nữa.
Tự host Jenkins trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn tài nguyên build chuyên dụng không tính phí theo phút, không giới hạn thời gian thực thi và toàn quyền kiểm soát môi trường build của bạn. Cài đặt bất kỳ SDK, compiler hoặc dependency nào mà dự án của bạn yêu cầu mà không gặp phải các hạn chế về nền tảng.
Các tính năng chính của Jenkins
Pipeline dưới dạng Mã
Xác định quy trình CI/CD trong một Jenkinsfile được kiểm soát phiên bản, giúp tự động hóa của bạn có thể tái tạo và xem xét được cùng với mã ứng dụng của bạn.
Hơn 1.800 Plugin
Tích hợp Jenkins với GitHub, GitLab, Docker, Kubernetes, AWS, Slack và hầu như bất kỳ công cụ nào mà quy trình làm việc phát triển của bạn phụ thuộc vào.
Xây dựng phân tán
Phân tán các bản dựng trên nhiều tác nhân để thực thi song song, giảm đáng kể thời gian phản hồi trên các bộ kiểm thử lớn.
Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò
Quản lý quyền truy cập của nhóm với các quyền hạn chi tiết, hỗ trợ các nhà cung cấp xác thực LDAP, Active Directory, OAuth và SAML.
Bản dựng theo lịch trình và kích hoạt
Chạy các bản dựng theo lịch trình cron, webhook Git, hoàn thành công việc upstream hoặc cổng phê duyệt thủ công để phù hợp với bất kỳ quy trình phát hành nào.
Tại sao lại chạy Jenkins trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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