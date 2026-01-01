Triển khai Radicale với 1 nhấp.
Máy chủ CalDAV và CardDAV tự host nhẹ để đồng bộ hóa lịch và danh bạ trên tất cả các thiết bị của bạn.
Chọn gói VPS cho Radicale
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Radicale
Radicale là một máy chủ CalDAV (lịch) và CardDAV (danh bạ) nhỏ gọn, đơn giản, không rắc rối, được viết bằng Python. Nó sử dụng các giao thức tiêu chuẩn mà mọi hệ điều hành hiện đại đều hỗ trợ nguyên bản — iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE — nhờ đó lịch và danh bạ đồng bộ hóa với thiết bị của bạn mà không cần cài đặt ứng dụng tùy chỉnh hoặc tiện ích mở rộng trình duyệt.
Tự host Radicale trên VPS của bạn giúp giữ mọi sự kiện, địa chỉ và lịch chia sẻ trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, thay vì giao cho một dịch vụ SaaS lịch. Máy chủ lưu trữ các bộ sưu tập dưới dạng tệp tin thuần túy trên đĩa, không yêu cầu cơ sở dữ liệu và chạy thoải mái cùng với các ứng dụng khác nhờ dung lượng Python nhỏ gọn của nó.
Các tính năng chính của Radicale
Tiêu chuẩn CalDAV và CardDAV
Đồng bộ hóa gốc với iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME và KDE mà không cần ứng dụng của bên thứ ba — mọi OS hiện đại đều hỗ trợ các protocols này tích hợp sẵn.
Lưu trữ tệp
Lịch và danh bạ tồn tại dưới dạng các tệp iCalendar và vCard thuần túy trên đĩa — dễ dàng sao lưu, kiểm soát phiên bản hoặc di chuyển mà không cần kết xuất cơ sở dữ liệu.
Đa người dùng có chia sẻ
Mỗi người dùng đã xác thực sẽ có bộ sưu tập riêng của mình, cùng với các quy tắc chia sẻ tùy chọn cho lịch gia đình hoặc lịch nhóm được chia sẻ.
Yêu cầu tài nguyên thấp
Máy chủ Pure-Python không có cơ sở dữ liệu khởi động trong vài giây và sử dụng hàng chục megabyte bộ nhớ — hoàn hảo cho các gói VPS nhỏ nhất.
Giao diện quản trị web
Giao diện người dùng trình duyệt tích hợp cho phép người dùng duyệt các bộ sưu tập, sao chép URL CalDAV/CardDAV để thiết lập máy khách và xác minh mọi thứ đang hoạt động.
Thân thiện với Reverse-proxy
Được thiết kế để nằm sau nginx, Apache, hoặc Traefik với HTTPS termination ở phía trên, giúp việc triển khai đơn giản và an toàn.
Tại sao lại chạy Radicale trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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