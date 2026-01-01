Radicale là một máy chủ CalDAV (lịch) và CardDAV (danh bạ) nhỏ gọn, đơn giản, không rắc rối, được viết bằng Python. Nó sử dụng các giao thức tiêu chuẩn mà mọi hệ điều hành hiện đại đều hỗ trợ nguyên bản — iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE — nhờ đó lịch và danh bạ đồng bộ hóa với thiết bị của bạn mà không cần cài đặt ứng dụng tùy chỉnh hoặc tiện ích mở rộng trình duyệt.

Tự host Radicale trên VPS của bạn giúp giữ mọi sự kiện, địa chỉ và lịch chia sẻ trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, thay vì giao cho một dịch vụ SaaS lịch. Máy chủ lưu trữ các bộ sưu tập dưới dạng tệp tin thuần túy trên đĩa, không yêu cầu cơ sở dữ liệu và chạy thoải mái cùng với các ứng dụng khác nhờ dung lượng Python nhỏ gọn của nó.