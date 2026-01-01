Triển khai Bytebase với cài đặt một nhấp.
Nền tảng DevOps cơ sở dữ liệu mã nguồn mở để xem xét, phê duyệt và triển khai các thay đổi lược đồ một cách an toàn trên các môi trường.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Bytebase
Bytebase là một nền tảng DevOps cơ sở dữ liệu mã nguồn mở mang lại kỷ luật kỹ thuật phần mềm cho việc quản lý thay đổi cơ sở dữ liệu. Trong khi hầu hết các nhóm dựa vào các tập lệnh SQL ad-hoc hoặc phê duyệt DBA không chính thức, Bytebase cung cấp quy trình làm việc xem xét có cấu trúc, quy trình triển khai đa môi trường và hơn 200 quy tắc xem xét SQL tích hợp sẵn phản ánh cách mã ứng dụng được triển khai.
Nó hỗ trợ hơn 20 hệ thống cơ sở dữ liệu — PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis, ClickHouse, Snowflake, và nhiều hơn nữa — từ một giao diện web duy nhất. Tự lưu trữ giữ thông tin đăng nhập cơ sở dữ liệu và lịch sử thay đổi hoàn toàn trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn, mà không có dịch vụ bên thứ ba nào truy cập vào lược đồ hoặc dữ liệu của bạn.
Các tính năng chính của Bytebase
Quy trình thay đổi cơ sở dữ liệu
Định tuyến mọi thay đổi lược đồ thông qua các bước xem xét và phê duyệt có thể cấu hình trước khi nó đến bất kỳ môi trường cơ sở dữ liệu nào.
Đánh giá SQL tích hợp
Hơn 200 quy tắc tự động phát hiện các anti-pattern, chỉ mục bị thiếu và các thao tác phá hủy trước khi một thay đổi được phê duyệt.
Tích hợp GitOps
Liên kết Bytebase với Git repository của bạn để các lần di chuyển cơ sở dữ liệu tuân theo quy trình pull-request tương tự như mã ứng dụng.
Triển khai đa môi trường
Xác định các quy trình được sắp xếp theo thứ tự trên các môi trường dev, staging và production với các cổng phê duyệt bắt buộc ở mỗi giai đoạn.
Kiểm toán và tuân thủ
Mọi quá trình di chuyển và phê duyệt đều được ghi lại trong nhật ký chống giả mạo với dấu thời gian và thông tin người dùng, hỗ trợ SOC 2 và các khuôn khổ tương tự.
Tại sao lại chạy Bytebase trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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