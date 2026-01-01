Bytebase là một nền tảng DevOps cơ sở dữ liệu mã nguồn mở mang lại kỷ luật kỹ thuật phần mềm cho việc quản lý thay đổi cơ sở dữ liệu. Trong khi hầu hết các nhóm dựa vào các tập lệnh SQL ad-hoc hoặc phê duyệt DBA không chính thức, Bytebase cung cấp quy trình làm việc xem xét có cấu trúc, quy trình triển khai đa môi trường và hơn 200 quy tắc xem xét SQL tích hợp sẵn phản ánh cách mã ứng dụng được triển khai.

Nó hỗ trợ hơn 20 hệ thống cơ sở dữ liệu — PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis, ClickHouse, Snowflake, và nhiều hơn nữa — từ một giao diện web duy nhất. Tự lưu trữ giữ thông tin đăng nhập cơ sở dữ liệu và lịch sử thay đổi hoàn toàn trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn, mà không có dịch vụ bên thứ ba nào truy cập vào lược đồ hoặc dữ liệu của bạn.