Open Archiver là một nền tảng lưu trữ email tự host, đạt chuẩn tuân thủ, thu nạp các tin nhắn từ Gmail, Microsoft 365, các máy chủ IMAP chung và các tệp PST hoặc MBOX hàng loạt vào một kho lưu trữ cục bộ chống giả mạo. Email được lưu trữ ở định dạng .eml tiêu chuẩn, loại bỏ trùng lặp, được mã hóa khi không hoạt động và được lập chỉ mục bởi Meilisearch với Apache Tika phân tích các tệp đính kèm để mọi từ bên trong các tệp PDF, tài liệu Word và bảng tính đều có thể tìm kiếm ngay lập tức.

Việc tự host Open Archiver giữ mọi tin nhắn, tệp đính kèm và nhật ký truy cập trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn, đồng thời vẫn đáp ứng các yêu cầu về lưu giữ, giữ lại pháp lý và kiểm toán mà các ngành công nghiệp được quản lý phụ thuộc vào. Các hàm băm tệp phát hiện giả mạo, các chính sách lưu giữ tự động hóa quản lý vòng đời và một dấu vết kiểm toán bất biến ghi lại mọi truy cập.