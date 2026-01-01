Giảm giá lên đến 69% cho Open Archiver

Triển khai Open Archiver với 1 nhấp cài đặt.

Lưu trữ email mã nguồn mở đạt chuẩn tuân thủ cho Gmail, Microsoft 365, IMAP và các bản nhập PST, với tìm kiếm toàn văn.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Open Archiver với 1 nhấp cài đặt.

Chọn gói VPS cho Open Archiver

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Open Archiver

Open Archiver là một nền tảng lưu trữ email tự host, đạt chuẩn tuân thủ, thu nạp các tin nhắn từ Gmail, Microsoft 365, các máy chủ IMAP chung và các tệp PST hoặc MBOX hàng loạt vào một kho lưu trữ cục bộ chống giả mạo. Email được lưu trữ ở định dạng .eml tiêu chuẩn, loại bỏ trùng lặp, được mã hóa khi không hoạt động và được lập chỉ mục bởi Meilisearch với Apache Tika phân tích các tệp đính kèm để mọi từ bên trong các tệp PDF, tài liệu Word và bảng tính đều có thể tìm kiếm ngay lập tức.

Việc tự host Open Archiver giữ mọi tin nhắn, tệp đính kèm và nhật ký truy cập trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn, đồng thời vẫn đáp ứng các yêu cầu về lưu giữ, giữ lại pháp lý và kiểm toán mà các ngành công nghiệp được quản lý phụ thuộc vào. Các hàm băm tệp phát hiện giả mạo, các chính sách lưu giữ tự động hóa quản lý vòng đời và một dấu vết kiểm toán bất biến ghi lại mọi truy cập.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Open Archiver

Thu nạp email phổ quát

Kết nối với Gmail, Microsoft 365, hộp thư IMAP chung, kho lưu trữ PST, tệp MBOX hoặc các tệp xuất .eml đã nén để di chuyển một lần và đồng bộ hóa liên tục theo thời gian thực.

Tìm kiếm trong tệp đính kèm

Meilisearch lập chỉ mục mọi nội dung email trong khi Apache Tika trích xuất văn bản từ PDF, DOCX, XLSX và các tệp đính kèm khác để các tìm kiếm có thể truy cập vào bên trong tài liệu.

Lưu trữ chống giả mạo

Mọi email và tệp đính kèm đã lưu trữ đều được băm khi nhập liệu, được mã hóa khi lưu trữ và được xác minh bằng báo cáo tính toàn vẹn để mọi sửa đổi được phát hiện ngay lập tức.

Lưu giữ và nhật ký kiểm toán

Các chính sách lưu giữ chi tiết tự động hóa việc quản lý vòng đời trong khi nhật ký kiểm toán bất biến ghi lại ai đã truy cập tin nhắn nào và khi nào để phục vụ báo cáo tuân thủ.

Lưu trữ có thể cắm

Lưu trữ email đã lưu trữ trên hệ thống tệp VPS cục bộ hoặc trên bất kỳ backend lưu trữ đối tượng tương thích S3 nào như AWS S3 hoặc MinIO mà không cần thay đổi triển khai.

Phục hồi luồng

Khám phá hội thoại nhóm các thư trả lời và chuyển tiếp thành các chuỗi hội thoại đầy đủ để các điều tra viên có thể xem xét toàn bộ ngữ cảnh của bất kỳ tin nhắn nào trong một chế độ xem.

Tại sao lại chạy Open Archiver trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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