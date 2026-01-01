pgAdmin là nền tảng quản trị và phát triển mã nguồn mở phổ biến nhất và giàu tính năng nhất cho PostgreSQL, được duy trì bởi cộng đồng PostgreSQL. Phiên bản web (pgAdmin 4) cung cấp giao diện dựa trên trình duyệt tinh tế để quản lý một hoặc nhiều máy chủ Postgres — thiết kế lược đồ, phát triển truy vấn với tính năng tự động hoàn thành và kế hoạch giải thích, sao lưu và phục hồi, quản lý vai trò và quyền, giám sát sao chép và tìm kiếm toàn văn bản trên các đối tượng cơ sở dữ liệu.

Tự lưu trữ pgAdmin trên VPS của bạn mang lại cho các DBA và nhà phát triển một bảng điều khiển quản lý Postgres tập trung có thể truy cập từ bất cứ đâu bằng trình duyệt, mà không cần cài đặt ứng dụng máy tính để bàn. Kết nối pgAdmin với bất kỳ phiên bản Postgres nào có thể truy cập — vùng chứa cục bộ, RDS hoặc Cloud SQL được lưu trữ trên đám mây, hoặc máy chủ Postgres từ xa — và quản lý tất cả chúng từ một giao diện web duy nhất.