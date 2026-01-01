Triển khai pgAdmin với một nhấp cài đặt.
Nền tảng quản trị và phát triển mã nguồn mở cho PostgreSQL — công cụ quản lý đồ họa phổ biến nhất cho các cơ sở dữ liệu Postgres.
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Những gì bạn có thể xây dựng với pgAdmin
pgAdmin là nền tảng quản trị và phát triển mã nguồn mở phổ biến nhất và giàu tính năng nhất cho PostgreSQL, được duy trì bởi cộng đồng PostgreSQL. Phiên bản web (pgAdmin 4) cung cấp giao diện dựa trên trình duyệt tinh tế để quản lý một hoặc nhiều máy chủ Postgres — thiết kế lược đồ, phát triển truy vấn với tính năng tự động hoàn thành và kế hoạch giải thích, sao lưu và phục hồi, quản lý vai trò và quyền, giám sát sao chép và tìm kiếm toàn văn bản trên các đối tượng cơ sở dữ liệu.
Tự lưu trữ pgAdmin trên VPS của bạn mang lại cho các DBA và nhà phát triển một bảng điều khiển quản lý Postgres tập trung có thể truy cập từ bất cứ đâu bằng trình duyệt, mà không cần cài đặt ứng dụng máy tính để bàn. Kết nối pgAdmin với bất kỳ phiên bản Postgres nào có thể truy cập — vùng chứa cục bộ, RDS hoặc Cloud SQL được lưu trữ trên đám mây, hoặc máy chủ Postgres từ xa — và quản lý tất cả chúng từ một giao diện web duy nhất.
Các tính năng chính của pgAdmin
Quản lý đa máy chủ
Kết nối và quản lý bất kỳ số lượng máy chủ PostgreSQL nào từ một giao diện web duy nhất, được tổ chức thành các nhóm máy chủ với metadata được gắn thẻ.
Công cụ truy vấn với autocomplete
Trình chỉnh sửa SQL đầy đủ tính năng với tính năng tô sáng cú pháp, tự động hoàn thành tên bảng và cột, lịch sử truy vấn và trực quan hóa kế hoạch thực thi đồ họa.
Trình thiết kế Schema
Duyệt và chỉnh sửa cơ sở dữ liệu, lược đồ, bảng, chế độ xem, hàm, chuỗi và chỉ mục thông qua trình điều hướng dạng cây với các hộp thoại nhấp để chỉnh sửa.
Sơ đồ ERD
Tạo sơ đồ quan hệ thực thể tương tác từ các lược đồ hiện có, hoặc thiết kế các lược đồ mới một cách trực quan trước khi áp dụng các thay đổi vào cơ sở dữ liệu.
Sao lưu và khôi phục
Chạy các thao tác pg_dump và pg_restore trực tiếp từ UI với các tùy chọn định dạng, mức độ nén và lựa chọn theo từng bảng.
Quản lý vai trò và quyền
Tạo vai trò trực quan, quản lý tư cách thành viên nhóm, và cấp hoặc thu hồi quyền cấp đối tượng trên các cơ sở dữ liệu và lược đồ.
Tại sao lại chạy pgAdmin trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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