Giảm giá lên đến 69% cho Forgejo

Triển khai Forgejo với 1 nhấp cài đặt.

Dịch vụ Git tự host nhẹ với giao diện web đầy đủ, pull request, theo dõi vấn đề và các pipeline CI/CD.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Forgejo với 1 nhấp cài đặt.

Chọn gói VPS cho Forgejo

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Forgejo

Forgejo là một dịch vụ Git tự host, do cộng đồng điều hành, được phát triển từ Gitea với trọng tâm mạnh mẽ vào tính minh bạch và trao quyền cho người dùng. Nó cung cấp mọi thứ mà các nhóm cần để host, cộng tác và quản lý các dự án phần mềm — từ quản lý kho lưu trữ và đánh giá mã đến theo dõi vấn đề, wiki và CI/CD Actions tích hợp sẵn — trong một gói nhẹ, hiệu quả tài nguyên, chạy mượt mà trên một VPS nhỏ.

Tự host hạ tầng Git của bạn với Forgejo có nghĩa là toàn quyền sở hữu mã nguồn của bạn, không phụ thuộc vào các nền tảng bên thứ ba và tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về lưu trú dữ liệu. Bạn nhận được các tính năng cộng tác cấp doanh nghiệp mà không phải trả giá theo từng người dùng hoặc rủi ro thay đổi chính sách từ các nhà cung cấp bên ngoài khiến nhóm của bạn bị khóa khỏi kho lưu trữ của chính họ.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Forgejo

Git Hosting đầy đủ

Lưu trữ kho lưu trữ với quyền truy cập SSH và HTTPS, bảo vệ nhánh và trình xem khác biệt dựa trên web để xem xét mã.

Pull Requests & Reviews

Quy trình đánh giá mã có cấu trúc với các bình luận nội tuyến, yêu cầu phê duyệt và chiến lược hợp nhất để kiểm soát chất lượng.

Theo dõi vấn đề

Trình theo dõi vấn đề tích hợp với nhãn, mốc thời gian và bảng dự án để quản lý công việc cùng với mã liên quan.

Các tác vụ CI/CD tích hợp sẵn

Tự động hóa tương thích với GitHub Actions cho phép bạn chạy các bài kiểm tra và triển khai trực tiếp trong Forgejo mà không cần các dịch vụ CI bên ngoài.

Package Registry

Lưu trữ hình ảnh Docker, gói NPM và các tạo phẩm khác trên cùng một nền tảng với mã nguồn của bạn để có một chuỗi cung ứng thống nhất.

Hỗ trợ Liên đoàn

Liên kết dựa trên ActivityPub cho phép hợp tác giữa các phiên bản, giảm sự phụ thuộc vào bất kỳ nhà cung cấp hosting tập trung đơn lẻ nào.

Tại sao lại chạy Forgejo trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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