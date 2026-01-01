Triển khai Forgejo với 1 nhấp cài đặt.
Dịch vụ Git tự host nhẹ với giao diện web đầy đủ, pull request, theo dõi vấn đề và các pipeline CI/CD.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Forgejo
Forgejo là một dịch vụ Git tự host, do cộng đồng điều hành, được phát triển từ Gitea với trọng tâm mạnh mẽ vào tính minh bạch và trao quyền cho người dùng. Nó cung cấp mọi thứ mà các nhóm cần để host, cộng tác và quản lý các dự án phần mềm — từ quản lý kho lưu trữ và đánh giá mã đến theo dõi vấn đề, wiki và CI/CD Actions tích hợp sẵn — trong một gói nhẹ, hiệu quả tài nguyên, chạy mượt mà trên một VPS nhỏ.
Tự host hạ tầng Git của bạn với Forgejo có nghĩa là toàn quyền sở hữu mã nguồn của bạn, không phụ thuộc vào các nền tảng bên thứ ba và tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về lưu trú dữ liệu. Bạn nhận được các tính năng cộng tác cấp doanh nghiệp mà không phải trả giá theo từng người dùng hoặc rủi ro thay đổi chính sách từ các nhà cung cấp bên ngoài khiến nhóm của bạn bị khóa khỏi kho lưu trữ của chính họ.
Các tính năng chính của Forgejo
Git Hosting đầy đủ
Lưu trữ kho lưu trữ với quyền truy cập SSH và HTTPS, bảo vệ nhánh và trình xem khác biệt dựa trên web để xem xét mã.
Pull Requests & Reviews
Quy trình đánh giá mã có cấu trúc với các bình luận nội tuyến, yêu cầu phê duyệt và chiến lược hợp nhất để kiểm soát chất lượng.
Theo dõi vấn đề
Trình theo dõi vấn đề tích hợp với nhãn, mốc thời gian và bảng dự án để quản lý công việc cùng với mã liên quan.
Các tác vụ CI/CD tích hợp sẵn
Tự động hóa tương thích với GitHub Actions cho phép bạn chạy các bài kiểm tra và triển khai trực tiếp trong Forgejo mà không cần các dịch vụ CI bên ngoài.
Package Registry
Lưu trữ hình ảnh Docker, gói NPM và các tạo phẩm khác trên cùng một nền tảng với mã nguồn của bạn để có một chuỗi cung ứng thống nhất.
Hỗ trợ Liên đoàn
Liên kết dựa trên ActivityPub cho phép hợp tác giữa các phiên bản, giảm sự phụ thuộc vào bất kỳ nhà cung cấp hosting tập trung đơn lẻ nào.
Tại sao lại chạy Forgejo trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
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Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
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