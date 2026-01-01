Forgejo là một dịch vụ Git tự host, do cộng đồng điều hành, được phát triển từ Gitea với trọng tâm mạnh mẽ vào tính minh bạch và trao quyền cho người dùng. Nó cung cấp mọi thứ mà các nhóm cần để host, cộng tác và quản lý các dự án phần mềm — từ quản lý kho lưu trữ và đánh giá mã đến theo dõi vấn đề, wiki và CI/CD Actions tích hợp sẵn — trong một gói nhẹ, hiệu quả tài nguyên, chạy mượt mà trên một VPS nhỏ.

Tự host hạ tầng Git của bạn với Forgejo có nghĩa là toàn quyền sở hữu mã nguồn của bạn, không phụ thuộc vào các nền tảng bên thứ ba và tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về lưu trú dữ liệu. Bạn nhận được các tính năng cộng tác cấp doanh nghiệp mà không phải trả giá theo từng người dùng hoặc rủi ro thay đổi chính sách từ các nhà cung cấp bên ngoài khiến nhóm của bạn bị khóa khỏi kho lưu trữ của chính họ.