Triển khai PrestaShop với cài đặt một cú nhấp chuột.
Nền tảng thương mại điện tử mã nguồn mở mạnh mẽ, được sử dụng bởi hơn 300.000 website bán hàng trực tuyến trên toàn thế giới với quản lý sản phẩm đầy đủ, thanh toán và hỗ trợ đa ngôn ngữ.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với PrestaShop
PrestaShop là một nền tảng thương mại điện tử mã nguồn mở đầy đủ tính năng được sử dụng bởi người bán hàng tại hơn 190 quốc gia. Nó cung cấp mọi thứ cần thiết để vận hành một cửa hàng trực tuyến chuyên nghiệp ngay lập tức: quản lý danh mục sản phẩm, xử lý đơn hàng, cổng thanh toán tích hợp (PayPal, Stripe và nhiều hơn nữa), hỗ trợ đa ngôn ngữ và đa tiền tệ, và các công cụ SEO tích hợp — tất cả được quản lý từ một bảng điều khiển quản trị trực quan.
Lưu trữ PrestaShop trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu khách hàng và hồ sơ thanh toán dưới sự kiểm soát của bạn, cho phép bạn tinh chỉnh PHP và MySQL để đạt hiệu suất cao nhất, và mở rộng quy mô cùng với doanh nghiệp của bạn mà không phải trả phí trên mỗi giao dịch hoặc phí theo số lượng người dùng từ các nền tảng thương mại điện tử được lưu trữ.
Các tính năng chính của PrestaShop
Danh mục Sản phẩm Đầy đủ
Quản lý sản phẩm không giới hạn với các biến thể, tổ hợp, thuộc tính và các quy tắc định giá linh hoạt, bao gồm chiết khấu số lượng lớn và các chiến dịch khuyến mãi có thời hạn.
Thanh toán tích hợp
Chấp nhận thanh toán qua PayPal, Stripe, chuyển khoản ngân hàng và hàng chục cổng thanh toán khu vực thông qua thị trường module — không yêu cầu mã thanh toán tùy chỉnh.
Đa ngôn ngữ & Tiền tệ
Bán hàng cho khách hàng trên toàn thế giới với hỗ trợ bản địa cho nhiều ngôn ngữ, tiền tệ và quy tắc thuế trong một cài đặt cửa hàng duy nhất từ một bảng điều khiển quản trị.
Công cụ SEO & Tiếp thị
URL tùy chỉnh, các trường meta, tạo sitemap và các công cụ phiếu giảm giá, chương trình khách hàng thân thiết tích hợp sẵn giúp tăng lưu lượng truy cập và thúc đẩy mua hàng lặp lại.
Chủ đề & Mô-đun
Một thị trường với hàng ngàn giao diện và module cho phép bạn mở rộng thiết kế và chức năng mà không cần chạm vào mã, từ trò chuyện trực tiếp đến điểm thưởng khách hàng thân thiết.
Tại sao lại chạy PrestaShop trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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