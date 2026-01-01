PrestaShop là một nền tảng thương mại điện tử mã nguồn mở đầy đủ tính năng được sử dụng bởi người bán hàng tại hơn 190 quốc gia. Nó cung cấp mọi thứ cần thiết để vận hành một cửa hàng trực tuyến chuyên nghiệp ngay lập tức: quản lý danh mục sản phẩm, xử lý đơn hàng, cổng thanh toán tích hợp (PayPal, Stripe và nhiều hơn nữa), hỗ trợ đa ngôn ngữ và đa tiền tệ, và các công cụ SEO tích hợp — tất cả được quản lý từ một bảng điều khiển quản trị trực quan.

Lưu trữ PrestaShop trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu khách hàng và hồ sơ thanh toán dưới sự kiểm soát của bạn, cho phép bạn tinh chỉnh PHP và MySQL để đạt hiệu suất cao nhất, và mở rộng quy mô cùng với doanh nghiệp của bạn mà không phải trả phí trên mỗi giao dịch hoặc phí theo số lượng người dùng từ các nền tảng thương mại điện tử được lưu trữ.