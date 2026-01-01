Jitsu là một nền tảng dữ liệu khách hàng mã nguồn mở được xây dựng cho các kỹ sư như một giải pháp thay thế tự lưu trữ cho Segment. Nó thu thập các sự kiện sản phẩm và trang web thông qua các SDK gốc, xử lý chúng bằng các hàm JavaScript phi máy chủ, và chuyển tiếp kết quả đến các kho dữ liệu, công cụ tiếp thị và các điểm cuối HTTP tùy chỉnh với độ trễ dưới một giây.

Việc tự lưu trữ Jitsu trên VPS của bạn giúp giữ mọi tải trọng sự kiện, định danh khách hàng và cấu hình đường ống trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn — không có giá theo sự kiện, không giới hạn MTU và không bị khóa nhà cung cấp. Triển khai này gói gọn toàn bộ đường ống sự kiện của Jitsu (console, ingest, rotor và bulker) cùng với PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB và Redpanda, mang đến cho bạn một CDP sẵn sàng sản xuất trong một ngăn xếp Compose duy nhất.