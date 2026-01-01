Triển khai Jitsu với một nhấp.
Nền tảng dữ liệu khách hàng mã nguồn mở thu thập các sự kiện sản phẩm và truyền chúng đến kho dữ liệu, công cụ tiếp thị và API của bạn theo thời gian thực.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Jitsu
Jitsu là một nền tảng dữ liệu khách hàng mã nguồn mở được xây dựng cho các kỹ sư như một giải pháp thay thế tự lưu trữ cho Segment. Nó thu thập các sự kiện sản phẩm và trang web thông qua các SDK gốc, xử lý chúng bằng các hàm JavaScript phi máy chủ, và chuyển tiếp kết quả đến các kho dữ liệu, công cụ tiếp thị và các điểm cuối HTTP tùy chỉnh với độ trễ dưới một giây.
Việc tự lưu trữ Jitsu trên VPS của bạn giúp giữ mọi tải trọng sự kiện, định danh khách hàng và cấu hình đường ống trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn — không có giá theo sự kiện, không giới hạn MTU và không bị khóa nhà cung cấp. Triển khai này gói gọn toàn bộ đường ống sự kiện của Jitsu (console, ingest, rotor và bulker) cùng với PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB và Redpanda, mang đến cho bạn một CDP sẵn sàng sản xuất trong một ngăn xếp Compose duy nhất.
Các tính năng chính của Jitsu
Truyền phát sự kiện thời gian thực
Chuyển tiếp các sự kiện đã thu thập đến kho dữ liệu và các điểm đến SaaS trong vài giây, hỗ trợ các bảng điều khiển trực tiếp, đối tượng và phân tích sản phẩm.
Điểm đến kho bản địa
Tải sự kiện trực tiếp vào Snowflake, BigQuery, Redshift, ClickHouse, Postgres và S3 với tính năng quản lý lược đồ được tích hợp sẵn — không yêu cầu công cụ ETL riêng biệt.
Hàm JavaScript
Lọc, làm giàu và định hình lại các sự kiện bằng cách sử dụng các hàm JavaScript tùy chỉnh chạy phía máy chủ trước khi các sự kiện đến các đích đến.
Trình kết nối nguồn
Kéo dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, API SaaS và các tệp bằng cách sử dụng các trình kết nối Singer và Airbyte để nhập theo lô cùng với các luồng dữ liệu thời gian thực.
Lưu trữ hồ sơ người dùng
Duy trì hồ sơ khách truy cập và người dùng thống nhất trong MongoDB để giải quyết danh tính trên nhiều thiết bị, phân đoạn và các trường hợp sử dụng cá nhân hóa.
Quyền riêng tư tự lưu trữ
Giữ dữ liệu sự kiện khách hàng, định danh và PII bên trong VPS của riêng bạn — Jitsu không bao giờ tự động gửi dữ liệu ra ngoài và không thêm bất kỳ nhà cung cấp bên thứ ba nào vào đường ống dữ liệu của bạn.
Tại sao lại chạy Jitsu trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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