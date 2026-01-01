Triển khai CryptPad với 1 nhấp cài đặt.
Bộ ứng dụng văn phòng cộng tác được mã hóa đầu cuối, nơi máy chủ không bao giờ nhìn thấy nội dung tài liệu của bạn.
Chọn gói VPS cho CryptPad
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với CryptPad
CryptPad là một bộ ứng dụng văn phòng cộng tác mã nguồn mở, được mã hóa đầu cuối. Không giống như các trình chỉnh sửa đám mây lưu trữ tài liệu dưới dạng văn bản thuần túy trên máy chủ, CryptPad mã hóa mọi thứ trong trình duyệt trước khi nó đến máy chủ — nghĩa là máy chủ không bao giờ có quyền truy cập vào những gì người dùng viết, vẽ hoặc tạo. Kiến trúc không lưu trữ thông tin này làm cho nó phù hợp với các nhóm xử lý thông tin nhạy cảm, các tổ chức tuân thủ các quy định dữ liệu nghiêm ngặt hoặc bất kỳ ai muốn cộng tác theo thời gian thực mà không cần tin tưởng nhà cung cấp dịch vụ với nội dung của họ.
Tự host CryptPad trên VPS của riêng bạn giúp bạn kiểm soát hoàn toàn tài liệu của nhóm, dữ liệu người dùng và bộ nhớ — không giới hạn sử dụng, không phí đăng ký và không phụ thuộc vào đám mây bên ngoài.
Các tính năng chính của CryptPad
Mã hóa không kiến thức
Tất cả nội dung tài liệu được mã hóa trong trình duyệt trước khi đến máy chủ, vì vậy máy chủ — bao gồm cả bạn — không bao giờ có thể đọc các tài liệu đã lưu trữ.
Bộ văn phòng đầy đủ
Tạo và cộng tác trên tài liệu văn bản đa dạng, bảng tính, bài thuyết trình, tệp mã, bảng Kanban, bảng trắng và biểu mẫu — tất cả đều theo thời gian thực.
Cộng tác khách mời
Chia sẻ bất kỳ tài liệu nào qua liên kết và cộng tác viên có thể chỉnh sửa mà không cần đăng ký tài khoản, trong khi vẫn duy trì mã hóa đầu cuối hoàn toàn.
Ổ đĩa nhóm
Sắp xếp tài liệu vào các ổ đĩa nhóm được chia sẻ với cấu trúc thư mục và quyền truy cập chi tiết cho các thành viên hoặc nhóm khác nhau.
Không lưu trữ văn bản thuần túy trên máy chủ
Ngay cả khi máy chủ bị xâm nhập, dữ liệu được lưu trữ vẫn là văn bản mã hóa không thể đọc được mà không có khóa mã hóa chỉ do máy khách nắm giữ.
Tại sao lại chạy CryptPad trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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