CryptPad là một bộ ứng dụng văn phòng cộng tác mã nguồn mở, được mã hóa đầu cuối. Không giống như các trình chỉnh sửa đám mây lưu trữ tài liệu dưới dạng văn bản thuần túy trên máy chủ, CryptPad mã hóa mọi thứ trong trình duyệt trước khi nó đến máy chủ — nghĩa là máy chủ không bao giờ có quyền truy cập vào những gì người dùng viết, vẽ hoặc tạo. Kiến trúc không lưu trữ thông tin này làm cho nó phù hợp với các nhóm xử lý thông tin nhạy cảm, các tổ chức tuân thủ các quy định dữ liệu nghiêm ngặt hoặc bất kỳ ai muốn cộng tác theo thời gian thực mà không cần tin tưởng nhà cung cấp dịch vụ với nội dung của họ.

Tự host CryptPad trên VPS của riêng bạn giúp bạn kiểm soát hoàn toàn tài liệu của nhóm, dữ liệu người dùng và bộ nhớ — không giới hạn sử dụng, không phí đăng ký và không phụ thuộc vào đám mây bên ngoài.