Triển khai EmbyStat chỉ với một nhấp.
Bảng điều khiển thống kê và phân tích cho các máy chủ đa phương tiện Emby và Jellyfin với thông tin chi tiết về thư viện và báo cáo xem.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với EmbyStat
EmbyStat là một ứng dụng phân tích và thống kê chuyên dụng cho các máy chủ đa phương tiện Emby và Jellyfin. Nó kết nối trực tiếp với API của máy chủ đa phương tiện của bạn để thu thập dữ liệu về thư viện, thói quen xem và hiệu suất máy chủ của bạn, trình bày thông tin thông qua các bảng điều khiển trực quan và báo cáo chi tiết.
Triển khai EmbyStat trên một VPS đảm bảo việc thu thập dữ liệu liên tục trong nền và phân tích luôn có sẵn mà không tiêu tốn tài nguyên trên chính máy chủ đa phương tiện của bạn. Bộ nhớ lưu trữ liên tục giữ lại các số liệu thống kê lịch sử để phân tích xu hướng dài hạn, và việc thu thập theo lịch trình giúp các báo cáo luôn cập nhật mà không cần can thiệp thủ công.
Các tính năng chính của EmbyStat
Thống kê thư viện
Phân tích chi tiết về thư viện phim và chương trình truyền hình của bạn theo thể loại, chất lượng, ngôn ngữ và xếp hạng mang đến cái nhìn toàn diện về bộ sưu tập phương tiện.
Xem Phân tích
Theo dõi lịch sử xem và các mẫu hành vi xem của từng người dùng, tiết lộ nội dung nào được xem, xem lại hoặc bỏ dở.
Phát hiện trùng lặp
Xác định các tệp trùng lặp trong thư viện của bạn để giúp lấy lại không gian lưu trữ và duy trì một bộ sưu tập gọn gàng, có tổ chức tốt.
Giám sát sức khỏe máy chủ
Giám sát các chỉ số hiệu suất máy chủ và hoạt động của người dùng để giúp xác định các nút thắt cổ chai và đảm bảo trải nghiệm phát trực tuyến mượt mà.
Biểu đồ tương tác
Bảng điều khiển trực quan với biểu đồ và đồ thị giúp dễ dàng khám phá các xu hướng và chia sẻ thông tin chi tiết về thư viện một cách nhanh chóng.
Tại sao lại chạy EmbyStat trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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