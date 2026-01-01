EmbyStat là một ứng dụng phân tích và thống kê chuyên dụng cho các máy chủ đa phương tiện Emby và Jellyfin. Nó kết nối trực tiếp với API của máy chủ đa phương tiện của bạn để thu thập dữ liệu về thư viện, thói quen xem và hiệu suất máy chủ của bạn, trình bày thông tin thông qua các bảng điều khiển trực quan và báo cáo chi tiết.

Triển khai EmbyStat trên một VPS đảm bảo việc thu thập dữ liệu liên tục trong nền và phân tích luôn có sẵn mà không tiêu tốn tài nguyên trên chính máy chủ đa phương tiện của bạn. Bộ nhớ lưu trữ liên tục giữ lại các số liệu thống kê lịch sử để phân tích xu hướng dài hạn, và việc thu thập theo lịch trình giúp các báo cáo luôn cập nhật mà không cần can thiệp thủ công.