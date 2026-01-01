Triển khai Owncast với 1 nhấp.
Máy chủ phát trực tiếp và trò chuyện tự host — phát video trực tiếp theo ý muốn của bạn mà không cần phụ thuộc vào Twitch hoặc YouTube.
Chọn gói VPS cho Owncast
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Owncast
Owncast là một máy chủ phát trực tiếp và trò chuyện tự lưu trữ, mã nguồn mở, miễn phí, cho phép bạn toàn quyền kiểm soát các chương trình phát sóng của mình. Nó thay thế các nền tảng thương mại như Twitch hoặc YouTube Live bằng luồng phát sóng chuyên dụng của riêng bạn, nơi bạn đặt ra các quy tắc, sở hữu mối quan hệ với khán giả và giữ tất cả nội dung cũng như dữ liệu người xem trên máy chủ của riêng bạn.
Tương thích với phần mềm phát sóng RTMP tiêu chuẩn như OBS, Streamlabs và XSplit, Owncast hoạt động với các công cụ mà các streamer đã quen thuộc. Nó cũng tích hợp với Fediverse thông qua ActivityPub, cho phép người dùng trên Mastodon và các nền tảng phi tập trung khác theo dõi và nhận thông báo khi bạn phát trực tiếp — mà không yêu cầu họ tạo tài khoản trên trang web của bạn.
Các tính năng chính của Owncast
Phát sóng RTMP
Kết nối trực tiếp từ OBS, Streamlabs hoặc bất kỳ bộ mã hóa tương thích RTMP nào — không yêu cầu plugin độc quyền hoặc thay đổi phần mềm.
Trò chuyện trực tiếp tích hợp sẵn
Trò chuyện trực tiếp tích hợp cho phép người xem tương tác trong khi bạn phát trực tiếp mà không cần các widget của bên thứ ba hoặc dịch vụ trò chuyện bên ngoài.
Tích hợp Fediverse
Hỗ trợ ActivityPub cho phép người dùng Mastodon và các nền tảng Fediverse khác theo dõi luồng của bạn và nhận thông báo phát trực tiếp, mở rộng phạm vi tiếp cận của bạn trên các mạng phi tập trung.
Xây dựng thương hiệu tùy chỉnh
Đặt tên, logo, mô tả và liên kết mạng xã hội của riêng bạn để trang phát trực tiếp của bạn phản ánh danh tính của bạn, chứ không phải một mẫu nền tảng chung chung.
Ghi lại luồng
Tùy chọn lưu trữ các buổi phát sóng cục bộ để phát lại theo yêu cầu, giúp người xem truy cập nội dung của bạn ngay cả sau khi buổi phát trực tiếp kết thúc.
Tại sao lại chạy Owncast trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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