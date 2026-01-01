Owncast là một máy chủ phát trực tiếp và trò chuyện tự lưu trữ, mã nguồn mở, miễn phí, cho phép bạn toàn quyền kiểm soát các chương trình phát sóng của mình. Nó thay thế các nền tảng thương mại như Twitch hoặc YouTube Live bằng luồng phát sóng chuyên dụng của riêng bạn, nơi bạn đặt ra các quy tắc, sở hữu mối quan hệ với khán giả và giữ tất cả nội dung cũng như dữ liệu người xem trên máy chủ của riêng bạn.

Tương thích với phần mềm phát sóng RTMP tiêu chuẩn như OBS, Streamlabs và XSplit, Owncast hoạt động với các công cụ mà các streamer đã quen thuộc. Nó cũng tích hợp với Fediverse thông qua ActivityPub, cho phép người dùng trên Mastodon và các nền tảng phi tập trung khác theo dõi và nhận thông báo khi bạn phát trực tiếp — mà không yêu cầu họ tạo tài khoản trên trang web của bạn.