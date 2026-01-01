Triển khai Seerr với 1 nhấp.
Nền tảng yêu cầu đa phương tiện hợp nhất cho Jellyfin, Plex và Emby với khả năng thực hiện tự động thông qua Sonarr và Radarr.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Seerr
Seerr là một nền tảng yêu cầu và khám phá phương tiện mã nguồn mở, hợp nhất những gì tốt nhất của Overseerr và Jellyseerr vào một ứng dụng duy nhất với hỗ trợ gốc cho Jellyfin, Plex và Emby. Người dùng duyệt tìm phim và chương trình TV, gửi yêu cầu, và quản trị viên phê duyệt chúng thông qua một bảng điều khiển gọn gàng — trong khi Sonarr và Radarr tự động xử lý việc tải xuống thực tế.
Tự lưu trữ Seerr giữ thông tin đăng nhập máy chủ phương tiện và khóa API trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn trong khi cung cấp cho gia đình và bạn bè một cách tinh tế để yêu cầu nội dung mà không cần truy cập trực tiếp vào các công cụ tự động hóa của bạn. Tính khả dụng 24/7 của triển khai VPS đảm bảo việc gửi yêu cầu và thông báo hoạt động đáng tin cậy bất kể mạng gia đình của bạn có trực tuyến hay không.
Các tính năng chính của Seerr
Hỗ trợ đa máy chủ
Hoạt động với Jellyfin, Plex và Emby, bao gồm đăng nhập một lần, để người dùng đăng nhập bằng cùng thông tin đăng nhập mà họ sử dụng cho máy chủ media của mình.
Tích hợp Sonarr và Radarr
Tự động gửi các yêu cầu đã được phê duyệt đến Sonarr cho các chương trình truyền hình và Radarr cho phim, hoàn tất toàn bộ quy trình từ yêu cầu đến thư viện.
Ngăn chặn trùng lặp
Quét các thư viện phương tiện hiện có trước khi chấp nhận yêu cầu, ngăn chặn việc tải xuống lãng phí đối với nội dung đã có sẵn.
Quyền hạn chi tiết
Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò và hạn mức yêu cầu theo người dùng cho phép quản trị viên quản lý những gì người dùng có thể yêu cầu và tần suất yêu cầu.
Thông báo đa kênh
Gửi thông báo phê duyệt và tình trạng sẵn có qua Discord, Telegram, Slack, email và webhook để giữ cho người dùng được thông báo về các yêu cầu của họ.
Tại sao lại chạy Seerr trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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