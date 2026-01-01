Seerr là một nền tảng yêu cầu và khám phá phương tiện mã nguồn mở, hợp nhất những gì tốt nhất của Overseerr và Jellyseerr vào một ứng dụng duy nhất với hỗ trợ gốc cho Jellyfin, Plex và Emby. Người dùng duyệt tìm phim và chương trình TV, gửi yêu cầu, và quản trị viên phê duyệt chúng thông qua một bảng điều khiển gọn gàng — trong khi Sonarr và Radarr tự động xử lý việc tải xuống thực tế.

Tự lưu trữ Seerr giữ thông tin đăng nhập máy chủ phương tiện và khóa API trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn trong khi cung cấp cho gia đình và bạn bè một cách tinh tế để yêu cầu nội dung mà không cần truy cập trực tiếp vào các công cụ tự động hóa của bạn. Tính khả dụng 24/7 của triển khai VPS đảm bảo việc gửi yêu cầu và thông báo hoạt động đáng tin cậy bất kể mạng gia đình của bạn có trực tuyến hay không.