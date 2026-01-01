Triển khai Paperless-ngx với 1 nhấp.
Hệ thống quản lý tài liệu mã nguồn mở quét, lập chỉ mục OCR và lưu trữ tài liệu của bạn vào một thư viện kỹ thuật số có thể tìm kiếm đầy đủ.
Chọn gói VPS cho Paperless-ngx
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Paperless-ngx
Paperless-ngx là một hệ thống quản lý tài liệu được cộng đồng duy trì, biến tài liệu giấy tờ vật lý thành một kho lưu trữ kỹ thuật số có thể tìm kiếm và sắp xếp. Nó tự động xử lý OCR các hình ảnh và PDF được quét, phân loại tài liệu và áp dụng các thẻ để mọi hóa đơn, hợp đồng và biên lai có thể được tìm thấy ngay lập tức theo nội dung. Gotenberg và Apache Tika xử lý các tài liệu Office và các định dạng phức tạp mà các quy trình OCR tiêu chuẩn bỏ sót.
Tự lưu trữ Paperless-ngx trên VPS của bạn giúp giữ các hồ sơ tài chính nhạy cảm, hợp đồng và tài liệu cá nhân trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn — không bao giờ trên một đám mây của bên thứ ba. Tài nguyên VPS chuyên dụng đảm bảo xử lý OCR nhanh chóng ngay cả đối với các lô tài liệu lớn, trong khi các ổ đĩa lưu trữ bền vững bảo vệ toàn bộ kho lưu trữ và database của bạn thông qua các bản cập nhật và khởi động lại.
Các tính năng chính của Paperless-ngx
Lập chỉ mục OCR tự động
Mọi tài liệu được tải lên đều được tự động quét bằng OCR để toàn bộ văn bản của nó được lập chỉ mục và có thể tìm kiếm trong vòng vài giây sau khi tải lên, bất kể nó đến dưới dạng PDF hay hình ảnh được quét.
Phân loại thông minh
Paperless-ngx học hỏi từ các mẫu tổ chức của bạn và tự động áp dụng các thẻ, người gửi/nhận và loại tài liệu dựa trên nội dung, giảm việc sắp xếp thủ công xuống gần như bằng không.
Tìm kiếm toàn văn
Tìm kiếm trên toàn bộ nội dung của mọi tài liệu trong kho lưu trữ của bạn với tính năng lọc nâng cao theo ngày, thẻ, người gửi/nhận và loại tài liệu để truy xuất chính xác.
Truy cập đa người dùng
Kiểm soát quyền truy cập chi tiết cho phép nhiều người dùng chia sẻ cùng một kho lưu trữ với quyền truy cập dựa trên vai trò, làm cho nó phù hợp với các nhóm nhỏ cũng như các hộ gia đình.
Hỗ trợ tài liệu văn phòng
Tích hợp Gotenberg và Apache Tika xử lý các định dạng Word, Excel và các định dạng Office khác cùng với PDF và hình ảnh, cung cấp cho bạn một kho lưu trữ duy nhất cho tất cả các loại tài liệu.
Tại sao lại chạy Paperless-ngx trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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