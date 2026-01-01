Paperless-ngx là một hệ thống quản lý tài liệu được cộng đồng duy trì, biến tài liệu giấy tờ vật lý thành một kho lưu trữ kỹ thuật số có thể tìm kiếm và sắp xếp. Nó tự động xử lý OCR các hình ảnh và PDF được quét, phân loại tài liệu và áp dụng các thẻ để mọi hóa đơn, hợp đồng và biên lai có thể được tìm thấy ngay lập tức theo nội dung. Gotenberg và Apache Tika xử lý các tài liệu Office và các định dạng phức tạp mà các quy trình OCR tiêu chuẩn bỏ sót.

Tự lưu trữ Paperless-ngx trên VPS của bạn giúp giữ các hồ sơ tài chính nhạy cảm, hợp đồng và tài liệu cá nhân trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn — không bao giờ trên một đám mây của bên thứ ba. Tài nguyên VPS chuyên dụng đảm bảo xử lý OCR nhanh chóng ngay cả đối với các lô tài liệu lớn, trong khi các ổ đĩa lưu trữ bền vững bảo vệ toàn bộ kho lưu trữ và database của bạn thông qua các bản cập nhật và khởi động lại.