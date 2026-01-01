Triển khai Stump với 1 nhấp.
Máy chủ truyện tranh, manga và sách điện tử tự host, hỗ trợ OPDS, đồng bộ hóa e-reader và trình đọc web tích hợp.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Stump
Stump là một máy chủ media nhanh, mã nguồn mở dành cho truyện tranh, manga và sách điện tử, được xây dựng bằng Rust. Nó tổ chức các thư viện EPUB, PDF, CBZ và CBR của bạn thành một giao diện web có thể duyệt với trình đọc tích hợp, đồng thời cung cấp một danh mục OPDS để bất kỳ trình đọc sách điện tử hoặc ứng dụng tương thích nào cũng có thể truyền trực tiếp bộ sưu tập của bạn. Đồng bộ hóa Kobo và KoReader giúp giữ tiến độ đọc được đồng bộ hóa trên các thiết bị mà không cần đánh dấu thủ công.
Tự host Stump trên VPS của bạn có nghĩa là toàn bộ thư viện của bạn có thể truy cập được từ bất kỳ thiết bị nào, ở bất cứ đâu, mà không cần tải tệp lên dịch vụ đám mây của bên thứ ba. Máy chủ dựa trên Rust chạy trên tài nguyên tối thiểu, giúp nó khả thi ngay cả trên các gói VPS cấp thấp.
Các tính năng chính của Stump
Hỗ trợ EPUB, PDF, CBZ/CBR
Đọc truyện tranh, manga, PDF và sách điện tử trực tiếp trên trình duyệt với trình đọc tích hợp, phản hồi nhanh, được tối ưu hóa cho từng định dạng.
Hỗ trợ danh mục OPDS
Hiển thị thư viện của bạn qua OPDS và OPDS Page Streaming để bất kỳ ứng dụng tương thích nào — Moon+ Reader, Kybook, Panels — có thể duyệt và truyền phát bộ sưu tập của bạn.
Kobo và KoReader đồng bộ
Đồng bộ hóa tiến độ đọc và dấu trang với máy đọc sách Kobo và KoReader tự động, giữ vị trí nhất quán trên tất cả các thiết bị.
Kiểm soát truy cập chi tiết
Quản lý nhiều tài khoản người dùng với phân quyền theo vai trò, kiểm soát thư viện nào mà mỗi người dùng có thể truy cập và những gì họ có thể sửa đổi.
Bộ sưu tập và danh sách đọc
Sắp xếp các bộ truyện thành các bộ sưu tập và tuyển chọn danh sách đọc theo thứ tự để hướng dẫn độc giả qua các bộ truyện nhiều tập hoặc các cốt truyện giao thoa.
Tại sao lại chạy Stump trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
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Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và tỉ mỉ.
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