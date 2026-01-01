Stump là một máy chủ media nhanh, mã nguồn mở dành cho truyện tranh, manga và sách điện tử, được xây dựng bằng Rust. Nó tổ chức các thư viện EPUB, PDF, CBZ và CBR của bạn thành một giao diện web có thể duyệt với trình đọc tích hợp, đồng thời cung cấp một danh mục OPDS để bất kỳ trình đọc sách điện tử hoặc ứng dụng tương thích nào cũng có thể truyền trực tiếp bộ sưu tập của bạn. Đồng bộ hóa Kobo và KoReader giúp giữ tiến độ đọc được đồng bộ hóa trên các thiết bị mà không cần đánh dấu thủ công.

Tự host Stump trên VPS của bạn có nghĩa là toàn bộ thư viện của bạn có thể truy cập được từ bất kỳ thiết bị nào, ở bất cứ đâu, mà không cần tải tệp lên dịch vụ đám mây của bên thứ ba. Máy chủ dựa trên Rust chạy trên tài nguyên tối thiểu, giúp nó khả thi ngay cả trên các gói VPS cấp thấp.