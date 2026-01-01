Triển khai Audiobookshelf chỉ với một nhấp.
Máy chủ sách nói và podcast tự lưu trữ với hỗ trợ đa người dùng, ứng dụng di động ngoại tuyến và tự động tìm nạp siêu dữ liệu.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Audiobookshelf
Audiobookshelf là một máy chủ phương tiện tự lưu trữ toàn diện được xây dựng đặc biệt cho sách nói, podcast và sách điện tử. Nó cung cấp một Ứng dụng web tiến bộ (PWA) có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt nào cùng với các ứng dụng iOS và Android gốc với hỗ trợ nghe ngoại tuyến. Nền tảng này truyền phát tất cả các định dạng âm thanh tức thì, tự động tìm nạp siêu dữ liệu và ảnh bìa, đồng thời giữ tiến độ phát lại cá nhân được đồng bộ hóa trên tất cả các thiết bị cho mỗi người dùng.
Tự lưu trữ giúp bạn kiểm soát hoàn toàn thư viện phương tiện của mình — không phí đăng ký, không giới hạn kích thước tệp và không bị khóa nhà cung cấp. Tự động tải xuống podcast, tạo nguồn cấp dữ liệu RSS, quản lý chương và các công cụ ghép nối tệp âm thanh biến Audiobookshelf thành một sự thay thế hoàn chỉnh cho các nền tảng sách nói thương mại trong khi vẫn giữ thói quen nghe và nội dung đã mua của bạn hoàn toàn riêng tư.
Các tính năng chính của Audiobookshelf
Đồng bộ tiến độ đa người dùng
Mỗi người dùng duy trì tiến độ phát độc lập, đồng bộ hóa trên các trình duyệt và thiết bị di động, lý tưởng để chia sẻ trong gia đình hoặc hộ gia đình.
Ứng dụng di động offline
Các ứng dụng iOS và Android gốc cho phép người dùng tải xuống nội dung để nghe mà không cần kết nối internet, hoàn hảo cho việc đi lại và du lịch.
Tự động truy xuất metadata
Ảnh bìa và siêu dữ liệu được tìm nạp tự động từ Audible, Google Sách, iTunes và các nguồn khác, giúp thư viện của bạn trông bóng bẩy mà không cần nỗ lực thủ công.
Quản lý podcast
Đăng ký podcast, tự động tải xuống các tập mới và tạo nguồn cấp dữ liệu RSS riêng tư để bạn có thể nghe trên bất kỳ trình phát podcast nào bạn đang sử dụng.
Công cụ chương
Chỉnh sửa và tra cứu dữ liệu chương thông qua API Audnexus, sau đó nhúng siêu dữ liệu đã cập nhật trực tiếp vào các tệp âm thanh để điều hướng chương chính xác.
Tại sao lại chạy Audiobookshelf trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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