Audiobookshelf là một máy chủ phương tiện tự lưu trữ toàn diện được xây dựng đặc biệt cho sách nói, podcast và sách điện tử. Nó cung cấp một Ứng dụng web tiến bộ (PWA) có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt nào cùng với các ứng dụng iOS và Android gốc với hỗ trợ nghe ngoại tuyến. Nền tảng này truyền phát tất cả các định dạng âm thanh tức thì, tự động tìm nạp siêu dữ liệu và ảnh bìa, đồng thời giữ tiến độ phát lại cá nhân được đồng bộ hóa trên tất cả các thiết bị cho mỗi người dùng.

Tự lưu trữ giúp bạn kiểm soát hoàn toàn thư viện phương tiện của mình — không phí đăng ký, không giới hạn kích thước tệp và không bị khóa nhà cung cấp. Tự động tải xuống podcast, tạo nguồn cấp dữ liệu RSS, quản lý chương và các công cụ ghép nối tệp âm thanh biến Audiobookshelf thành một sự thay thế hoàn chỉnh cho các nền tảng sách nói thương mại trong khi vẫn giữ thói quen nghe và nội dung đã mua của bạn hoàn toàn riêng tư.