Triển khai OwnTracks Recorder với một nhấp cài đặt.
Backend tự host lưu trữ và trực quan hóa dữ liệu vị trí được xuất bản bởi các ứng dụng điện thoại OwnTracks qua MQTT.
Chọn gói VPS cho OwnTracks Recorder
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với OwnTracks Recorder
OwnTracks Recorder là hệ thống backend chính thức cho các ứng dụng OwnTracks trên iOS và Android, cung cấp cho bạn một giải pháp thay thế tự lưu trữ hoàn toàn cho các dịch vụ chia sẻ vị trí thương mại. Recorder đăng ký vào MQTT broker riêng tư của bạn, thu thập các bản cập nhật vị trí từ điện thoại của bạn và lưu trữ mọi điểm dưới dạng tệp tin thuần túy trên đĩa mà không yêu cầu cơ sở dữ liệu bên ngoài nào.
Một máy chủ HTTP tích hợp sẵn cung cấp một REST API, một luồng WebSocket trực tiếp và các chế độ xem sẵn có cho các vị trí cuối cùng, nhật ký di chuyển hàng ngày và bản đồ GeoJSON. Mẫu này tích hợp Recorder với một Eclipse Mosquitto broker có tính năng xác thực bằng mật khẩu được bật sẵn, để bạn có thể trỏ các ứng dụng OwnTracks của mình đến VPS của bạn và bắt đầu thu thập lịch sử vị trí mà không bao giờ gửi dữ liệu di chuyển của bạn cho bên thứ ba nào.
Các tính năng chính của OwnTracks Recorder
Backend vị trí riêng tư
Lưu trữ mọi vị trí được công bố từ các ứng dụng OwnTracks của bạn trên máy chủ của riêng bạn mà không có sự tham gia của bất kỳ dịch vụ đám mây bên thứ ba nào.
MQTT broker tích hợp
Eclipse Mosquitto đi kèm với xác thực bằng mật khẩu đã sẵn sàng để điện thoại kết nối từ bất cứ đâu trên internet.
Bản đồ trực tiếp và lộ trình
Giao diện web hiển thị vị trí cuối cùng, lộ trình hàng ngày và bản đồ trực tiếp cập nhật qua WebSocket khi có vị trí mới.
REST và WebSocket API
Truy vấn các vị trí đã lưu trữ dưới dạng JSON, GeoJSON hoặc CSV thông qua API REST được tài liệu hóa, hoặc truyền trực tiếp các bản cập nhật qua WebSocket.
Lưu trữ tệp thuần túy
Không cần cơ sở dữ liệu SQL để vận hành — các điểm được ghi dưới dạng tệp phẳng, dễ dàng sao lưu, kiểm tra và lưu trữ.
Lua hooks và ocat
Mở rộng khả năng thu nạp với các hook Lua và lịch sử truy vấn từ dòng lệnh bằng cách sử dụng tiện ích ocat đi kèm.
Tại sao lại chạy OwnTracks Recorder trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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