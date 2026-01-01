OwnTracks Recorder là hệ thống backend chính thức cho các ứng dụng OwnTracks trên iOS và Android, cung cấp cho bạn một giải pháp thay thế tự lưu trữ hoàn toàn cho các dịch vụ chia sẻ vị trí thương mại. Recorder đăng ký vào MQTT broker riêng tư của bạn, thu thập các bản cập nhật vị trí từ điện thoại của bạn và lưu trữ mọi điểm dưới dạng tệp tin thuần túy trên đĩa mà không yêu cầu cơ sở dữ liệu bên ngoài nào.

Một máy chủ HTTP tích hợp sẵn cung cấp một REST API, một luồng WebSocket trực tiếp và các chế độ xem sẵn có cho các vị trí cuối cùng, nhật ký di chuyển hàng ngày và bản đồ GeoJSON. Mẫu này tích hợp Recorder với một Eclipse Mosquitto broker có tính năng xác thực bằng mật khẩu được bật sẵn, để bạn có thể trỏ các ứng dụng OwnTracks của mình đến VPS của bạn và bắt đầu thu thập lịch sử vị trí mà không bao giờ gửi dữ liệu di chuyển của bạn cho bên thứ ba nào.