Giảm giá lên đến 69% cho OwnTracks Recorder

Triển khai OwnTracks Recorder với một nhấp cài đặt.

Backend tự host lưu trữ và trực quan hóa dữ liệu vị trí được xuất bản bởi các ứng dụng điện thoại OwnTracks qua MQTT.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai OwnTracks Recorder với một nhấp cài đặt.

Chọn gói VPS cho OwnTracks Recorder

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với OwnTracks Recorder

OwnTracks Recorder là hệ thống backend chính thức cho các ứng dụng OwnTracks trên iOS và Android, cung cấp cho bạn một giải pháp thay thế tự lưu trữ hoàn toàn cho các dịch vụ chia sẻ vị trí thương mại. Recorder đăng ký vào MQTT broker riêng tư của bạn, thu thập các bản cập nhật vị trí từ điện thoại của bạn và lưu trữ mọi điểm dưới dạng tệp tin thuần túy trên đĩa mà không yêu cầu cơ sở dữ liệu bên ngoài nào.

Một máy chủ HTTP tích hợp sẵn cung cấp một REST API, một luồng WebSocket trực tiếp và các chế độ xem sẵn có cho các vị trí cuối cùng, nhật ký di chuyển hàng ngày và bản đồ GeoJSON. Mẫu này tích hợp Recorder với một Eclipse Mosquitto broker có tính năng xác thực bằng mật khẩu được bật sẵn, để bạn có thể trỏ các ứng dụng OwnTracks của mình đến VPS của bạn và bắt đầu thu thập lịch sử vị trí mà không bao giờ gửi dữ liệu di chuyển của bạn cho bên thứ ba nào.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của OwnTracks Recorder

Backend vị trí riêng tư

Lưu trữ mọi vị trí được công bố từ các ứng dụng OwnTracks của bạn trên máy chủ của riêng bạn mà không có sự tham gia của bất kỳ dịch vụ đám mây bên thứ ba nào.

MQTT broker tích hợp

Eclipse Mosquitto đi kèm với xác thực bằng mật khẩu đã sẵn sàng để điện thoại kết nối từ bất cứ đâu trên internet.

Bản đồ trực tiếp và lộ trình

Giao diện web hiển thị vị trí cuối cùng, lộ trình hàng ngày và bản đồ trực tiếp cập nhật qua WebSocket khi có vị trí mới.

REST và WebSocket API

Truy vấn các vị trí đã lưu trữ dưới dạng JSON, GeoJSON hoặc CSV thông qua API REST được tài liệu hóa, hoặc truyền trực tiếp các bản cập nhật qua WebSocket.

Lưu trữ tệp thuần túy

Không cần cơ sở dữ liệu SQL để vận hành — các điểm được ghi dưới dạng tệp phẳng, dễ dàng sao lưu, kiểm tra và lưu trữ.

Lua hooks và ocat

Mở rộng khả năng thu nạp với các hook Lua và lịch sử truy vấn từ dòng lệnh bằng cách sử dụng tiện ích ocat đi kèm.

Tại sao lại chạy OwnTracks Recorder trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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