Triển khai flatnotes với cài đặt 1 nhấp.
Ứng dụng ghi chú tự lưu trữ không cần cơ sở dữ liệu, lưu trữ tất cả ghi chú của bạn dưới dạng các tệp Markdown thuần túy.
Chọn gói VPS cho flatnotes
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với flatnotes
flatnotes là một ứng dụng ghi chú tự lưu trữ, tối giản, được xây dựng dựa trên một nguyên tắc duy nhất: ghi chú của bạn là các tệp Markdown thuần túy, không hơn không kém. Không có cơ sở dữ liệu, không bị ràng buộc bởi nhà cung cấp và không có cấu trúc dữ liệu phức tạp — chỉ là các tệp văn bản trên máy chủ của bạn mà bạn có thể đọc, chỉnh sửa và sao lưu bằng bất kỳ công cụ nào. Giao diện gọn gàng loại bỏ những yếu tố gây xao nhãng để bạn có thể tập trung vào việc viết, sắp xếp và kết nối các ý tưởng thông qua wikilinks và tìm kiếm toàn văn.
Việc tự lưu trữ flatnotes trên VPS của bạn có nghĩa là những suy nghĩ cá nhân, ghi chú nghiên cứu và nhật ký của bạn hoàn toàn nằm trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn — không bao giờ bị quét, không bao giờ bị khai thác, không bao giờ phải tuân theo sự thay đổi điều khoản dịch vụ của bên thứ ba. Sao lưu đơn giản như việc sao chép một thư mục, và ghi chú của bạn sẽ luôn di động mãi mãi.
Các tính năng chính của flatnotes
Lưu trữ không cơ sở dữ liệu
Mỗi ghi chú là một tệp Markdown thuần túy trên đĩa — không yêu cầu cơ sở dữ liệu, giúp việc sao lưu và di chuyển trở nên cực kỳ đơn giản.
Wikilink kết nối
Kết nối các ý tưởng giữa các ghi chú bằng wikilinks, biến bộ sưu tập của bạn thành một mạng lưới tri thức cá nhân.
Tìm kiếm toàn văn bản
Tìm kiếm tức thì trên tất cả các ghi chú của bạn để tìm bất kỳ ý tưởng, đoạn mã hoặc tài liệu tham khảo nào mà không cần gắn thẻ thủ công.
Chế độ chỉnh sửa kép
Chuyển đổi giữa Markdown thô và trình chỉnh sửa trực quan WYSIWYG tùy thuộc vào sở thích hoặc tác vụ viết của bạn.
Tổ chức nhãn
Phân loại và lọc ghi chú bằng thẻ để điều hướng nhanh chóng trên các cơ sở tri thức cá nhân lớn.
Tại sao lại chạy flatnotes trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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