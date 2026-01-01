flatnotes là một ứng dụng ghi chú tự lưu trữ, tối giản, được xây dựng dựa trên một nguyên tắc duy nhất: ghi chú của bạn là các tệp Markdown thuần túy, không hơn không kém. Không có cơ sở dữ liệu, không bị ràng buộc bởi nhà cung cấp và không có cấu trúc dữ liệu phức tạp — chỉ là các tệp văn bản trên máy chủ của bạn mà bạn có thể đọc, chỉnh sửa và sao lưu bằng bất kỳ công cụ nào. Giao diện gọn gàng loại bỏ những yếu tố gây xao nhãng để bạn có thể tập trung vào việc viết, sắp xếp và kết nối các ý tưởng thông qua wikilinks và tìm kiếm toàn văn.

Việc tự lưu trữ flatnotes trên VPS của bạn có nghĩa là những suy nghĩ cá nhân, ghi chú nghiên cứu và nhật ký của bạn hoàn toàn nằm trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn — không bao giờ bị quét, không bao giờ bị khai thác, không bao giờ phải tuân theo sự thay đổi điều khoản dịch vụ của bên thứ ba. Sao lưu đơn giản như việc sao chép một thư mục, và ghi chú của bạn sẽ luôn di động mãi mãi.