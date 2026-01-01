Gatus là một công cụ giám sát thời gian hoạt động và trang trạng thái dành cho nhà phát triển, theo dõi tình trạng của HTTP APIs, TCP services, DNS records, ICMP targets, SSH hosts, gRPC endpoints và SSL certificates từ một cấu hình YAML khai báo. Nó đánh giá các điều kiện — mã trạng thái, thời gian phản hồi, nội dung phản hồi và thời hạn chứng chỉ — và hiển thị một bảng điều khiển thời gian thực với tỷ lệ phần trăm thời gian hoạt động trong quá khứ cho mỗi endpoint.

Tự host Gatus trên VPS của riêng bạn giúp cơ sở hạ tầng giám sát của bạn độc lập với các dịch vụ mà nó theo dõi, loại bỏ phí SaaS theo từng lần kiểm tra, và cho phép bạn định tuyến cảnh báo thông qua hơn 40 tích hợp — bao gồm Slack, Discord, PagerDuty và Telegram — mà không làm dữ liệu giám sát của bạn rời khỏi môi trường của bạn.