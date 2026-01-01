Triển khai Gatus với 1 nhấp.
Trang trạng thái dành cho nhà phát triển với tính năng giám sát đa giao thức tự động, cảnh báo có điều kiện và bảng điều khiển thời gian hoạt động theo thời gian thực.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Gatus
Gatus là một công cụ giám sát thời gian hoạt động và trang trạng thái dành cho nhà phát triển, theo dõi tình trạng của HTTP APIs, TCP services, DNS records, ICMP targets, SSH hosts, gRPC endpoints và SSL certificates từ một cấu hình YAML khai báo. Nó đánh giá các điều kiện — mã trạng thái, thời gian phản hồi, nội dung phản hồi và thời hạn chứng chỉ — và hiển thị một bảng điều khiển thời gian thực với tỷ lệ phần trăm thời gian hoạt động trong quá khứ cho mỗi endpoint.
Tự host Gatus trên VPS của riêng bạn giúp cơ sở hạ tầng giám sát của bạn độc lập với các dịch vụ mà nó theo dõi, loại bỏ phí SaaS theo từng lần kiểm tra, và cho phép bạn định tuyến cảnh báo thông qua hơn 40 tích hợp — bao gồm Slack, Discord, PagerDuty và Telegram — mà không làm dữ liệu giám sát của bạn rời khỏi môi trường của bạn.
Các tính năng chính của Gatus
Giám sát đa giao thức
Giám sát HTTP, TCP, DNS, ICMP, SSH, gRPC và thời hạn chứng chỉ SSL từ một cấu hình YAML duy nhất — không yêu cầu agents hay mã bổ sung.
Cảnh báo có điều kiện
Xác định các điều kiện cảnh báo chính xác về mã trạng thái, thời gian phản hồi, các trường nội dung JSON và thời hạn chứng chỉ, với hơn 40 tích hợp bao gồm Slack và PagerDuty.
Chỉ số Prometheus
Hiển thị tình trạng và độ trễ của điểm cuối thông qua một điểm cuối /metrics để tích hợp trực tiếp với Grafana và ngăn xếp khả năng quan sát hiện có của bạn.
Huy hiệu có thể nhúng
Tạo huy hiệu SVG về thời gian hoạt động và thời gian phản hồi để nhúng vào README trên GitHub, các trang tài liệu hoặc các trang trạng thái công khai.
Khung thời gian bảo trì
Lên lịch các khoảng thời gian ngừng hoạt động để ngăn chặn các cảnh báo sai trong quá trình triển khai, bảo trì hoặc các sự cố ngừng hoạt động đã biết mà không cần thay đổi các quy tắc cảnh báo của bạn.
Tại sao lại chạy Gatus trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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