Giảm giá lên đến 69% cho Lemmy

Triển khai Lemmy với một lần nhấp.

Nền tảng tổng hợp liên kết và thảo luận phân tán cho phép các cộng đồng vận hành các diễn đàn độc lập được kết nối với nhau thông qua Fediverse của ActivityPub.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Lemmy với một lần nhấp.

Chọn gói VPS cho Lemmy

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Lemmy

Lemmy là một nền tảng tổng hợp liên kết và thảo luận liên kết, miễn phí, mã nguồn mở — hãy nghĩ đến Reddit, nhưng mỗi máy chủ được cộng đồng của nó vận hành độc lập, và tất cả các máy chủ kết nối với nhau thông qua giao thức ActivityPub để người dùng có thể đăng ký các cộng đồng trên Fediverse. Được xây dựng bằng Rust để sử dụng tài nguyên thấp và tính đồng thời cao, Lemmy cung cấp các bình luận theo luồng, xếp hạng dựa trên phiếu bầu, kiểm duyệt cộng đồng tùy chỉnh, nhiều thuật toán sắp xếp và một web UI tinh tế.

Tự host Lemmy trên VPS của bạn cho phép các nhà tổ chức cộng đồng, nhóm sở thích và nhóm có sở thích đặc thù điều hành diễn đàn của riêng họ mà không cần các mô hình doanh thu dựa trên quảng cáo, thao túng nguồn cấp dữ liệu thuật toán hoặc thu thập dữ liệu từ một nền tảng trung tâm. PostgreSQL và dịch vụ lưu trữ hình ảnh pict-rs đi kèm giữ mọi thứ bên trong cơ sở hạ tầng của bạn.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Lemmy

Cộng đồng liên kết

Người dùng trên bất kỳ phiên bản Lemmy nào cũng có thể đăng ký theo dõi các cộng đồng trên máy chủ của bạn, và người dùng của bạn có thể đăng ký theo dõi các cộng đồng ở bất kỳ đâu trong Fediverse.

Bình luận theo luồng và bình chọn

Thảo luận theo chuỗi quen thuộc kiểu Reddit với tính năng bình chọn tăng và giảm, nhiều thuật toán sắp xếp (nổi bật, hàng đầu, mới nhất, gây tranh cãi) và độ sâu phân cấp không giới hạn.

Điều hành theo từng cộng đồng

Mỗi cộng đồng có các quản trị viên riêng với quyền hạn chi tiết, các quy tắc tùy chỉnh và nhật ký quản trị viên chuyên dụng để đảm bảo tính minh bạch.

Hosting hình ảnh tích hợp sẵn

Máy chủ pict-rs đi kèm cho phép người dùng tải lên hình ảnh và video trực tiếp lên phiên bản của bạn mà không cần CDN bên ngoài hoặc dịch vụ của bên thứ ba.

Tính năng chống thư rác

CAPTCHA khi đăng ký, giới hạn tốc độ, danh sách cho phép và danh sách chặn trên toàn hệ thống, cùng với các ứng dụng đăng ký có thể cấu hình giúp quản lý thư rác và hành vi lạm dụng.

Ứng dụng di động

Nhiều ứng dụng iOS và Android kết nối với bất kỳ phiên bản Lemmy nào, để người dùng có thể duyệt và đăng bài từ bất kỳ ứng dụng di động nào họ thích.

Tại sao lại chạy Lemmy trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

Đang kiểm tra...

Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀

Noel
Noel

Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.

Omkar
Omkar

Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.

Sylvain
Sylvain

Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.

Martin K
Martin K

Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.

30 ngày đảm bảo hoàn tiền

Dùng thử mà không lo rủi ro với 30 ngày đảm bảo hoàn tiền của chúng tôi. Xem chính sách hoàn tiền để biết thêm chi tiết.

Bắt đầu

Khám phá thêm các ứng dụng để triển khai

Buzz

Buzz

Không gian làm việc tự host nơi con người và các tác nhân AI chia sẻ chung một không gian

Chọn
Apache Answer

Apache Answer

Nền tảng hỏi đáp mã nguồn mở để chia sẻ kiến thức nhóm và xây dựng cộng đồng

Chọn
Artalk

Artalk

Hệ thống bình luận tự host nhẹ với backend Go và widget JS có thể nhúng

Chọn
Xem tất cả các ứng dụng

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn

Trang web này sử dụng cookie cần thiết để trang web hoạt động bình thường và để lấy dữ liệu về cách bạn tương tác với trang web, cũng như cho mục đích tiếp thị. Bằng cách chấp nhận, bạn đồng ý lưu cookie trên thiết bị cho quảng cáo mục tiêu, cá nhân hóa và phân tích như được mô tả trong Chính sách cookie của chúng tôi.