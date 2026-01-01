Triển khai Lemmy với một lần nhấp.
Nền tảng tổng hợp liên kết và thảo luận phân tán cho phép các cộng đồng vận hành các diễn đàn độc lập được kết nối với nhau thông qua Fediverse của ActivityPub.
Chọn gói VPS cho Lemmy
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Lemmy
Lemmy là một nền tảng tổng hợp liên kết và thảo luận liên kết, miễn phí, mã nguồn mở — hãy nghĩ đến Reddit, nhưng mỗi máy chủ được cộng đồng của nó vận hành độc lập, và tất cả các máy chủ kết nối với nhau thông qua giao thức ActivityPub để người dùng có thể đăng ký các cộng đồng trên Fediverse. Được xây dựng bằng Rust để sử dụng tài nguyên thấp và tính đồng thời cao, Lemmy cung cấp các bình luận theo luồng, xếp hạng dựa trên phiếu bầu, kiểm duyệt cộng đồng tùy chỉnh, nhiều thuật toán sắp xếp và một web UI tinh tế.
Tự host Lemmy trên VPS của bạn cho phép các nhà tổ chức cộng đồng, nhóm sở thích và nhóm có sở thích đặc thù điều hành diễn đàn của riêng họ mà không cần các mô hình doanh thu dựa trên quảng cáo, thao túng nguồn cấp dữ liệu thuật toán hoặc thu thập dữ liệu từ một nền tảng trung tâm. PostgreSQL và dịch vụ lưu trữ hình ảnh pict-rs đi kèm giữ mọi thứ bên trong cơ sở hạ tầng của bạn.
Các tính năng chính của Lemmy
Cộng đồng liên kết
Người dùng trên bất kỳ phiên bản Lemmy nào cũng có thể đăng ký theo dõi các cộng đồng trên máy chủ của bạn, và người dùng của bạn có thể đăng ký theo dõi các cộng đồng ở bất kỳ đâu trong Fediverse.
Bình luận theo luồng và bình chọn
Thảo luận theo chuỗi quen thuộc kiểu Reddit với tính năng bình chọn tăng và giảm, nhiều thuật toán sắp xếp (nổi bật, hàng đầu, mới nhất, gây tranh cãi) và độ sâu phân cấp không giới hạn.
Điều hành theo từng cộng đồng
Mỗi cộng đồng có các quản trị viên riêng với quyền hạn chi tiết, các quy tắc tùy chỉnh và nhật ký quản trị viên chuyên dụng để đảm bảo tính minh bạch.
Hosting hình ảnh tích hợp sẵn
Máy chủ pict-rs đi kèm cho phép người dùng tải lên hình ảnh và video trực tiếp lên phiên bản của bạn mà không cần CDN bên ngoài hoặc dịch vụ của bên thứ ba.
Tính năng chống thư rác
CAPTCHA khi đăng ký, giới hạn tốc độ, danh sách cho phép và danh sách chặn trên toàn hệ thống, cùng với các ứng dụng đăng ký có thể cấu hình giúp quản lý thư rác và hành vi lạm dụng.
Ứng dụng di động
Nhiều ứng dụng iOS và Android kết nối với bất kỳ phiên bản Lemmy nào, để người dùng có thể duyệt và đăng bài từ bất kỳ ứng dụng di động nào họ thích.
Tại sao lại chạy Lemmy trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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