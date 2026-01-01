Lemmy là một nền tảng tổng hợp liên kết và thảo luận liên kết, miễn phí, mã nguồn mở — hãy nghĩ đến Reddit, nhưng mỗi máy chủ được cộng đồng của nó vận hành độc lập, và tất cả các máy chủ kết nối với nhau thông qua giao thức ActivityPub để người dùng có thể đăng ký các cộng đồng trên Fediverse. Được xây dựng bằng Rust để sử dụng tài nguyên thấp và tính đồng thời cao, Lemmy cung cấp các bình luận theo luồng, xếp hạng dựa trên phiếu bầu, kiểm duyệt cộng đồng tùy chỉnh, nhiều thuật toán sắp xếp và một web UI tinh tế.

Tự host Lemmy trên VPS của bạn cho phép các nhà tổ chức cộng đồng, nhóm sở thích và nhóm có sở thích đặc thù điều hành diễn đàn của riêng họ mà không cần các mô hình doanh thu dựa trên quảng cáo, thao túng nguồn cấp dữ liệu thuật toán hoặc thu thập dữ liệu từ một nền tảng trung tâm. PostgreSQL và dịch vụ lưu trữ hình ảnh pict-rs đi kèm giữ mọi thứ bên trong cơ sở hạ tầng của bạn.