Damselfly là một ứng dụng quản lý ảnh dựa trên máy chủ được xây dựng cho các thư viện rất lớn. Nó lập chỉ mục một thư mục ảnh cấp cao nhất, xây dựng hình thu nhỏ trong nền và cho phép bạn tìm kiếm trên các IPTC keyword tags, tên thư mục, EXIF metadata, khuôn mặt và các đối tượng được phát hiện thông qua một Blazor WebAssembly UI nhanh chóng. Nhận dạng khuôn mặt và phát hiện đối tượng chạy cục bộ và ngoại tuyến, không phụ thuộc vào SaaS.

Tự host Damselfly trên VPS của riêng bạn giúp giữ metadata ảnh, face vectors và cấu trúc thư viện bên trong cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát thay vì một dịch vụ ảnh công cộng. Nền tảng này xử lý hơn 500.000 danh mục hình ảnh với các tìm kiếm dưới một giây, hỗ trợ tài khoản đa người dùng với các quyền dựa trên vai trò và kết hợp với Damselfly Desktop client cho các quy trình làm việc chỉnh sửa đồng bộ hóa với máy tính xách tay.