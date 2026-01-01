Triển khai Damselfly với cài đặt 1 nhấp.
Quản lý ảnh dựa trên máy chủ với nhận diện khuôn mặt trên thiết bị, phát hiện đối tượng và tìm kiếm siêu dữ liệu toàn văn bản.
Chọn gói VPS cho Damselfly
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Damselfly
Damselfly là một ứng dụng quản lý ảnh dựa trên máy chủ được xây dựng cho các thư viện rất lớn. Nó lập chỉ mục một thư mục ảnh cấp cao nhất, xây dựng hình thu nhỏ trong nền và cho phép bạn tìm kiếm trên các IPTC keyword tags, tên thư mục, EXIF metadata, khuôn mặt và các đối tượng được phát hiện thông qua một Blazor WebAssembly UI nhanh chóng. Nhận dạng khuôn mặt và phát hiện đối tượng chạy cục bộ và ngoại tuyến, không phụ thuộc vào SaaS.
Tự host Damselfly trên VPS của riêng bạn giúp giữ metadata ảnh, face vectors và cấu trúc thư viện bên trong cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát thay vì một dịch vụ ảnh công cộng. Nền tảng này xử lý hơn 500.000 danh mục hình ảnh với các tìm kiếm dưới một giây, hỗ trợ tài khoản đa người dùng với các quyền dựa trên vai trò và kết hợp với Damselfly Desktop client cho các quy trình làm việc chỉnh sửa đồng bộ hóa với máy tính xách tay.
Các tính năng chính của Damselfly
Nhận diện khuôn mặt cục bộ
Thực hiện phát hiện và nhận dạng khuôn mặt hoàn toàn trên máy chủ mà không phụ thuộc vào API của bên thứ ba, phân loại ảnh theo những người được nhận dạng cho quy trình làm việc duyệt theo người.
Phát hiện đối tượng
Xác định các đối tượng, cảnh và màu sắc hình ảnh trong thư viện của bạn để khi tìm kiếm "chó" hoặc "bãi biển" sẽ trả về các ảnh phù hợp ngay cả khi không gắn thẻ thủ công.
Gắn thẻ từ khóa IPTC
Cập nhật từ khóa EXIF/IPTC nhanh chóng, không phá hủy thông qua ExifTool — ảnh JPEG không được mã hóa lại khi các thẻ thay đổi, giữ nguyên chất lượng gốc.
Tìm kiếm siêu dữ liệu toàn văn
Tìm kiếm trong tích tắc trên hàng trăm nghìn hình ảnh theo thẻ, thư mục, tên tệp, máy ảnh, ống kính, phạm vi ngày, hướng và nhiều tiêu chí khác.
Giỏ lựa chọn
Lưu hình ảnh từ kết quả tìm kiếm vào một giỏ hàng cố định, sau đó tải xuống, xuất kèm hình mờ hoặc đồng bộ hóa chúng với máy tính để bàn bằng ứng dụng Damselfly.
Tại sao lại chạy Damselfly trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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