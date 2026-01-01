Giảm giá lên đến 69% cho Damselfly

Triển khai Damselfly với cài đặt 1 nhấp.

Quản lý ảnh dựa trên máy chủ với nhận diện khuôn mặt trên thiết bị, phát hiện đối tượng và tìm kiếm siêu dữ liệu toàn văn bản.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
241.900  đ /th
Chọn gói
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai Damselfly với cài đặt 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho Damselfly

Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Damselfly

Damselfly là một ứng dụng quản lý ảnh dựa trên máy chủ được xây dựng cho các thư viện rất lớn. Nó lập chỉ mục một thư mục ảnh cấp cao nhất, xây dựng hình thu nhỏ trong nền và cho phép bạn tìm kiếm trên các IPTC keyword tags, tên thư mục, EXIF metadata, khuôn mặt và các đối tượng được phát hiện thông qua một Blazor WebAssembly UI nhanh chóng. Nhận dạng khuôn mặt và phát hiện đối tượng chạy cục bộ và ngoại tuyến, không phụ thuộc vào SaaS.

Tự host Damselfly trên VPS của riêng bạn giúp giữ metadata ảnh, face vectors và cấu trúc thư viện bên trong cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát thay vì một dịch vụ ảnh công cộng. Nền tảng này xử lý hơn 500.000 danh mục hình ảnh với các tìm kiếm dưới một giây, hỗ trợ tài khoản đa người dùng với các quyền dựa trên vai trò và kết hợp với Damselfly Desktop client cho các quy trình làm việc chỉnh sửa đồng bộ hóa với máy tính xách tay.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Damselfly

Nhận diện khuôn mặt cục bộ

Thực hiện phát hiện và nhận dạng khuôn mặt hoàn toàn trên máy chủ mà không phụ thuộc vào API của bên thứ ba, phân loại ảnh theo những người được nhận dạng cho quy trình làm việc duyệt theo người.

Phát hiện đối tượng

Xác định các đối tượng, cảnh và màu sắc hình ảnh trong thư viện của bạn để khi tìm kiếm "chó" hoặc "bãi biển" sẽ trả về các ảnh phù hợp ngay cả khi không gắn thẻ thủ công.

Gắn thẻ từ khóa IPTC

Cập nhật từ khóa EXIF/IPTC nhanh chóng, không phá hủy thông qua ExifTool — ảnh JPEG không được mã hóa lại khi các thẻ thay đổi, giữ nguyên chất lượng gốc.

Tìm kiếm siêu dữ liệu toàn văn

Tìm kiếm trong tích tắc trên hàng trăm nghìn hình ảnh theo thẻ, thư mục, tên tệp, máy ảnh, ống kính, phạm vi ngày, hướng và nhiều tiêu chí khác.

Giỏ lựa chọn

Lưu hình ảnh từ kết quả tìm kiếm vào một giỏ hàng cố định, sau đó tải xuống, xuất kèm hình mờ hoặc đồng bộ hóa chúng với máy tính để bàn bằng ứng dụng Damselfly.

Tại sao lại chạy Damselfly trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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