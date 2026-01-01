Triển khai PocketBase với cài đặt một nhấp.
Backend mã nguồn mở trong một tệp thực thi duy nhất — bao gồm cơ sở dữ liệu thời gian thực, xác thực, lưu trữ tệp và giao diện quản trị được tích hợp sẵn.
Chọn gói VPS cho PocketBase
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với PocketBase
PocketBase tích hợp cơ sở dữ liệu SQLite thời gian thực, xác thực người dùng (email/mật khẩu và OAuth2), lưu trữ tệp và bảng điều khiển quản trị vào một tệp nhị phân Go duy nhất. Nó tự động tạo các API REST và WebSocket cho mỗi bộ sưu tập bạn tạo, để bạn có thể từ con số 0 xây dựng một backend hoạt động trong vài phút mà không cần khởi tạo các dịch vụ riêng biệt.
Tự host PocketBase trên VPS của riêng bạn giúp giữ tất cả dữ liệu người dùng và bản ghi ứng dụng dưới sự kiểm soát của bạn, loại bỏ phí BaaS đám mây theo yêu cầu, và cung cấp cho bạn một máy chủ ổn định, luôn sẵn sàng với chi phí có thể dự đoán khi ứng dụng của bạn mở rộng.
Các tính năng chính của PocketBase
Cơ sở dữ liệu thời gian thực
Các bộ sưu tập được hỗ trợ bởi SQLite với các API REST và WebSocket tự động cho phép bạn đăng ký theo dõi các thay đổi dữ liệu trực tiếp mà không cần viết một dòng mã backend nào.
Xác thực tích hợp
Đăng ký bằng email/mật khẩu và các nhà cung cấp OAuth2 (Google, GitHub và nhiều hơn nữa) được cấu hình sẵn, loại bỏ nhu cầu về một dịch vụ nhận dạng riêng biệt.
Kho tệp
Tải lên và phân phát tệp trực tiếp thông qua PocketBase với tính năng tự động thay đổi kích thước hình ảnh, hoặc kết nối một bộ chứa tương thích S3 để lưu trữ ngoài có khả năng mở rộng.
Bảng điều khiển quản trị viên
Giao diện người dùng web tích hợp sẵn cho phép bạn quản lý các bộ sưu tập, duyệt các bản ghi, cấu hình nhà cung cấp xác thực và giám sát hoạt động mà không cần viết các truy vấn cơ sở dữ liệu.
JavaScript Hooks
Thêm xác thực tùy chỉnh, logic nghiệp vụ và phần mở rộng tuyến API bằng JavaScript — không yêu cầu biên dịch lại, các thay đổi được áp dụng ngay lập tức.
Tại sao lại chạy PocketBase trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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