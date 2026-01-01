Giảm giá lên đến 69% cho PocketBase

Triển khai PocketBase với cài đặt một nhấp.

Backend mã nguồn mở trong một tệp thực thi duy nhất — bao gồm cơ sở dữ liệu thời gian thực, xác thực, lưu trữ tệp và giao diện quản trị được tích hợp sẵn.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai PocketBase với cài đặt một nhấp.

Chọn gói VPS cho PocketBase

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với PocketBase

PocketBase tích hợp cơ sở dữ liệu SQLite thời gian thực, xác thực người dùng (email/mật khẩu và OAuth2), lưu trữ tệp và bảng điều khiển quản trị vào một tệp nhị phân Go duy nhất. Nó tự động tạo các API REST và WebSocket cho mỗi bộ sưu tập bạn tạo, để bạn có thể từ con số 0 xây dựng một backend hoạt động trong vài phút mà không cần khởi tạo các dịch vụ riêng biệt.

Tự host PocketBase trên VPS của riêng bạn giúp giữ tất cả dữ liệu người dùng và bản ghi ứng dụng dưới sự kiểm soát của bạn, loại bỏ phí BaaS đám mây theo yêu cầu, và cung cấp cho bạn một máy chủ ổn định, luôn sẵn sàng với chi phí có thể dự đoán khi ứng dụng của bạn mở rộng.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của PocketBase

Cơ sở dữ liệu thời gian thực

Các bộ sưu tập được hỗ trợ bởi SQLite với các API REST và WebSocket tự động cho phép bạn đăng ký theo dõi các thay đổi dữ liệu trực tiếp mà không cần viết một dòng mã backend nào.

Xác thực tích hợp

Đăng ký bằng email/mật khẩu và các nhà cung cấp OAuth2 (Google, GitHub và nhiều hơn nữa) được cấu hình sẵn, loại bỏ nhu cầu về một dịch vụ nhận dạng riêng biệt.

Kho tệp

Tải lên và phân phát tệp trực tiếp thông qua PocketBase với tính năng tự động thay đổi kích thước hình ảnh, hoặc kết nối một bộ chứa tương thích S3 để lưu trữ ngoài có khả năng mở rộng.

Bảng điều khiển quản trị viên

Giao diện người dùng web tích hợp sẵn cho phép bạn quản lý các bộ sưu tập, duyệt các bản ghi, cấu hình nhà cung cấp xác thực và giám sát hoạt động mà không cần viết các truy vấn cơ sở dữ liệu.

JavaScript Hooks

Thêm xác thực tùy chỉnh, logic nghiệp vụ và phần mở rộng tuyến API bằng JavaScript — không yêu cầu biên dịch lại, các thay đổi được áp dụng ngay lập tức.

Tại sao lại chạy PocketBase trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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