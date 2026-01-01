PocketBase tích hợp cơ sở dữ liệu SQLite thời gian thực, xác thực người dùng (email/mật khẩu và OAuth2), lưu trữ tệp và bảng điều khiển quản trị vào một tệp nhị phân Go duy nhất. Nó tự động tạo các API REST và WebSocket cho mỗi bộ sưu tập bạn tạo, để bạn có thể từ con số 0 xây dựng một backend hoạt động trong vài phút mà không cần khởi tạo các dịch vụ riêng biệt.

Tự host PocketBase trên VPS của riêng bạn giúp giữ tất cả dữ liệu người dùng và bản ghi ứng dụng dưới sự kiểm soát của bạn, loại bỏ phí BaaS đám mây theo yêu cầu, và cung cấp cho bạn một máy chủ ổn định, luôn sẵn sàng với chi phí có thể dự đoán khi ứng dụng của bạn mở rộng.