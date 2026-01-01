Cloudflared là daemon client cho Cloudflare Tunnel, tạo các kết nối được mã hóa chỉ đi ra ngoài từ VPS của bạn đến mạng biên của Cloudflare. Bằng cách định tuyến tất cả lưu lượng truy cập qua Cloudflare trước khi đến máy chủ gốc của bạn, bạn có được khả năng bảo vệ DDoS tích hợp và phạm vi bao phủ WAF mà không cần mở cổng tường lửa đến hoặc để lộ địa chỉ IP của máy chủ của bạn.

Tự host daemon Cloudflared trên VPS cung cấp một tunnel ổn định, luôn hoạt động, không bị ảnh hưởng bởi các hạn chế về độ tin cậy của kết nối internet tại nhà. Các token Cloudflare và cấu hình tunnel của bạn được lưu trữ trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, và giao diện web UI đi kèm giúp thiết lập ban đầu và quản lý liên tục trở nên đơn giản mà không cần sử dụng dòng lệnh.