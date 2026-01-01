Triển khai Cloudflared với cài đặt một nhấp chuột.
Daemon Cloudflare Tunnel giúp hiển thị các dịch vụ một cách an toàn ra internet mà không cần mở cổng tường lửa.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Cloudflared
Cloudflared là daemon client cho Cloudflare Tunnel, tạo các kết nối được mã hóa chỉ đi ra ngoài từ VPS của bạn đến mạng biên của Cloudflare. Bằng cách định tuyến tất cả lưu lượng truy cập qua Cloudflare trước khi đến máy chủ gốc của bạn, bạn có được khả năng bảo vệ DDoS tích hợp và phạm vi bao phủ WAF mà không cần mở cổng tường lửa đến hoặc để lộ địa chỉ IP của máy chủ của bạn.
Tự host daemon Cloudflared trên VPS cung cấp một tunnel ổn định, luôn hoạt động, không bị ảnh hưởng bởi các hạn chế về độ tin cậy của kết nối internet tại nhà. Các token Cloudflare và cấu hình tunnel của bạn được lưu trữ trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, và giao diện web UI đi kèm giúp thiết lập ban đầu và quản lý liên tục trở nên đơn giản mà không cần sử dụng dòng lệnh.
Các tính năng chính của Cloudflared
Không cần cổng vào
Tất cả các kết nối đều bắt nguồn từ máy chủ của bạn đi ra ngoài, loại bỏ nhu cầu mở các quy tắc tường lửa hoặc cấu hình chuyển tiếp cổng NAT.
Bảo vệ IP nguồn
Lưu lượng truy cập đến máy chủ của bạn chỉ thông qua Cloudflare, ẩn địa chỉ VPS IP của bạn khỏi các trình quét và các nỗ lực tấn công trực tiếp.
Bảo vệ chống DDoS tích hợp
Cloudflare chặn các cuộc tấn công theo lưu lượng lớn tại biên trước khi bất kỳ lưu lượng truy cập nào đến máy chủ gốc của bạn.
Tích hợp Zero Trust
Kết nối các đường hầm với Cloudflare Access để thực thi xác thực dựa trên danh tính trên bất kỳ dịch vụ nội bộ nào mà không cần VPN.
Cấu hình nền web
Quản lý token đường hầm và các tuyến đường thông qua giao diện web đi kèm mà không cần dùng đến dòng lệnh.
Tại sao lại chạy Cloudflared trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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