Triển khai Jellyswarrm với cài đặt một nhấp.
Reverse proxy mã nguồn mở hợp nhất nhiều máy chủ Jellyfin thành một thư viện đa phương tiện thống nhất duy nhất.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Jellyswarrm
Jellyswarrm là một proxy tổng hợp mã nguồn mở kết hợp nhiều máy chủ Jellyfin đằng sau một điểm cuối (endpoint), trình bày thư viện, người dùng và khả năng phát lại như thể chúng đến từ một máy chủ duy nhất. Nó được xây dựng cho các hộ gia đình và nhóm bạn bè có phim, chương trình và nhạc lưu trữ trên các máy hoặc mạng riêng biệt nhưng muốn có một nơi duy nhất để duyệt và phát tất cả mọi thứ.
Bởi vì nó giao tiếp với Jellyfin API một cách tự nhiên, các ứng dụng di động, TV và máy tính để bàn hiện có vẫn hoạt động mà không cần cấu hình lại. Tự host Jellyswarrm trên một VPS cung cấp cho bạn một điểm truy cập công cộng ổn định kết nối các phiên bản Jellyfin từ xa mà không cần VPN hoặc SMB mounts, trong khi quá trình chuyển mã (transcoding) vẫn diễn ra trên máy chủ upstream sở hữu phương tiện.
Các tính năng chính của Jellyswarrm
Chế độ xem thư viện thống nhất
Duyệt phim, chương trình và nhạc từ mọi máy chủ Jellyfin đã kết nối trong một lưới thư viện duy nhất với các hàng Tiếp theo và Đã thêm gần đây được hợp nhất.
Phát trực tiếp từ nguồn
Luồng được phục vụ trực tiếp từ máy chủ Jellyfin nguồn, vì vậy việc chuyển mã và băng thông vẫn nằm trên máy sở hữu phương tiện.
Tương thích với Jellyfin API
Hiển thị với khách hàng như một máy chủ Jellyfin thông thường, vì vậy các ứng dụng hiện có trên Android, iOS, Roku, Fire TV và Apple TV vẫn hoạt động mà không cần thay đổi.
Ánh xạ người dùng liên máy chủ
Liên kết tài khoản trên nhiều máy chủ upstream để mỗi người xem đăng nhập một lần và thấy các thư viện mà họ có quyền truy cập ở mọi nơi.
Liên kết máy chủ
Đồng bộ hóa người dùng tự động trên các phiên bản Jellyfin được kết nối giúp giữ cho thông tin đăng nhập và quyền truy cập được thống nhất mà không cần quản lý tài khoản thủ công.
Bảng điều khiển người dùng cá nhân
Trang người dùng tích hợp sẵn cho phép người xem quản lý thông tin xác thực upstream và các thư viện đã kết nối từ một giao diện web duy nhất.
Tại sao lại chạy Jellyswarrm trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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