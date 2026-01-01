Jellyswarrm là một proxy tổng hợp mã nguồn mở kết hợp nhiều máy chủ Jellyfin đằng sau một điểm cuối (endpoint), trình bày thư viện, người dùng và khả năng phát lại như thể chúng đến từ một máy chủ duy nhất. Nó được xây dựng cho các hộ gia đình và nhóm bạn bè có phim, chương trình và nhạc lưu trữ trên các máy hoặc mạng riêng biệt nhưng muốn có một nơi duy nhất để duyệt và phát tất cả mọi thứ.

Bởi vì nó giao tiếp với Jellyfin API một cách tự nhiên, các ứng dụng di động, TV và máy tính để bàn hiện có vẫn hoạt động mà không cần cấu hình lại. Tự host Jellyswarrm trên một VPS cung cấp cho bạn một điểm truy cập công cộng ổn định kết nối các phiên bản Jellyfin từ xa mà không cần VPN hoặc SMB mounts, trong khi quá trình chuyển mã (transcoding) vẫn diễn ra trên máy chủ upstream sở hữu phương tiện.