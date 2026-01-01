Resilio Sync là một dịch vụ đồng bộ hóa tệp tin ngang hàng (peer-to-peer) dựa trên giao thức BitTorrent, ban đầu được phát hành dưới tên BitTorrent Sync. Nó di chuyển các tệp tin trực tiếp giữa các thiết bị của bạn qua một kênh P2P được mã hóa, mà không tải bất cứ thứ gì lên một nhà cung cấp đám mây (cloud provider) — VPS, máy tính để bàn, máy tính xách tay và điện thoại của bạn chia sẻ một thư mục bằng cách trao đổi các khóa chia sẻ mã hóa, sau đó giữ thư mục đó được đồng bộ khi các tệp tin thay đổi.

Tự host Resilio Sync trên một VPS mang lại cho bạn một thiết bị đồng bộ luôn hoạt động (always-on sync peer) giữ bản sao chính tắc của các thư mục được chia sẻ của bạn, chấp nhận các thay đổi đến từ bất kỳ thiết bị nào khác trên chia sẻ vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày — mà không có giới hạn băng thông (bandwidth caps), giới hạn kích thước tệp tin (file-size limits) hoặc phí định kỳ của dịch vụ đồng bộ đám mây thương mại (commercial cloud sync).