Triển khai Resilio Sync với cài đặt một nhấp.
Đồng bộ hóa tệp tin ngang hàng trên máy tính để bàn, máy chủ và thiết bị di động mà không cần trung gian đám mây.
Chọn gói VPS cho Resilio Sync
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Resilio Sync
Resilio Sync là một dịch vụ đồng bộ hóa tệp tin ngang hàng (peer-to-peer) dựa trên giao thức BitTorrent, ban đầu được phát hành dưới tên BitTorrent Sync. Nó di chuyển các tệp tin trực tiếp giữa các thiết bị của bạn qua một kênh P2P được mã hóa, mà không tải bất cứ thứ gì lên một nhà cung cấp đám mây (cloud provider) — VPS, máy tính để bàn, máy tính xách tay và điện thoại của bạn chia sẻ một thư mục bằng cách trao đổi các khóa chia sẻ mã hóa, sau đó giữ thư mục đó được đồng bộ khi các tệp tin thay đổi.
Tự host Resilio Sync trên một VPS mang lại cho bạn một thiết bị đồng bộ luôn hoạt động (always-on sync peer) giữ bản sao chính tắc của các thư mục được chia sẻ của bạn, chấp nhận các thay đổi đến từ bất kỳ thiết bị nào khác trên chia sẻ vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày — mà không có giới hạn băng thông (bandwidth caps), giới hạn kích thước tệp tin (file-size limits) hoặc phí định kỳ của dịch vụ đồng bộ đám mây thương mại (commercial cloud sync).
Các tính năng chính của Resilio Sync
Đồng bộ peer-to-peer trực tiếp
Chuyển tập tin được mã hóa giữa các thiết bị của bạn qua kênh P2P — dữ liệu của bạn không bao giờ nằm trên máy chủ của bên thứ ba.
Không giới hạn dung lượng tệp
Đồng bộ hóa các tệp và thư mục có kích thước bất kỳ mà không bị giới hạn bởi đám mây thương mại — chỉ dung lượng lưu trữ và băng thông của bạn là quan trọng.
Đồng bộ chọn lọc
Chọn theo thư mục thiết bị nào nhận toàn bộ nội dung so với truyền phát theo yêu cầu, để điện thoại không phải sao chép toàn bộ thư viện.
Chia sẻ khóa và liên kết
Các chế độ chia sẻ chỉ đọc, đọc-ghi và liên kết một lần cho phép bạn kiểm soát chính xác những gì mỗi người được mời có thể làm với một thư mục được chia sẻ.
Ứng dụng gốc trên các nền tảng
Ứng dụng gốc dành cho Windows, macOS, Linux, iOS, Android và các hệ thống NAS có nghĩa là mọi thiết bị đều giao tiếp cùng một giao thức một cách bản địa.
Tại sao lại chạy Resilio Sync trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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