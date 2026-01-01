Movary là một ứng dụng web miễn phí, mã nguồn mở được xây dựng đặc biệt cho những người đam mê điện ảnh muốn sở hữu hoàn toàn lịch sử xem của họ. Nó lấy siêu dữ liệu từ The Movie Database và IMDb, theo dõi mọi lượt phát với dấu thời gian và xếp hạng, đồng thời hiển thị số liệu thống kê chuyên sâu về các diễn viên, đạo diễn, thể loại, ngôn ngữ và thập kỷ định hình sở thích của bạn.

Tự host Movary trên VPS giúp lịch sử xem của bạn riêng tư và có thể di chuyển được, với khả năng nhập từ Trakt, Letterboxd và Netflix, cùng với tính năng scrobbling tự động từ Plex, Jellyfin, Emby và Kodi. Không giống như các trình theo dõi thương mại, không có nhắm mục tiêu quảng cáo, không có giá theo người dùng và dữ liệu xem của bạn không bao giờ rời khỏi máy chủ của bạn.