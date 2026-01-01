Triển khai Movary với 1 nhấp.
Trình theo dõi lịch sử xem phim tự lưu trữ với tính năng scrobbling từ Plex, Jellyfin, Emby và Trakt cùng thống kê phong phú.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Movary
Movary là một ứng dụng web miễn phí, mã nguồn mở được xây dựng đặc biệt cho những người đam mê điện ảnh muốn sở hữu hoàn toàn lịch sử xem của họ. Nó lấy siêu dữ liệu từ The Movie Database và IMDb, theo dõi mọi lượt phát với dấu thời gian và xếp hạng, đồng thời hiển thị số liệu thống kê chuyên sâu về các diễn viên, đạo diễn, thể loại, ngôn ngữ và thập kỷ định hình sở thích của bạn.
Tự host Movary trên VPS giúp lịch sử xem của bạn riêng tư và có thể di chuyển được, với khả năng nhập từ Trakt, Letterboxd và Netflix, cùng với tính năng scrobbling tự động từ Plex, Jellyfin, Emby và Kodi. Không giống như các trình theo dõi thương mại, không có nhắm mục tiêu quảng cáo, không có giá theo người dùng và dữ liệu xem của bạn không bao giờ rời khỏi máy chủ của bạn.
Các tính năng chính của Movary
Plex và Jellyfin scrobbling
Tự động ghi lại mọi bộ phim đã xem trong Plex, Jellyfin, Emby hoặc Kodi mà không cần đánh dấu đã xem thủ công.
Thống kê lượt xem chi tiết
Xem các diễn viên, đạo diễn, thể loại, ngôn ngữ và thập kỷ hàng đầu của bạn với các biểu đồ trực quan hóa cách sở thích của bạn phát triển theo thời gian.
Nhập Trakt và Letterboxd
Mang lịch sử xem hiện có từ Trakt, Letterboxd hoặc Netflix ngay từ ngày đầu tiên thay vì bắt đầu lại từ đầu.
Đánh giá và ghi chú cá nhân
Đánh giá mọi bộ phim với điểm số và ghi chú cá nhân để tái hiện lại hình ảnh những bộ phim bạn đã xem.
Ứng dụng web có thể cài đặt
Cài đặt Movary dưới dạng ứng dụng web tiến bộ trên điện thoại và máy tính để bàn để có trải nghiệm như ứng dụng gốc mà không cần cửa hàng ứng dụng.
Hỗ trợ đa người dùng
Chia sẻ một máy chủ với bạn bè hoặc gia đình trong khi vẫn giữ mọi hồ sơ, với danh sách theo dõi, xếp hạng và số liệu thống kê riêng, hoàn toàn riêng biệt.
Tại sao lại chạy Movary trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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