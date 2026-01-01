Triển khai HandBrake chỉ với một cú nhấp chuột.
Bộ chuyển mã video mã nguồn mở có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt nào, với tính năng chuyển đổi hàng loạt và xử lý thư mục theo dõi tự động.
Chọn gói VPS cho HandBrake
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với HandBrake
HandBrake là bộ chuyển mã video mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi nhất, có khả năng chuyển đổi hầu hết mọi định dạng video thành các định dạng đầu ra hiện đại, tương thích rộng rãi như MP4 và MKV. Triển khai này chạy HandBrake bên trong một Docker container và truyền phát giao diện đồ họa đầy đủ của nó đến trình duyệt của bạn bằng noVNC — không yêu cầu cài đặt trên máy tính để bàn. Bạn có được giao diện người dùng HandBrake (UI) hoàn chỉnh với tất cả các cài đặt trước mã hóa, hỗ trợ phụ đề, đánh dấu chương và tùy chọn tăng tốc phần cứng, có thể truy cập từ bất kỳ thiết bị nào có trình duyệt hiện đại.
Container này bao gồm một tính năng thư mục theo dõi (watch folder) tự động chuyển đổi bất kỳ tệp video nào bạn thả vào thư mục đầu vào được chỉ định, giúp việc chạy các tác vụ hàng loạt không giám sát trên VPS của bạn trở nên đơn giản.
Các tính năng chính của HandBrake
Giao diện đồ họa dựa trên trình duyệt
Giao diện HandBrake đầy đủ trên máy tính để bàn được truyền trực tiếp đến trình duyệt của bạn qua noVNC — truy cập từ mọi nơi mà không cần cài đặt bất kỳ phần mềm nào trên máy cục bộ.
Thư mục theo dõi tự động
Các tệp được đặt trong thư mục theo dõi sẽ tự động được xếp hàng đợi và chuyển đổi trong nền, cho phép xử lý hàng loạt tự động mà không cần tương tác thủ công.
Hỗ trợ nhiều định dạng
Chấp nhận hầu hết mọi định dạng nguồn video và chuyển đổi sang MP4, MKV hoặc WebM với khả năng kiểm soát chính xác các codec, tốc độ bit, độ phân giải và các bản âm thanh.
Cài đặt trước mã hóa
Hàng chục cấu hình cài đặt sẵn tích hợp nhắm mục tiêu các thiết bị và mức chất lượng cụ thể — từ các cấu hình tối ưu hóa cho phát trực tuyến đến các mã hóa lưu trữ chất lượng cao — giúp giảm thời gian thiết lập.
Hỗ trợ phụ đề và chương
Nhập, ghi đè hoặc truyền qua các bản phụ đề và các điểm đánh dấu chương trong quá trình chuyển đổi, giữ nguyên siêu dữ liệu từ tệp nguồn gốc.
Tại sao lại chạy HandBrake trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.