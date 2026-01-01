HandBrake là bộ chuyển mã video mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi nhất, có khả năng chuyển đổi hầu hết mọi định dạng video thành các định dạng đầu ra hiện đại, tương thích rộng rãi như MP4 và MKV. Triển khai này chạy HandBrake bên trong một Docker container và truyền phát giao diện đồ họa đầy đủ của nó đến trình duyệt của bạn bằng noVNC — không yêu cầu cài đặt trên máy tính để bàn. Bạn có được giao diện người dùng HandBrake (UI) hoàn chỉnh với tất cả các cài đặt trước mã hóa, hỗ trợ phụ đề, đánh dấu chương và tùy chọn tăng tốc phần cứng, có thể truy cập từ bất kỳ thiết bị nào có trình duyệt hiện đại.

Container này bao gồm một tính năng thư mục theo dõi (watch folder) tự động chuyển đổi bất kỳ tệp video nào bạn thả vào thư mục đầu vào được chỉ định, giúp việc chạy các tác vụ hàng loạt không giám sát trên VPS của bạn trở nên đơn giản.