Databag là một nền tảng nhắn tin liên kết, tự lưu trữ mang đến giao tiếp phi tập trung cho các cá nhân và cộng đồng nhỏ mà không cần dựa vào máy chủ của công ty hoặc cơ sở hạ tầng blockchain. Sử dụng mật mã khóa công khai-riêng tư cho danh tính, các tài khoản không bị ràng buộc với bất kỳ tên miền lưu trữ cụ thể nào — người dùng trên các nút Databag khác nhau có thể nhắn tin cho nhau một cách tự do, tương tự như cách liên kết email hoạt động.

Nền tảng này hỗ trợ các chủ đề được niêm phong mã hóa đầu cuối, gọi âm thanh và video, thông báo đẩy di động và tổ chức tin nhắn theo chủ đề. Tự lưu trữ trên VPS của bạn có nghĩa là tất cả các cuộc trò chuyện, lịch sử cuộc gọi và dữ liệu liên hệ hoàn toàn nằm trong cơ sở hạ tầng của bạn, với số lượng tài khoản không giới hạn cho mỗi nút và không có phí mỗi người dùng — điều này làm cho nó trở nên lý tưởng cho các gia đình, nhóm bạn bè và các tổ chức nhỏ muốn có nhắn tin hiện đại mà không cần trung gian của công ty.