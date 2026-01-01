Triển khai Databag với cài đặt 1 nhấp.
Trình nhắn tin liên kết tự lưu trữ với mã hóa đầu cuối, cuộc gọi âm thanh/video và các luồng hội thoại theo chủ đề.
Chọn gói VPS cho Databag
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Databag
Databag là một nền tảng nhắn tin liên kết, tự lưu trữ mang đến giao tiếp phi tập trung cho các cá nhân và cộng đồng nhỏ mà không cần dựa vào máy chủ của công ty hoặc cơ sở hạ tầng blockchain. Sử dụng mật mã khóa công khai-riêng tư cho danh tính, các tài khoản không bị ràng buộc với bất kỳ tên miền lưu trữ cụ thể nào — người dùng trên các nút Databag khác nhau có thể nhắn tin cho nhau một cách tự do, tương tự như cách liên kết email hoạt động.
Nền tảng này hỗ trợ các chủ đề được niêm phong mã hóa đầu cuối, gọi âm thanh và video, thông báo đẩy di động và tổ chức tin nhắn theo chủ đề. Tự lưu trữ trên VPS của bạn có nghĩa là tất cả các cuộc trò chuyện, lịch sử cuộc gọi và dữ liệu liên hệ hoàn toàn nằm trong cơ sở hạ tầng của bạn, với số lượng tài khoản không giới hạn cho mỗi nút và không có phí mỗi người dùng — điều này làm cho nó trở nên lý tưởng cho các gia đình, nhóm bạn bè và các tổ chức nhỏ muốn có nhắn tin hiện đại mà không cần trung gian của công ty.
Các tính năng chính của Databag
Tin nhắn liên kết
Các tài khoản trên các nút Databag khác nhau có thể giao tiếp trực tiếp, tạo ra một mạng lưới phi tập trung nơi không có máy chủ đơn lẻ nào kiểm soát tất cả các cuộc trò chuyện.
Mã hóa đầu cuối
Chủ đề được niêm phong sử dụng mã hóa phía máy khách để nội dung tin nhắn được bảo mật ngay cả đối với quản trị viên máy chủ đang lưu trữ nút.
Cuộc gọi âm thanh & video
Tính năng gọi tích hợp loại bỏ nhu cầu về một công cụ hội nghị truyền hình riêng biệt cho các cộng đồng đang sử dụng Databag để nhắn tin.
Các luồng theo chủ đề
Tổ chức các cuộc trò chuyện theo chủ đề thay vì theo liên hệ, giúp dễ dàng giữ cho các cuộc thảo luận tập trung và có thể tìm kiếm trong toàn bộ cộng đồng.
Tài khoản không giới hạn
Mỗi nút hỗ trợ bao nhiêu tài khoản tùy thích mà không phải trả thêm chi phí nào, giúp tiết kiệm chi phí để lưu trữ tin nhắn cho cả một hộ gia đình hoặc tổ chức.
Tại sao lại chạy Databag trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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