Redpanda Console là một giao diện web mã nguồn mở được xây dựng bởi Redpanda Data để kiểm tra và vận hành các cụm streaming tương thích Kafka. Nó hiển thị các chủ đề, phân vùng, offset, nhóm người tiêu dùng, lược đồ, ACL và tải trọng tin nhắn trực tiếp thông qua một giao diện duy nhất, với hỗ trợ tích hợp sẵn cho việc giải mã JSON, Avro, Protobuf và MessagePack.

Việc triển khai một cú nhấp chuột này cung cấp Console cùng với một broker Redpanda nhúng để bạn có được một điểm cuối Kafka-API, Schema Registry và Admin API hoạt động ngay khi container khởi động. Tự host trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu sự kiện, tải trọng khách hàng và siêu dữ liệu luồng hoàn toàn dưới sự kiểm soát của bạn mà không có phí SaaS cho mỗi broker.