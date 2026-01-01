Triển khai Redpanda Console với cài đặt một nhấp.
Giao diện web thân thiện với nhà phát triển để quản lý các cụm Kafka và Redpanda, chủ đề, nhóm người tiêu dùng và luồng tin nhắn trực tiếp.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Redpanda Console
Redpanda Console là một giao diện web mã nguồn mở được xây dựng bởi Redpanda Data để kiểm tra và vận hành các cụm streaming tương thích Kafka. Nó hiển thị các chủ đề, phân vùng, offset, nhóm người tiêu dùng, lược đồ, ACL và tải trọng tin nhắn trực tiếp thông qua một giao diện duy nhất, với hỗ trợ tích hợp sẵn cho việc giải mã JSON, Avro, Protobuf và MessagePack.
Việc triển khai một cú nhấp chuột này cung cấp Console cùng với một broker Redpanda nhúng để bạn có được một điểm cuối Kafka-API, Schema Registry và Admin API hoạt động ngay khi container khởi động. Tự host trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu sự kiện, tải trọng khách hàng và siêu dữ liệu luồng hoàn toàn dưới sự kiểm soát của bạn mà không có phí SaaS cho mỗi broker.
Các tính năng chính của Redpanda Console
Trình xem tin nhắn trực tiếp
Truyền các bản ghi từ bất kỳ chủ đề nào theo thời gian thực với tính năng quay ngược thời gian, tìm kiếm và giải mã từng trường cho các tải trọng JSON, Avro và Protobuf.
Quản lý chủ đề
Tạo, cấu hình và xóa chủ đề, chỉnh sửa cài đặt lưu giữ và phân vùng, và tạo tin nhắn thử nghiệm trực tiếp từ trình duyệt.
Thông tin chi tiết về nhóm người tiêu dùng
Kiểm tra các thành viên nhóm, độ trễ trên mỗi phân vùng và các offset để bạn có thể gỡ lỗi các consumer bị kẹt mà không cần phải tìm kiếm thông qua các công cụ CLI.
Schema Registry tích hợp sẵn
Duyệt các chủ đề Avro, JSON Schema và Protobuf, xem lịch sử phiên bản và kiểm tra khả năng tương thích trước khi triển khai các thay đổi.
Embedded Redpanda broker
Đi kèm với một broker Redpanda được cấu hình đầy đủ, cung cấp Kafka API, Schema Registry và Admin API để kiểm thử tức thì.
Tương thích Kafka API
Kết nối Console với bất kỳ cụm Kafka, Confluent Cloud, MSK hoặc Redpanda bên ngoài nào bằng cách trỏ nó vào các broker hiện có của bạn.
Tại sao lại chạy Redpanda Console trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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