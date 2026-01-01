OneDev là một nền tảng DevOps tự lưu trữ toàn diện kết hợp Git hosting, tự động hóa CI/CD, theo dõi vấn đề, bảng kanban và kho lưu trữ gói vào một ứng dụng duy nhất. Các tính năng trình xây dựng pipeline trực quan và mã thông minh của nó giúp các nhà phát triển không có chuyên môn sâu về DevOps dễ dàng tiếp cận, trong khi ngôn ngữ truy vấn nâng cao mang lại cho người dùng chuyên nghiệp quyền kiểm soát chính xác đối với các bản dựng, vấn đề và commit.

Tự lưu trữ OneDev trên VPS của bạn có nghĩa là không giới hạn nhà phát triển với chi phí cơ sở hạ tầng cố định, cùng quyền sở hữu hoàn toàn mã nguồn và các tạo phẩm bản dựng của bạn. Mẫu này bao gồm PostgreSQL để lưu trữ dữ liệu đáng tin cậy và quyền truy cập Docker socket để OneDev có thể chạy các tác vụ CI/CD trực tiếp trên máy chủ của bạn.