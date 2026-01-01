Giảm giá lên đến 69% cho OneDev

Triển khai OneDev với cài đặt một nhấp.

Nền tảng DevOps tất cả trong một tự lưu trữ với Git hosting, các quy trình CI/CD, bảng kanban và kho lưu trữ gói.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai OneDev với cài đặt một nhấp.

Chọn gói VPS cho OneDev

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với OneDev

OneDev là một nền tảng DevOps tự lưu trữ toàn diện kết hợp Git hosting, tự động hóa CI/CD, theo dõi vấn đề, bảng kanban và kho lưu trữ gói vào một ứng dụng duy nhất. Các tính năng trình xây dựng pipeline trực quan và mã thông minh của nó giúp các nhà phát triển không có chuyên môn sâu về DevOps dễ dàng tiếp cận, trong khi ngôn ngữ truy vấn nâng cao mang lại cho người dùng chuyên nghiệp quyền kiểm soát chính xác đối với các bản dựng, vấn đề và commit.

Tự lưu trữ OneDev trên VPS của bạn có nghĩa là không giới hạn nhà phát triển với chi phí cơ sở hạ tầng cố định, cùng quyền sở hữu hoàn toàn mã nguồn và các tạo phẩm bản dựng của bạn. Mẫu này bao gồm PostgreSQL để lưu trữ dữ liệu đáng tin cậy và quyền truy cập Docker socket để OneDev có thể chạy các tác vụ CI/CD trực tiếp trên máy chủ của bạn.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của OneDev

Git Hosting & Đánh giá mã

Máy chủ Git đầy đủ với tính năng trực quan hóa khác biệt nâng cao, bảo vệ nhánh và kiểm soát chiến lược hợp nhất để đánh giá mã có cấu trúc.

Trình tạo CI/CD trực quan

Xây dựng và trực quan hóa các pipeline mà không cần viết YAML từ đầu — kéo và thả các bước với khả năng xuất YAML đầy đủ để kiểm soát phiên bản.

Kanban & Issue Tracking

Bảng kanban tích hợp và trình theo dõi vấn đề với các trường tùy chỉnh cùng ngôn ngữ truy vấn nâng cao để lọc chính xác.

Package Registry

Lưu trữ hình ảnh Docker và các tạo phẩm xây dựng khác trong kho lưu trữ tích hợp cùng với mã và quy trình của bạn.

Mã Thông minh

Điều hướng ký hiệu và tìm kiếm mã ngữ nghĩa giúp các nhà phát triển hiểu các cơ sở mã không quen thuộc nhanh hơn.

Tại sao lại chạy OneDev trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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Gad Iradufasha

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