Triển khai OneDev với cài đặt một nhấp.
Nền tảng DevOps tất cả trong một tự lưu trữ với Git hosting, các quy trình CI/CD, bảng kanban và kho lưu trữ gói.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với OneDev
OneDev là một nền tảng DevOps tự lưu trữ toàn diện kết hợp Git hosting, tự động hóa CI/CD, theo dõi vấn đề, bảng kanban và kho lưu trữ gói vào một ứng dụng duy nhất. Các tính năng trình xây dựng pipeline trực quan và mã thông minh của nó giúp các nhà phát triển không có chuyên môn sâu về DevOps dễ dàng tiếp cận, trong khi ngôn ngữ truy vấn nâng cao mang lại cho người dùng chuyên nghiệp quyền kiểm soát chính xác đối với các bản dựng, vấn đề và commit.
Tự lưu trữ OneDev trên VPS của bạn có nghĩa là không giới hạn nhà phát triển với chi phí cơ sở hạ tầng cố định, cùng quyền sở hữu hoàn toàn mã nguồn và các tạo phẩm bản dựng của bạn. Mẫu này bao gồm PostgreSQL để lưu trữ dữ liệu đáng tin cậy và quyền truy cập Docker socket để OneDev có thể chạy các tác vụ CI/CD trực tiếp trên máy chủ của bạn.
Các tính năng chính của OneDev
Git Hosting & Đánh giá mã
Máy chủ Git đầy đủ với tính năng trực quan hóa khác biệt nâng cao, bảo vệ nhánh và kiểm soát chiến lược hợp nhất để đánh giá mã có cấu trúc.
Trình tạo CI/CD trực quan
Xây dựng và trực quan hóa các pipeline mà không cần viết YAML từ đầu — kéo và thả các bước với khả năng xuất YAML đầy đủ để kiểm soát phiên bản.
Kanban & Issue Tracking
Bảng kanban tích hợp và trình theo dõi vấn đề với các trường tùy chỉnh cùng ngôn ngữ truy vấn nâng cao để lọc chính xác.
Package Registry
Lưu trữ hình ảnh Docker và các tạo phẩm xây dựng khác trong kho lưu trữ tích hợp cùng với mã và quy trình của bạn.
Mã Thông minh
Điều hướng ký hiệu và tìm kiếm mã ngữ nghĩa giúp các nhà phát triển hiểu các cơ sở mã không quen thuộc nhanh hơn.
Tại sao lại chạy OneDev trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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