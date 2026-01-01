Triển khai WriteFreely với 1 nhấp.
Nền tảng blog mã nguồn mở tối giản được xây dựng xoay quanh Markdown, viết không bị phân tâm và liên thông ActivityPub.
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Những gì bạn có thể xây dựng với WriteFreely
WriteFreely là một nền tảng xuất bản gọn gàng, tối giản, được thiết kế xoay quanh hoạt động viết. Bài viết được soạn thảo bằng Markdown thuần túy, trình chỉnh sửa không làm bạn phân tâm, và trải nghiệm đọc công khai loại bỏ bình luận, quảng cáo và trình theo dõi — chỉ còn lại những con chữ. Hỗ trợ ActivityPub tích hợp cho phép người theo dõi trong Fediverse đăng ký blog của bạn trực tiếp từ Mastodon và các dịch vụ liên kết khác.
Tự host WriteFreely trên VPS của bạn giúp bài viết của bạn nằm dưới tên miền riêng, không bị ảnh hưởng bởi các thuật toán feed và việc đóng cửa nền tảng. Go binary nhẹ sử dụng tài nguyên tối thiểu, lưu trữ mọi thứ vào một cơ sở dữ liệu SQLite duy nhất và cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát các cài đặt xuất, giao diện và liên kết.
Các tính năng chính của WriteFreely
Trình soạn thảo ưu tiên Markdown
Viết bằng Markdown thuần túy với trình soạn thảo không gây xao nhãng, tự động lưu bản nháp và không làm phiền bạn để bạn tập trung vào việc viết.
Liên thông ActivityPub
Người theo dõi trên Mastodon và các dịch vụ Fediverse khác có thể đăng ký blog của bạn trực tiếp, tiếp cận độc giả mà không bị các thuật toán gây cản trở.
Trải nghiệm đọc tinh gọn
Bài đăng công khai hiển thị với bố cục đẹp mắt, không quảng cáo và không theo dõi — độc giả thấy bài viết của bạn đúng như cách bạn đã viết.
Giao diện tùy chỉnh và CSS
Chọn từ các giao diện tích hợp sẵn hoặc thêm CSS tùy chỉnh để xây dựng thương hiệu cho blog của bạn mà không cần chỉnh sửa mẫu hoặc xây dựng lại tệp nhị phân.
Bản nháp và lên lịch
Lưu bản nháp riêng tư vô thời hạn, sau đó lên lịch hoặc xuất bản bài viết khi bạn đã sẵn sàng — không yêu cầu plugin CMS của bên thứ ba.
Nhẹ và di động
Tệp nhị phân Go duy nhất được hỗ trợ bởi SQLite có nghĩa là toàn bộ blog của bạn vừa vặn trong một dung lượng nhỏ và di chuyển giữa các máy chủ chỉ với một lần sao chép tệp.
Tại sao lại chạy WriteFreely trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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