Giảm giá lên đến 69% cho WriteFreely

Triển khai WriteFreely với 1 nhấp.

Nền tảng blog mã nguồn mở tối giản được xây dựng xoay quanh Markdown, viết không bị phân tâm và liên thông ActivityPub.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai WriteFreely với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho WriteFreely

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với WriteFreely

WriteFreely là một nền tảng xuất bản gọn gàng, tối giản, được thiết kế xoay quanh hoạt động viết. Bài viết được soạn thảo bằng Markdown thuần túy, trình chỉnh sửa không làm bạn phân tâm, và trải nghiệm đọc công khai loại bỏ bình luận, quảng cáo và trình theo dõi — chỉ còn lại những con chữ. Hỗ trợ ActivityPub tích hợp cho phép người theo dõi trong Fediverse đăng ký blog của bạn trực tiếp từ Mastodon và các dịch vụ liên kết khác.

Tự host WriteFreely trên VPS của bạn giúp bài viết của bạn nằm dưới tên miền riêng, không bị ảnh hưởng bởi các thuật toán feed và việc đóng cửa nền tảng. Go binary nhẹ sử dụng tài nguyên tối thiểu, lưu trữ mọi thứ vào một cơ sở dữ liệu SQLite duy nhất và cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát các cài đặt xuất, giao diện và liên kết.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của WriteFreely

Trình soạn thảo ưu tiên Markdown

Viết bằng Markdown thuần túy với trình soạn thảo không gây xao nhãng, tự động lưu bản nháp và không làm phiền bạn để bạn tập trung vào việc viết.

Liên thông ActivityPub

Người theo dõi trên Mastodon và các dịch vụ Fediverse khác có thể đăng ký blog của bạn trực tiếp, tiếp cận độc giả mà không bị các thuật toán gây cản trở.

Trải nghiệm đọc tinh gọn

Bài đăng công khai hiển thị với bố cục đẹp mắt, không quảng cáo và không theo dõi — độc giả thấy bài viết của bạn đúng như cách bạn đã viết.

Giao diện tùy chỉnh và CSS

Chọn từ các giao diện tích hợp sẵn hoặc thêm CSS tùy chỉnh để xây dựng thương hiệu cho blog của bạn mà không cần chỉnh sửa mẫu hoặc xây dựng lại tệp nhị phân.

Bản nháp và lên lịch

Lưu bản nháp riêng tư vô thời hạn, sau đó lên lịch hoặc xuất bản bài viết khi bạn đã sẵn sàng — không yêu cầu plugin CMS của bên thứ ba.

Nhẹ và di động

Tệp nhị phân Go duy nhất được hỗ trợ bởi SQLite có nghĩa là toàn bộ blog của bạn vừa vặn trong một dung lượng nhỏ và di chuyển giữa các máy chủ chỉ với một lần sao chép tệp.

Tại sao lại chạy WriteFreely trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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