WriteFreely là một nền tảng xuất bản gọn gàng, tối giản, được thiết kế xoay quanh hoạt động viết. Bài viết được soạn thảo bằng Markdown thuần túy, trình chỉnh sửa không làm bạn phân tâm, và trải nghiệm đọc công khai loại bỏ bình luận, quảng cáo và trình theo dõi — chỉ còn lại những con chữ. Hỗ trợ ActivityPub tích hợp cho phép người theo dõi trong Fediverse đăng ký blog của bạn trực tiếp từ Mastodon và các dịch vụ liên kết khác.

Tự host WriteFreely trên VPS của bạn giúp bài viết của bạn nằm dưới tên miền riêng, không bị ảnh hưởng bởi các thuật toán feed và việc đóng cửa nền tảng. Go binary nhẹ sử dụng tài nguyên tối thiểu, lưu trữ mọi thứ vào một cơ sở dữ liệu SQLite duy nhất và cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát các cài đặt xuất, giao diện và liên kết.