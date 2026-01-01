Zulip là một nền tảng chat nhóm mã nguồn mở mạnh mẽ, tổ chức mọi cuộc trò chuyện thành các chủ đề trong các kênh, khiến nó khác biệt cơ bản so với các công cụ kênh phẳng. Thay vì một luồng tin nhắn không phân biệt, mỗi cuộc trò chuyện thuộc về một chủ đề được đặt tên — cho phép các thành viên nhóm cập nhật thông tin một cách chọn lọc, phản hồi không đồng bộ và tìm kiếm các quyết định trước đây mà không cần cuộn trang vô tận.

Tự host Zulip trên VPS của riêng bạn mang lại cho nhóm của bạn toàn quyền kiểm soát dữ liệu liên lạc, lịch sử tin nhắn và các tích hợp. Zulip hỗ trợ hơn 100 tích hợp với các công cụ phát triển và năng suất, đồng thời cung cấp các ứng dụng mobile và desktop apps gốc cho tất cả các nền tảng chính.