Triển khai Zulip chỉ với một cú nhấp chuột.
Nền tảng trò chuyện nhóm mã nguồn mở với các luồng chủ đề được tổ chức, được xây dựng để giao tiếp nhóm tập trung và không đồng bộ.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Zulip
Zulip là một nền tảng chat nhóm mã nguồn mở mạnh mẽ, tổ chức mọi cuộc trò chuyện thành các chủ đề trong các kênh, khiến nó khác biệt cơ bản so với các công cụ kênh phẳng. Thay vì một luồng tin nhắn không phân biệt, mỗi cuộc trò chuyện thuộc về một chủ đề được đặt tên — cho phép các thành viên nhóm cập nhật thông tin một cách chọn lọc, phản hồi không đồng bộ và tìm kiếm các quyết định trước đây mà không cần cuộn trang vô tận.
Tự host Zulip trên VPS của riêng bạn mang lại cho nhóm của bạn toàn quyền kiểm soát dữ liệu liên lạc, lịch sử tin nhắn và các tích hợp. Zulip hỗ trợ hơn 100 tích hợp với các công cụ phát triển và năng suất, đồng thời cung cấp các ứng dụng mobile và desktop apps gốc cho tất cả các nền tảng chính.
Các tính năng chính của Zulip
Luồng chủ đề
Mọi tin nhắn thuộc về một chủ đề được đặt tên trong một kênh, giúp các cuộc trò chuyện được sắp xếp gọn gàng và dễ theo dõi ngay cả trong các nhóm có khối lượng công việc lớn.
Tìm kiếm toàn văn mạnh mẽ
Tìm kiếm trong toàn bộ lịch sử tin nhắn, bao gồm cả tệp và liên kết, để nhanh chóng tìm ra bất kỳ cuộc trò chuyện hoặc quyết định nào trong quá khứ.
100+ tích hợp
Tích hợp gốc với GitHub, Jira, PagerDuty, Grafana, Sentry và nhiều hơn nữa mang ngữ cảnh trực tiếp vào các kênh nhóm của bạn.
Ứng dụng gốc
Ứng dụng di động cho iOS và Android, cùng với ứng dụng máy tính để bàn cho Windows, macOS và Linux, giúp đội ngũ của bạn luôn kết nối trên mọi thiết bị.
Quy trình làm việc bằng bàn phím
Phím tắt toàn diện và giao diện không gây xao nhãng cho phép người dùng chuyên nghiệp điều hướng và trả lời tin nhắn hoàn toàn không cần chuột.
Tại sao lại chạy Zulip trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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