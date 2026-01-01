Triển khai DbGate với 1 nhấp
Trình quản lý cơ sở dữ liệu đa nền tảng mã nguồn mở hỗ trợ MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis và nhiều công cụ SQL và NoSQL khác.
Chọn gói VPS cho DbGate
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với DbGate
DbGate là một trình quản lý cơ sở dữ liệu mã nguồn mở đa nền tảng, hỗ trợ MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, MongoDB, Redis, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra và Amazon Redshift thông qua một giao diện web duy nhất. Thay vì phải chuyển đổi giữa các công cụ chuyên biệt của từng nhà cung cấp, bạn kết nối với mọi cơ sở dữ liệu từ một không gian làm việc duy nhất, chạy các truy vấn SQL hoặc NoSQL đa tab, chỉnh sửa bảng trực tiếp và so sánh lược đồ giữa các môi trường.
Tự host DbGate trên VPS của riêng bạn giúp giữ cho chuỗi kết nối, các truy vấn đã lưu và dữ liệu đã xuất hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng của bạn mà không có telemetry đám mây hay cấp phép theo từng chỗ ngồi. Giao diện trình duyệt có thể truy cập từ mọi thiết bị, làm cho nó hữu ích cho việc kiểm tra dữ liệu tức thời, quản trị hàng ngày và gỡ lỗi cộng tác mà không cần cài đặt một desktop client trên mỗi máy của nhà phát triển.
Các tính năng chính của DbGate
SQL và NoSQL kết hợp
Kết nối với MySQL, PostgreSQL, SQL Server, MongoDB, Redis, SQLite, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra và nhiều hơn nữa từ một không gian làm việc duy nhất mà không cần phải chuyển đổi giữa các client dành riêng cho từng nhà cung cấp.
Trình chỉnh sửa truy vấn đa tab
Chạy các truy vấn SQL hoặc MongoDB trên nhiều tab với tính năng tự động hoàn thành, tô sáng cú pháp và lịch sử liên tục mà vẫn tồn tại sau khi kết nối lại và khởi động lại.
Trình chỉnh sửa bảng trực quan
Duyệt, lọc, sắp xếp và chỉnh sửa các hàng trực tiếp với một lưới giống bảng tính, sau đó cam kết các thay đổi thông qua một bản diff SQL được tạo trước khi chúng được áp dụng vào cơ sở dữ liệu.
So sánh và xuất lược đồ
So sánh lược đồ giữa hai cơ sở dữ liệu, tạo SQL di chuyển, và xuất bảng hoặc truy vấn sang CSV, JSON, SQL dumps hoặc Excel trực tiếp từ trình duyệt.
Trình thiết kế ER diagram
Trực quan hóa các mối quan hệ với sơ đồ ER tương tác, sau đó xuất bố cục dưới dạng SVG hoặc PNG để lập tài liệu và đánh giá kiến trúc.
Tại sao lại chạy DbGate trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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