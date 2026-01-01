DbGate là một trình quản lý cơ sở dữ liệu mã nguồn mở đa nền tảng, hỗ trợ MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, MongoDB, Redis, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra và Amazon Redshift thông qua một giao diện web duy nhất. Thay vì phải chuyển đổi giữa các công cụ chuyên biệt của từng nhà cung cấp, bạn kết nối với mọi cơ sở dữ liệu từ một không gian làm việc duy nhất, chạy các truy vấn SQL hoặc NoSQL đa tab, chỉnh sửa bảng trực tiếp và so sánh lược đồ giữa các môi trường.

Tự host DbGate trên VPS của riêng bạn giúp giữ cho chuỗi kết nối, các truy vấn đã lưu và dữ liệu đã xuất hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng của bạn mà không có telemetry đám mây hay cấp phép theo từng chỗ ngồi. Giao diện trình duyệt có thể truy cập từ mọi thiết bị, làm cho nó hữu ích cho việc kiểm tra dữ liệu tức thời, quản trị hàng ngày và gỡ lỗi cộng tác mà không cần cài đặt một desktop client trên mỗi máy của nhà phát triển.