Triển khai Node-RED với 1 nhấp.
Công cụ lập trình trực quan mã nguồn thấp dùng để kết nối các thiết bị IoT, API và dịch vụ trực tuyến.
Chọn gói VPS cho Node-RED
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Node-RED
Node-RED là một công cụ lập trình trực quan dựa trên luồng được xây dựng trên Node.js, cho phép bạn kết nối các thiết bị phần cứng, API và dịch vụ trực tuyến bằng trình chỉnh sửa kéo và thả dựa trên trình duyệt. Ban đầu được phát triển bởi IBM và hiện được duy trì bởi OpenJS Foundation, nó đơn giản hóa việc xây dựng các quy trình làm việc tự động hóa mà không cần viết mã phức tạp — chỉ cần kết nối các node trên một canvas và triển khai trong vài giây.
Tự host Node-RED trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát các luồng và dữ liệu nhạy cảm mà chúng xử lý, không giới hạn sử dụng, không điều tiết tốc độ và không phụ thuộc vào nền tảng đám mây. Cho dù bạn đang tự động hóa các cảm biến IoT, tích hợp các dịch vụ kinh doanh hay điều phối các pipeline API, Node-RED đều cung cấp một môi trường runtime linh hoạt, có thể mở rộng, chạy ở bất cứ đâu bạn cần.
Các tính năng chính của Node-RED
Trình chỉnh sửa luồng trực quan
Trình chỉnh sửa kéo và thả dựa trên trình duyệt cho phép bạn xây dựng và triển khai các tích hợp phức tạp mà không cần viết mã, giúp tự động hóa trở nên dễ tiếp cận với mọi người.
4.000+ Nút cộng đồng
Cài đặt các node cho MQTT, HTTP, cơ sở dữ liệu, API đám mây và hàng trăm dịch vụ khác trực tiếp từ trình quản lý bảng màu tích hợp sẵn.
Hỗ trợ gốc IoT và MQTT
Hỗ trợ hàng đầu cho MQTT, Modbus và các giao thức IoT khác giúp Node-RED trở thành nền tảng tiêu chuẩn cho nhà thông minh và tự động hóa công nghiệp.
Các nút hàm JavaScript
Viết JavaScript tùy chỉnh trong các luồng để xử lý các chuyển đổi dữ liệu phức tạp và logic nghiệp vụ mà không cần rời khỏi trình chỉnh sửa trực quan.
Chia sẻ luồng và thư viện
Xuất các luồng dưới dạng JSON và nhập các luồng được tạo sẵn từ thư viện cộng đồng Node-RED để bắt đầu với các tích hợp phổ biến ngay lập tức.
Tại sao lại chạy Node-RED trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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