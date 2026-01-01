Node-RED là một công cụ lập trình trực quan dựa trên luồng được xây dựng trên Node.js, cho phép bạn kết nối các thiết bị phần cứng, API và dịch vụ trực tuyến bằng trình chỉnh sửa kéo và thả dựa trên trình duyệt. Ban đầu được phát triển bởi IBM và hiện được duy trì bởi OpenJS Foundation, nó đơn giản hóa việc xây dựng các quy trình làm việc tự động hóa mà không cần viết mã phức tạp — chỉ cần kết nối các node trên một canvas và triển khai trong vài giây.

Tự host Node-RED trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát các luồng và dữ liệu nhạy cảm mà chúng xử lý, không giới hạn sử dụng, không điều tiết tốc độ và không phụ thuộc vào nền tảng đám mây. Cho dù bạn đang tự động hóa các cảm biến IoT, tích hợp các dịch vụ kinh doanh hay điều phối các pipeline API, Node-RED đều cung cấp một môi trường runtime linh hoạt, có thể mở rộng, chạy ở bất cứ đâu bạn cần.