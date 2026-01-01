Wavelog là một ứng dụng ghi nhật ký radio nghiệp dư hiện đại, dựa trên web để theo dõi các QSO và quản lý tiến độ giải thưởng trên các chương trình DXCC, IOTA, SOTA và POTA. Nó tích hợp trực tiếp với LoTW, eQSL và các dịch vụ tra cứu sổ liên lạc, đồng thời hỗ trợ điều khiển radio CAT để ghi nhật ký tự động trong các phiên vận hành.

Tự host Wavelog trên VPS giúp giữ dữ liệu nhật ký của bạn riêng tư và có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt hoặc thiết bị di động nào mà không phụ thuộc vào đám mây của bên thứ ba. Ghi nhật ký cuộc thi, tích hợp DX cluster, xuất ADIF và Cabrillo, cùng với hỗ trợ nhiều người vận hành biến nó thành một giải pháp ghi nhật ký trạm hoàn chỉnh cho những người vận hành radio nghiệp dư nghiêm túc.