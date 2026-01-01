Triển khai Wavelog chỉ với một nhấp.
Ứng dụng ghi nhật ký radio nghiệp dư nền web để theo dõi các QSO, quản lý giải thưởng và tích hợp với LoTW và eQSL.
Chọn gói VPS cho Wavelog
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Wavelog
Wavelog là một ứng dụng ghi nhật ký radio nghiệp dư hiện đại, dựa trên web để theo dõi các QSO và quản lý tiến độ giải thưởng trên các chương trình DXCC, IOTA, SOTA và POTA. Nó tích hợp trực tiếp với LoTW, eQSL và các dịch vụ tra cứu sổ liên lạc, đồng thời hỗ trợ điều khiển radio CAT để ghi nhật ký tự động trong các phiên vận hành.
Tự host Wavelog trên VPS giúp giữ dữ liệu nhật ký của bạn riêng tư và có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt hoặc thiết bị di động nào mà không phụ thuộc vào đám mây của bên thứ ba. Ghi nhật ký cuộc thi, tích hợp DX cluster, xuất ADIF và Cabrillo, cùng với hỗ trợ nhiều người vận hành biến nó thành một giải pháp ghi nhật ký trạm hoàn chỉnh cho những người vận hành radio nghiệp dư nghiêm túc.
Các tính năng chính của Wavelog
Theo dõi giải thưởng
Theo dõi tiến độ đạt được các chương trình giải thưởng vô tuyến nghiệp dư lớn như DXCC, IOTA, SOTA, POTA và các chương trình khác từ dữ liệu sổ nhật ký của bạn.
Đồng bộ LoTW & eQSL
Tự động tải lên và xác nhận QSOs với LoTW và eQSL để được công nhận giải thưởng điện tử mà không cần gửi thủ công.
Điều khiển radio CAT
Kết nối với bộ đàm của bạn qua giao diện CAT để tự động điền các trường băng tần, chế độ và tần số trong quá trình hoạt động trực tiếp.
Nhật ký cuộc thi
Ghi nhật ký các QSO cuộc thi với tính năng theo dõi trao đổi và kiểm tra trùng lặp để vận hành đài phát thanh nghiệp dư cạnh tranh.
Xuất ADIF
Xuất toàn bộ nhật ký của bạn ở định dạng ADIF hoặc Cabrillo để sử dụng với phần mềm ghi nhật ký khác hoặc hệ thống nộp giải thưởng.
Tại sao lại chạy Wavelog trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và tỉ mỉ.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.