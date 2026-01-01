Spice là một thời gian chạy cơ sở hạ tầng dữ liệu và AI mã nguồn mở kết hợp truy vấn SQL liên kết, tìm kiếm vector và suy luận LLM vào một tiến trình Rust duy nhất. Được xây dựng trên Apache DataFusion, Arrow và DuckDB, nó kết nối với hàng chục nguồn — Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka, và nhiều hơn nữa — và vật chất hóa dữ liệu nóng cục bộ để phân tích dưới một giây ngay cạnh ứng dụng của bạn.

Tự lưu trữ Spice trên VPS của riêng bạn cung cấp cho các tác nhân AI và đường ống RAG một điểm cuối SQL và HTTP duy nhất trên dữ liệu liên kết mà không phải trả phí đám mây cho mỗi truy vấn hoặc gửi các bản ghi nhạy cảm đến một dịch vụ được quản lý. Tập dữ liệu, tăng tốc, nhúng và mô hình đều được khai báo trong một tệp kê khai spicepod.yaml duy nhất.