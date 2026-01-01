Triển khai Spice AI chỉ với một cú nhấp chuột để cài đặt.
Công cụ truy vấn SQL, tìm kiếm và suy luận LLM di động, dựa trên Rust dành cho các tác nhân AI dựa trên dữ liệu.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Spice AI
Spice là một thời gian chạy cơ sở hạ tầng dữ liệu và AI mã nguồn mở kết hợp truy vấn SQL liên kết, tìm kiếm vector và suy luận LLM vào một tiến trình Rust duy nhất. Được xây dựng trên Apache DataFusion, Arrow và DuckDB, nó kết nối với hàng chục nguồn — Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka, và nhiều hơn nữa — và vật chất hóa dữ liệu nóng cục bộ để phân tích dưới một giây ngay cạnh ứng dụng của bạn.
Tự lưu trữ Spice trên VPS của riêng bạn cung cấp cho các tác nhân AI và đường ống RAG một điểm cuối SQL và HTTP duy nhất trên dữ liệu liên kết mà không phải trả phí đám mây cho mỗi truy vấn hoặc gửi các bản ghi nhạy cảm đến một dịch vụ được quản lý. Tập dữ liệu, tăng tốc, nhúng và mô hình đều được khai báo trong một tệp kê khai spicepod.yaml duy nhất.
Các tính năng chính của Spice AI
SQL engine liên hợp
Truy vấn Postgres, S3, MySQL, Snowflake, Databricks và hàng chục nguồn khác cùng lúc thông qua một điểm cuối SQL duy nhất được hỗ trợ bởi Apache DataFusion.
Tăng tốc dữ liệu địa phương
Hiện thực hóa các tập dữ liệu nóng thành Arrow, DuckDB hoặc SQLite ngay bên cạnh ứng dụng của bạn để phục vụ các truy vấn phân tích với độ trễ mili giây.
Suy luận LLM tích hợp
Chạy các mô hình chat và nhúng mã nguồn mở thông qua API HTTP tương thích với OpenAI trực tiếp bên trong môi trường chạy, không yêu cầu máy chủ mô hình riêng biệt.
Tìm kiếm AI và RAG
Kết hợp tìm kiếm tương đồng vector với các bộ lọc SQL trong một truy vấn để hỗ trợ tạo sinh tăng cường truy xuất dựa trên dữ liệu vận hành trực tiếp của bạn.
Arrow Flight gRPC
Truyền tải các bộ dữ liệu lớn đến các máy khách phân tích với Apache Arrow không sao chép qua Flight để truy cập dữ liệu thông lượng cao cùng với REST API.
Spicepods khai báo
Định nghĩa tập dữ liệu, tăng tốc, mô hình và lịch làm mới trong một tệp kê khai YAML duy nhất có thể kiểm soát phiên bản và có thể tái tạo trên các môi trường.
Tại sao lại chạy Spice AI trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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