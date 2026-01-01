Triển khai Trang chủ với cài đặt một nhấp.
Bảng điều khiển ứng dụng hiện đại, hoàn toàn tĩnh với tính năng tự động phát hiện vùng chứa Docker và hơn 100 tích hợp dịch vụ.
Chọn gói VPS cho Homepage
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Homepage
Homepage là một bảng điều khiển ứng dụng nhanh, bảo mật và có khả năng tùy chỉnh cao, đóng vai trò là trung tâm cho tất cả các dịch vụ tự lưu trữ của bạn. Được cấu hình hoàn toàn thông qua các tệp YAML, nó tích hợp với Docker để tự động khám phá các container đang chạy, hiển thị số liệu hệ thống trực tiếp và tình trạng dịch vụ, đồng thời hỗ trợ hơn 100 tích hợp của bên thứ ba cho các tiện ích dữ liệu thời gian thực. Kiến trúc hoàn toàn tĩnh của nó có nghĩa là nó tải ngay lập tức và yêu cầu tài nguyên máy chủ tối thiểu.
Triển khai Homepage trên VPS của bạn với quyền truy cập socket Docker trực tiếp sẽ tạo ra một bảng điều khiển động, tự cập nhật, phản ánh cơ sở hạ tầng trực tiếp của bạn — các container mới xuất hiện tự động, giữ cho bảng điều khiển của bạn chính xác khi ngăn xếp của bạn phát triển mà không cần cấu hình lại thủ công.
Các tính năng chính của Homepage
Docker Auto-Discovery
Tự động phát hiện các container đang chạy thông qua Docker socket và thêm chúng vào bảng điều khiển của bạn mà không cần nhập thủ công.
100+ Tích hợp dịch vụ
Hiển thị dữ liệu trực tiếp từ Sonarr, Radarr, Plex, Proxmox và hàng chục dịch vụ tự host phổ biến khác trực tiếp trên các widget của bảng điều khiển.
Cấu hình dựa trên YAML
Kiểm soát phiên bản toàn bộ cấu hình bảng điều khiển của bạn trong các tệp YAML, giúp việc sao chép hoặc di chuyển giữa các môi trường trở nên dễ dàng.
Tiện ích tài nguyên hệ thống
Các widget tích hợp sẵn hiển thị mức sử dụng CPU, bộ nhớ và ổ đĩa theo thời gian thực để bạn có thể giám sát tình trạng máy chủ từ trang bắt đầu của mình.
Tùy chỉnh CSS và JS
Chèn CSS và JavaScript tùy chỉnh để tùy chỉnh giao diện bảng điều khiển ngoài các tùy chọn chủ đề tích hợp sẵn.
Tại sao lại chạy Homepage trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.
Khám phá thêm các ứng dụng để triển khai
AppFlowy
AppFlowy là không gian làm việc mã nguồn mở được hỗ trợ bởi AI và là giải pháp thay thế Notion