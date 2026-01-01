Homepage là một bảng điều khiển ứng dụng nhanh, bảo mật và có khả năng tùy chỉnh cao, đóng vai trò là trung tâm cho tất cả các dịch vụ tự lưu trữ của bạn. Được cấu hình hoàn toàn thông qua các tệp YAML, nó tích hợp với Docker để tự động khám phá các container đang chạy, hiển thị số liệu hệ thống trực tiếp và tình trạng dịch vụ, đồng thời hỗ trợ hơn 100 tích hợp của bên thứ ba cho các tiện ích dữ liệu thời gian thực. Kiến trúc hoàn toàn tĩnh của nó có nghĩa là nó tải ngay lập tức và yêu cầu tài nguyên máy chủ tối thiểu.

Triển khai Homepage trên VPS của bạn với quyền truy cập socket Docker trực tiếp sẽ tạo ra một bảng điều khiển động, tự cập nhật, phản ánh cơ sở hạ tầng trực tiếp của bạn — các container mới xuất hiện tự động, giữ cho bảng điều khiển của bạn chính xác khi ngăn xếp của bạn phát triển mà không cần cấu hình lại thủ công.