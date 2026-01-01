Triển khai Judge0 CE với cài đặt một nhấp.
API thực thi mã nguồn mở biên dịch và chạy các bài nộp bằng hơn 60 ngôn ngữ lập trình bên trong một môi trường sandbox cô lập.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Judge0 CE
Judge0 CE là một hệ thống chấm bài trực tuyến mã nguồn mở, cung cấp một API HTTP JSON đơn giản để biên dịch và thực thi mã nguồn trên hơn 60 ngôn ngữ lập trình, bao gồm C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust và Ruby. Mỗi bài nộp được biên dịch và chạy trong một môi trường sandbox hoàn toàn cô lập, giới hạn tài nguyên, sử dụng Linux kernel namespaces và cgroups, ngăn chặn các tiến trình vượt tầm kiểm soát, cạn kiệt bộ nhớ hoặc thoát khỏi hệ thống tệp.
Tự host Judge0 cho phép bạn xây dựng các nền tảng đánh giá mã, hệ thống chấm bài lập trình thi đấu hoặc công cụ giáo dục mà không cần phụ thuộc vào các dịch vụ thực thi của bên thứ ba. Bạn sở hữu API, kiểm soát giới hạn tốc độ và giữ tất cả dữ liệu bài nộp trên VPS của riêng bạn. Phiên bản CE là miễn phí và được cấp phép MIT, không có phí cho mỗi lần thực thi bất kể số lượng.
Các tính năng chính của Judge0 CE
Hỗ trợ hơn 60 ngôn ngữ
Thực thi các bài nộp bằng C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust, Ruby và hàng chục ngôn ngữ khác — tất cả được xử lý bởi một API endpoint thống nhất duy nhất.
Thực thi sandbox cô lập
Mỗi lần gửi chạy trong một sandbox cấp kernel với các giới hạn nghiêm ngặt về thời gian CPU, bộ nhớ và tiến trình, ngăn chặn sự can thiệp giữa các lần thực thi đồng thời.
API HTTP JSON đơn giản
Tạo một bài nộp với mã nguồn và ID ngôn ngữ thông qua một yêu cầu POST duy nhất và thăm dò hoặc chờ đồng bộ để nhận phán quyết, đầu ra và số liệu thống kê thời gian chạy.
Xác thực và ủy quyền
Bảo vệ API bằng các tiêu đề token xác thực và ủy quyền có thể cấu hình, chỉ cho phép quyền truy cập được kiểm soát đối với các khách hàng đáng tin cậy.
Nhóm worker bất đồng bộ
Một tiến trình worker riêng biệt xử lý hàng đợi thực thi từ Redis, để máy chủ API vẫn phản hồi nhanh dưới tải lượng gửi yêu cầu cao.
Giới hạn tốc độ tích hợp
Giới hạn tốc độ theo client có thể được cấu hình để ngăn một client duy nhất chiếm dụng hết nhóm thực thi trên một triển khai dùng chung.
Tại sao lại chạy Judge0 CE trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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