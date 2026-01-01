Triển khai NextChat chỉ với một nhấp chuột.
Giao diện trò chuyện AI tự host hỗ trợ OpenAI, Claude, Gemini và hơn 20 nhà cung cấp thông qua một giao diện tinh tế.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với NextChat
NextChat (trước đây là ChatGPT-Next-Web) là một giao diện chat mã nguồn mở với hơn 88.000 lượt gắn sao trên GitHub — là ứng dụng chat AI tự host được gắn sao nhiều nhất hiện có. Nó kết nối với OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek và hàng chục nhà cung cấp khác, cho phép bạn trò chuyện với bất kỳ LLM nào thông qua một giao diện UI nhất quán mà không cần chuyển đổi giữa các bảng điều khiển hoặc trả tiền cho dịch vụ wrapper của bên thứ ba.
Việc tự host NextChat giúp giữ riêng tư các API keys và lịch sử trò chuyện của bạn. Quyền truy cập có thể được khóa bằng mã mật khẩu, và tất cả dữ liệu chat được lưu trữ trong trình duyệt của người dùng — không có cơ sở dữ liệu nào để quản lý và không có việc lưu giữ dữ liệu phía máy chủ.
Các tính năng chính của NextChat
Hỗ trợ đa nhà cung cấp
Kết nối với OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek, Azure OpenAI và hơn 20 nhà cung cấp khác từ một UI duy nhất mà không cần chuyển đổi công cụ.
Thư viện prompt tích hợp
Hàng trăm lời nhắc hệ thống được xây dựng sẵn để viết, lập trình, phân tích và dịch thuật — hoặc tạo và lưu các mẫu tùy chỉnh của riêng bạn.
Bảo vệ mã truy cập
Hạn chế người có thể sử dụng phiên bản của bạn bằng mã mật khẩu, ngăn chặn việc sử dụng trái phép khóa API của bạn khi được triển khai công khai.
Không cần cơ sở dữ liệu
Tất cả các cuộc trò chuyện được lưu trữ trong trình duyệt của người dùng — máy chủ không lưu trạng thái, giúp việc triển khai và bảo trì ở mức tối thiểu.
Kết xuất Markdown và code
Phản hồi hiển thị với hỗ trợ markdown đầy đủ bao gồm các khối mã được tô sáng cú pháp, bảng, công thức toán học LaTeX và HTML nội tuyến.
Hỗ trợ plugin MCP
Kích hoạt Giao thức Ngữ cảnh Mô hình (MCP) để mở rộng trợ lý với các công cụ bên ngoài, quyền truy cập tệp và các tích hợp tùy chỉnh.
Tại sao lại chạy NextChat trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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