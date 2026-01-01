Giảm giá lên đến 69% cho NextChat

Triển khai NextChat chỉ với một nhấp chuột.

Giao diện trò chuyện AI tự host hỗ trợ OpenAI, Claude, Gemini và hơn 20 nhà cung cấp thông qua một giao diện tinh tế.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai NextChat chỉ với một nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho NextChat

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với NextChat

NextChat (trước đây là ChatGPT-Next-Web) là một giao diện chat mã nguồn mở với hơn 88.000 lượt gắn sao trên GitHub — là ứng dụng chat AI tự host được gắn sao nhiều nhất hiện có. Nó kết nối với OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek và hàng chục nhà cung cấp khác, cho phép bạn trò chuyện với bất kỳ LLM nào thông qua một giao diện UI nhất quán mà không cần chuyển đổi giữa các bảng điều khiển hoặc trả tiền cho dịch vụ wrapper của bên thứ ba.

Việc tự host NextChat giúp giữ riêng tư các API keys và lịch sử trò chuyện của bạn. Quyền truy cập có thể được khóa bằng mã mật khẩu, và tất cả dữ liệu chat được lưu trữ trong trình duyệt của người dùng — không có cơ sở dữ liệu nào để quản lý và không có việc lưu giữ dữ liệu phía máy chủ.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của NextChat

Hỗ trợ đa nhà cung cấp

Kết nối với OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek, Azure OpenAI và hơn 20 nhà cung cấp khác từ một UI duy nhất mà không cần chuyển đổi công cụ.

Thư viện prompt tích hợp

Hàng trăm lời nhắc hệ thống được xây dựng sẵn để viết, lập trình, phân tích và dịch thuật — hoặc tạo và lưu các mẫu tùy chỉnh của riêng bạn.

Bảo vệ mã truy cập

Hạn chế người có thể sử dụng phiên bản của bạn bằng mã mật khẩu, ngăn chặn việc sử dụng trái phép khóa API của bạn khi được triển khai công khai.

Không cần cơ sở dữ liệu

Tất cả các cuộc trò chuyện được lưu trữ trong trình duyệt của người dùng — máy chủ không lưu trạng thái, giúp việc triển khai và bảo trì ở mức tối thiểu.

Kết xuất Markdown và code

Phản hồi hiển thị với hỗ trợ markdown đầy đủ bao gồm các khối mã được tô sáng cú pháp, bảng, công thức toán học LaTeX và HTML nội tuyến.

Hỗ trợ plugin MCP

Kích hoạt Giao thức Ngữ cảnh Mô hình (MCP) để mở rộng trợ lý với các công cụ bên ngoài, quyền truy cập tệp và các tích hợp tùy chỉnh.

Tại sao lại chạy NextChat trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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