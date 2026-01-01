NextChat (trước đây là ChatGPT-Next-Web) là một giao diện chat mã nguồn mở với hơn 88.000 lượt gắn sao trên GitHub — là ứng dụng chat AI tự host được gắn sao nhiều nhất hiện có. Nó kết nối với OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek và hàng chục nhà cung cấp khác, cho phép bạn trò chuyện với bất kỳ LLM nào thông qua một giao diện UI nhất quán mà không cần chuyển đổi giữa các bảng điều khiển hoặc trả tiền cho dịch vụ wrapper của bên thứ ba.

Việc tự host NextChat giúp giữ riêng tư các API keys và lịch sử trò chuyện của bạn. Quyền truy cập có thể được khóa bằng mã mật khẩu, và tất cả dữ liệu chat được lưu trữ trong trình duyệt của người dùng — không có cơ sở dữ liệu nào để quản lý và không có việc lưu giữ dữ liệu phía máy chủ.