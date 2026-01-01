Triển khai Collabora Online với một nhấp.
Bộ ứng dụng văn phòng trực tuyến tự lưu trữ dựa trên LibreOffice cho phép các nhóm cùng chỉnh sửa tài liệu, bảng tính và bản trình bày trên trình duyệt.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Collabora Online
Collabora Online là bộ ứng dụng văn phòng trực tuyến tự lưu trữ dựa trên công nghệ LibreOffice, chạy hoàn toàn trong trình duyệt. Các nhóm mở tài liệu Word, Excel và PowerPoint trực tiếp từ ứng dụng lưu trữ tệp như Nextcloud, Seafile hoặc Pydio Cells và cùng chỉnh sửa chúng theo thời gian thực với con trỏ trực tiếp, bình luận, theo dõi thay đổi và xem trước tức thì — không yêu cầu ứng dụng máy tính để bàn, Microsoft 365 hay Google Workspace.
Việc tự lưu trữ Collabora trên VPS của riêng bạn giúp giữ mọi tài liệu, bảng tính và bản trình bày trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Kết hợp nó với một trong các ứng dụng lưu trữ tệp trong danh mục này để cung cấp cho nhóm của bạn một giải pháp thay thế tại chỗ hoàn chỉnh cho các bộ ứng dụng văn phòng đám mây, với khả năng tương thích định dạng tệp đầy đủ và không có phí mỗi người dùng.
Các tính năng chính của Collabora Online
Cộng tác thời gian thực
Nhiều người dùng chỉnh sửa cùng một tệp Word, Excel hoặc PowerPoint cùng lúc với con trỏ trực tiếp, bình luận và đồng bộ hóa thay đổi tức thì.
Tương thích Microsoft Office
Mở và lưu các tệp .docx, .xlsx và .pptx mà không bị mất dữ liệu khi chuyển đổi nhờ khả năng hiển thị gốc của LibreOffice đối với các định dạng OOXML.
Tích hợp với lưu trữ tệp
Tích hợp với Nextcloud, Seafile, Pydio Cells và các máy chủ tệp hỗ trợ WOPI khác mà không cần thay đổi mã cho ứng dụng máy chủ.
Theo dõi thay đổi và bình luận
Xem xét tài liệu với chế độ theo dõi thay đổi, bình luận nội tuyến, đề xuất và lịch sử phiên bản quen thuộc từ các bộ ứng dụng văn phòng trên máy tính để bàn.
Thân thiện với di động và máy tính bảng
Giao diện trình chỉnh sửa được tối ưu hóa cho cảm ứng hoạt động trên điện thoại, máy tính bảng và Chromebook để người đóng góp có thể chỉnh sửa từ bất kỳ thiết bị nào.
Tại sao lại chạy Collabora Online trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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