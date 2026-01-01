Collabora Online là bộ ứng dụng văn phòng trực tuyến tự lưu trữ dựa trên công nghệ LibreOffice, chạy hoàn toàn trong trình duyệt. Các nhóm mở tài liệu Word, Excel và PowerPoint trực tiếp từ ứng dụng lưu trữ tệp như Nextcloud, Seafile hoặc Pydio Cells và cùng chỉnh sửa chúng theo thời gian thực với con trỏ trực tiếp, bình luận, theo dõi thay đổi và xem trước tức thì — không yêu cầu ứng dụng máy tính để bàn, Microsoft 365 hay Google Workspace.

Việc tự lưu trữ Collabora trên VPS của riêng bạn giúp giữ mọi tài liệu, bảng tính và bản trình bày trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Kết hợp nó với một trong các ứng dụng lưu trữ tệp trong danh mục này để cung cấp cho nhóm của bạn một giải pháp thay thế tại chỗ hoàn chỉnh cho các bộ ứng dụng văn phòng đám mây, với khả năng tương thích định dạng tệp đầy đủ và không có phí mỗi người dùng.