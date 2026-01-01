Triển khai Slash với 1 nhấp.
Trình quản lý lối tắt tự host biến các URL dài thành các liên kết s/ dễ nhớ, có thể truy cập trực tiếp từ thanh địa chỉ trình duyệt của bạn.
Chọn gói VPS cho Slash
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Slash
Slash là trình quản lý phím tắt liên kết tự lưu trữ dành cho cá nhân và nhóm muốn có cách chia sẻ và truy cập URL gọn gàng hơn. Thay vì các dấu trang nằm rải rác trên các trình duyệt hoặc các liên kết chuyển hướng khó nhớ, Slash cho phép bạn định nghĩa các phím tắt có tiền tố s/ — gõ s/docs vào thanh địa chỉ trình duyệt của bạn (với tiện ích mở rộng đã cài đặt) và truy cập trực tiếp đến đích. Các phím tắt có thể được gắn thẻ, nhóm thành các bộ sưu tập có thể chia sẻ và giới hạn cho nhóm của bạn hoặc giữ riêng tư.
Không giống như các dịch vụ rút gọn liên kết được lưu trữ ghi lại lưu lượng truy cập và kiếm tiền từ dữ liệu của bạn, việc tự lưu trữ Slash trên VPS giữ tất cả phân tích phím tắt và dữ liệu sử dụng trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát — không yêu cầu đăng ký, không cần tin cậy dịch vụ bên ngoài và không giới hạn số lượng phím tắt bạn có thể tạo.
Các tính năng chính của Slash
Phím tắt thanh địa chỉ trình duyệt
Tiện ích mở rộng trình duyệt cho Chrome và Firefox cho phép bạn gõ s/shortcut trực tiếp vào thanh địa chỉ để truy cập bất kỳ URL đã lưu nào — không cần thêm thao tác nhấp chuột hay tìm kiếm.
Bộ sưu tập có thể chia sẻ
Nhóm các phím tắt liên quan vào các bộ sưu tập được tuyển chọn và chia sẻ chúng với nhóm của bạn hoặc công khai thông qua một liên kết duy nhất.
Phân tích liên kết
Theo dõi tần suất truy cập từng phím tắt và xem nguồn lưu lượng truy cập, để bạn biết liên kết nào đang được sử dụng tích cực và liên kết nào có thể ngừng sử dụng.
Tổ chức dựa trên thẻ
Thêm thẻ vào các lối tắt để lọc và khám phá nhanh chóng trong một thư viện liên kết nội bộ và nhóm ngày càng phát triển.
Chia sẻ lối tắt nhóm
Tạo lối tắt hiển thị cho tất cả thành viên không gian làm việc hoặc giới hạn chúng cho riêng bạn — giúp sắp xếp các liên kết nội bộ và cá nhân ở một nơi.
Tại sao lại chạy Slash trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và tỉ mỉ.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.