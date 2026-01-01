Slash là trình quản lý phím tắt liên kết tự lưu trữ dành cho cá nhân và nhóm muốn có cách chia sẻ và truy cập URL gọn gàng hơn. Thay vì các dấu trang nằm rải rác trên các trình duyệt hoặc các liên kết chuyển hướng khó nhớ, Slash cho phép bạn định nghĩa các phím tắt có tiền tố s/ — gõ s/docs vào thanh địa chỉ trình duyệt của bạn (với tiện ích mở rộng đã cài đặt) và truy cập trực tiếp đến đích. Các phím tắt có thể được gắn thẻ, nhóm thành các bộ sưu tập có thể chia sẻ và giới hạn cho nhóm của bạn hoặc giữ riêng tư.

Không giống như các dịch vụ rút gọn liên kết được lưu trữ ghi lại lưu lượng truy cập và kiếm tiền từ dữ liệu của bạn, việc tự lưu trữ Slash trên VPS giữ tất cả phân tích phím tắt và dữ liệu sử dụng trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát — không yêu cầu đăng ký, không cần tin cậy dịch vụ bên ngoài và không giới hạn số lượng phím tắt bạn có thể tạo.