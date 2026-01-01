Giảm giá lên đến 69% cho ProjectSend

Triển khai ProjectSend với cài đặt một lần nhấp.

Nền tảng chia sẻ tệp chuyên nghiệp, tập trung vào khách hàng với tài khoản riêng cho từng khách hàng, theo dõi lượt tải xuống và kiểm soát quyền truy cập chi tiết dành cho các công ty và doanh nghiệp.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai ProjectSend với cài đặt một lần nhấp.

Chọn gói VPS cho ProjectSend

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với ProjectSend

ProjectSend là một nền tảng phân phối tệp mã nguồn mở được xây dựng cho các doanh nghiệp cần chia sẻ tệp với các khách hàng cụ thể thay vì công chúng. Mỗi khách hàng có thông tin đăng nhập riêng và chỉ xem được các tệp được chỉ định cho họ, trong khi quản trị viên theo dõi mọi lượt tải xuống, đặt ngày hết hạn cho các tài liệu nhạy cảm và nhận thông báo khi người nhận truy cập các tệp tải lên mới — tạo ra một giải pháp thay thế có trách nhiệm, có thương hiệu cho các liên kết lưu trữ đám mây chung chung.

Việc hosting ProjectSend trên VPS của bạn giúp giữ các tệp khách hàng bảo mật — hợp đồng, tài liệu tài chính, tài sản thiết kế — trên cơ sở hạ tầng mà bạn hoàn toàn kiểm soát, không có phí mỗi người dùng, không giới hạn dung lượng lưu trữ và khả năng tùy chỉnh thương hiệu để phù hợp với nhận diện doanh nghiệp của bạn.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của ProjectSend

Tài khoản theo khách hàng

Mỗi khách hàng có một tài khoản đăng nhập riêng và chỉ xem được các tệp được chỉ định cho họ, giúp mỗi mối quan hệ được giữ kín và có tổ chức mà không cần chia sẻ liên kết công khai.

Theo dõi tải xuống

Nhật ký hoạt động chi tiết cho biết chính xác ai đã tải xuống tệp nào và khi nào, cung cấp bằng chứng giao hàng để tuân thủ và giảm thiểu các email hỏi "bạn đã nhận được chưa?".

Ngày hết hạn

Đặt thời hạn tự động cho các tài liệu nhạy cảm để quyền truy cập bị thu hồi sau một khoảng thời gian xác định, giảm thiểu rủi ro lộ thông tin mà không cần dọn dẹp thủ công.

Thông báo email

Khách hàng nhận được email tự động khi có tệp mới, loại bỏ nhu cầu thông báo riêng cho họ sau mỗi lần tải lên.

Thương hiệu tùy chỉnh

Các chủ đề và logo có thể tùy chỉnh mang đến một cổng tệp chuyên nghiệp, mang thương hiệu riêng, phản ánh bản sắc của công ty hoặc doanh nghiệp của bạn thay vì một dịch vụ chung chung.

Tại sao lại chạy ProjectSend trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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