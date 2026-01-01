ProjectSend là một nền tảng phân phối tệp mã nguồn mở được xây dựng cho các doanh nghiệp cần chia sẻ tệp với các khách hàng cụ thể thay vì công chúng. Mỗi khách hàng có thông tin đăng nhập riêng và chỉ xem được các tệp được chỉ định cho họ, trong khi quản trị viên theo dõi mọi lượt tải xuống, đặt ngày hết hạn cho các tài liệu nhạy cảm và nhận thông báo khi người nhận truy cập các tệp tải lên mới — tạo ra một giải pháp thay thế có trách nhiệm, có thương hiệu cho các liên kết lưu trữ đám mây chung chung.

Việc hosting ProjectSend trên VPS của bạn giúp giữ các tệp khách hàng bảo mật — hợp đồng, tài liệu tài chính, tài sản thiết kế — trên cơ sở hạ tầng mà bạn hoàn toàn kiểm soát, không có phí mỗi người dùng, không giới hạn dung lượng lưu trữ và khả năng tùy chỉnh thương hiệu để phù hợp với nhận diện doanh nghiệp của bạn.