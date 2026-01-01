Triển khai ProjectSend với cài đặt một lần nhấp.
Nền tảng chia sẻ tệp chuyên nghiệp, tập trung vào khách hàng với tài khoản riêng cho từng khách hàng, theo dõi lượt tải xuống và kiểm soát quyền truy cập chi tiết dành cho các công ty và doanh nghiệp.
Chọn gói VPS cho ProjectSend
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với ProjectSend
ProjectSend là một nền tảng phân phối tệp mã nguồn mở được xây dựng cho các doanh nghiệp cần chia sẻ tệp với các khách hàng cụ thể thay vì công chúng. Mỗi khách hàng có thông tin đăng nhập riêng và chỉ xem được các tệp được chỉ định cho họ, trong khi quản trị viên theo dõi mọi lượt tải xuống, đặt ngày hết hạn cho các tài liệu nhạy cảm và nhận thông báo khi người nhận truy cập các tệp tải lên mới — tạo ra một giải pháp thay thế có trách nhiệm, có thương hiệu cho các liên kết lưu trữ đám mây chung chung.
Việc hosting ProjectSend trên VPS của bạn giúp giữ các tệp khách hàng bảo mật — hợp đồng, tài liệu tài chính, tài sản thiết kế — trên cơ sở hạ tầng mà bạn hoàn toàn kiểm soát, không có phí mỗi người dùng, không giới hạn dung lượng lưu trữ và khả năng tùy chỉnh thương hiệu để phù hợp với nhận diện doanh nghiệp của bạn.
Các tính năng chính của ProjectSend
Tài khoản theo khách hàng
Mỗi khách hàng có một tài khoản đăng nhập riêng và chỉ xem được các tệp được chỉ định cho họ, giúp mỗi mối quan hệ được giữ kín và có tổ chức mà không cần chia sẻ liên kết công khai.
Theo dõi tải xuống
Nhật ký hoạt động chi tiết cho biết chính xác ai đã tải xuống tệp nào và khi nào, cung cấp bằng chứng giao hàng để tuân thủ và giảm thiểu các email hỏi "bạn đã nhận được chưa?".
Ngày hết hạn
Đặt thời hạn tự động cho các tài liệu nhạy cảm để quyền truy cập bị thu hồi sau một khoảng thời gian xác định, giảm thiểu rủi ro lộ thông tin mà không cần dọn dẹp thủ công.
Thông báo email
Khách hàng nhận được email tự động khi có tệp mới, loại bỏ nhu cầu thông báo riêng cho họ sau mỗi lần tải lên.
Thương hiệu tùy chỉnh
Các chủ đề và logo có thể tùy chỉnh mang đến một cổng tệp chuyên nghiệp, mang thương hiệu riêng, phản ánh bản sắc của công ty hoặc doanh nghiệp của bạn thay vì một dịch vụ chung chung.
Tại sao lại chạy ProjectSend trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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