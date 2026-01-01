Triển khai WebThings Gateway chỉ với một cú nhấp chuột.
Cổng Web of Things mã nguồn mở để hợp nhất và điều khiển các thiết bị nhà thông minh từ một bảng điều khiển web riêng tư.
Chọn gói VPS cho WebThings Gateway
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với WebThings Gateway
WebThings Gateway là một triển khai mã nguồn mở của đặc tả Web of Things, ban đầu được phát triển bởi Mozilla và hiện được duy trì bởi cộng đồng WebThings. Nó kết nối các thiết bị nhà thông minh từ các hệ sinh thái khác nhau vào một bảng điều khiển riêng tư duy nhất, hiển thị mỗi thiết bị như một Web Thing với API HTTP và WebSocket tiêu chuẩn.
Chạy WebThings Gateway trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu thiết bị, các quy tắc tự động hóa và cấu hình tiện ích bổ sung hoàn toàn tách biệt khỏi các đám mây của nhà cung cấp. Gateway hỗ trợ các giao thức MQTT và IP ngay khi xuất xưởng, trong khi các tiện ích bổ sung Zigbee, Z-Wave và Bluetooth vẫn có sẵn cho người dùng kết nối VPS với một cầu nối từ xa hoặc phần cứng tương thích.
Các tính năng chính của WebThings Gateway
Web of Things API
Mọi thiết bị được kết nối đều được hiển thị thông qua một API Web Things HTTP và WebSocket tiêu chuẩn để sử dụng trong các tập lệnh, bảng điều khiển và ứng dụng của bên thứ ba.
Công cụ quản lý quy tắc trực quan
Trình chỉnh sửa quy tắc kéo và thả cho phép bạn xâu chuỗi các trình kích hoạt và hành động trên mọi thiết bị được kết nối mà không cần viết mã.
Hệ sinh thái Add-on
Cài đặt bộ điều hợp cho MQTT, Philips Hue, TP-Link, IKEA Tradfri, cảm biến ảo và hàng chục loại khác từ thư mục tiện ích bổ sung tích hợp sẵn.
Riêng tư theo mặc định
Tất cả dữ liệu thiết bị, nhật ký và tự động hóa được lưu trữ trên VPS của bạn mà không cần tài khoản nhà cung cấp, không có đo từ xa và không yêu cầu chuyển tiếp đám mây.
Sơ đồ mặt bằng và nhật ký
Đặt thiết bị trên một sơ đồ mặt bằng tùy chỉnh và xem lại dữ liệu cảm biến lịch sử với trình xem nhật ký tích hợp để khắc phục sự cố.
Thoại và truy cập HTTPS
Đường hầm tùy chọn, HTTPS và tích hợp với trợ lý giọng nói cho phép bạn truy cập cổng kết nối một cách an toàn từ bất cứ đâu.
Tại sao lại chạy WebThings Gateway trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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