WebThings Gateway là một triển khai mã nguồn mở của đặc tả Web of Things, ban đầu được phát triển bởi Mozilla và hiện được duy trì bởi cộng đồng WebThings. Nó kết nối các thiết bị nhà thông minh từ các hệ sinh thái khác nhau vào một bảng điều khiển riêng tư duy nhất, hiển thị mỗi thiết bị như một Web Thing với API HTTP và WebSocket tiêu chuẩn.

Chạy WebThings Gateway trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu thiết bị, các quy tắc tự động hóa và cấu hình tiện ích bổ sung hoàn toàn tách biệt khỏi các đám mây của nhà cung cấp. Gateway hỗ trợ các giao thức MQTT và IP ngay khi xuất xưởng, trong khi các tiện ích bổ sung Zigbee, Z-Wave và Bluetooth vẫn có sẵn cho người dùng kết nối VPS với một cầu nối từ xa hoặc phần cứng tương thích.