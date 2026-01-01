Giảm giá lên đến 69% cho WebThings Gateway

Triển khai WebThings Gateway chỉ với một cú nhấp chuột.

Cổng Web of Things mã nguồn mở để hợp nhất và điều khiển các thiết bị nhà thông minh từ một bảng điều khiển web riêng tư.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai WebThings Gateway chỉ với một cú nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho WebThings Gateway

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với WebThings Gateway

WebThings Gateway là một triển khai mã nguồn mở của đặc tả Web of Things, ban đầu được phát triển bởi Mozilla và hiện được duy trì bởi cộng đồng WebThings. Nó kết nối các thiết bị nhà thông minh từ các hệ sinh thái khác nhau vào một bảng điều khiển riêng tư duy nhất, hiển thị mỗi thiết bị như một Web Thing với API HTTP và WebSocket tiêu chuẩn.

Chạy WebThings Gateway trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu thiết bị, các quy tắc tự động hóa và cấu hình tiện ích bổ sung hoàn toàn tách biệt khỏi các đám mây của nhà cung cấp. Gateway hỗ trợ các giao thức MQTT và IP ngay khi xuất xưởng, trong khi các tiện ích bổ sung Zigbee, Z-Wave và Bluetooth vẫn có sẵn cho người dùng kết nối VPS với một cầu nối từ xa hoặc phần cứng tương thích.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của WebThings Gateway

Web of Things API

Mọi thiết bị được kết nối đều được hiển thị thông qua một API Web Things HTTP và WebSocket tiêu chuẩn để sử dụng trong các tập lệnh, bảng điều khiển và ứng dụng của bên thứ ba.

Công cụ quản lý quy tắc trực quan

Trình chỉnh sửa quy tắc kéo và thả cho phép bạn xâu chuỗi các trình kích hoạt và hành động trên mọi thiết bị được kết nối mà không cần viết mã.

Hệ sinh thái Add-on

Cài đặt bộ điều hợp cho MQTT, Philips Hue, TP-Link, IKEA Tradfri, cảm biến ảo và hàng chục loại khác từ thư mục tiện ích bổ sung tích hợp sẵn.

Riêng tư theo mặc định

Tất cả dữ liệu thiết bị, nhật ký và tự động hóa được lưu trữ trên VPS của bạn mà không cần tài khoản nhà cung cấp, không có đo từ xa và không yêu cầu chuyển tiếp đám mây.

Sơ đồ mặt bằng và nhật ký

Đặt thiết bị trên một sơ đồ mặt bằng tùy chỉnh và xem lại dữ liệu cảm biến lịch sử với trình xem nhật ký tích hợp để khắc phục sự cố.

Thoại và truy cập HTTPS

Đường hầm tùy chọn, HTTPS và tích hợp với trợ lý giọng nói cho phép bạn truy cập cổng kết nối một cách an toàn từ bất cứ đâu.

Tại sao lại chạy WebThings Gateway trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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