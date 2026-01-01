Triển khai Pulsarr với cài đặt một lần nhấp.
Trình giám sát danh sách theo dõi Plex theo thời gian thực đồng bộ hóa với Sonarr và Radarr với các quy tắc định tuyến nội dung thông minh.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Pulsarr
Pulsarr kết nối danh sách theo dõi Plex với Sonarr và Radarr, biến mỗi lần nhấn "Thêm vào danh sách theo dõi" trong ứng dụng Plex thành một yêu cầu tải xuống tự động — không cần giao diện thứ hai, không cần đăng nhập riêng và không cần lời mời cho từng người dùng. Nó theo dõi Plex theo thời gian thực cho người dùng Plex Pass và chuyển sang thăm dò theo đợt cho những người khác, sau đó chuyển hướng từng tiêu đề đến phiên bản Sonarr hoặc Radarr phù hợp dựa trên các quy tắc bạn xác định.
Tự host Pulsarr trên VPS của riêng bạn giúp bạn kiểm soát dữ liệu danh sách theo dõi, quyền của người dùng và API keys của arr. Quy trình phê duyệt, hạn ngạch cho mỗi người dùng, thông báo Discord và đồng bộ nhãn Plex chạy liên tục mà không phụ thuộc vào việc máy chủ tại nhà luôn trực tuyến.
Các tính năng chính của Pulsarr
Đồng bộ danh sách theo dõi theo thời gian thực
Các bổ sung vào danh sách theo dõi từ người dùng Plex Pass kích hoạt yêu cầu Sonarr hoặc Radarr ngay lập tức, với việc thăm dò theo từng đợt bao gồm các tài khoản không phải Pass.
Định tuyến nội dung thông minh
Xây dựng các quy tắc AND/OR sử dụng genre, user, language, year, certification, ratings hoặc streaming service để định tuyến nội dung đến đúng arr instance.
Phê duyệt và hạn ngạch
Giữ các yêu cầu chờ phê duyệt của quản trị viên và áp dụng giới hạn hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng cho mỗi người dùng để giữ cho hàng đợi tải xuống được kiểm soát.
Tích hợp bot Discord
Quản lý phê duyệt, xem trạng thái yêu cầu và kích hoạt hành động trực tiếp từ Discord bằng cách sử dụng các lệnh slash tương tác.
Hỗ trợ đa phiên bản
Phân phối nội dung trên nhiều phiên bản Sonarr và Radarr với tính năng gắn thẻ được đồng bộ hóa để bạn luôn biết người dùng nào đã yêu cầu gì.
Thông báo linh hoạt
Gửi cập nhật thông qua thông báo đẩy trên di động của Plex, Discord, webhook hoặc hơn 80 dịch vụ qua Apprise khi nội dung được thêm vào thư viện của bạn.
Tại sao lại chạy Pulsarr trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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