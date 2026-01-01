Pulsarr kết nối danh sách theo dõi Plex với Sonarr và Radarr, biến mỗi lần nhấn "Thêm vào danh sách theo dõi" trong ứng dụng Plex thành một yêu cầu tải xuống tự động — không cần giao diện thứ hai, không cần đăng nhập riêng và không cần lời mời cho từng người dùng. Nó theo dõi Plex theo thời gian thực cho người dùng Plex Pass và chuyển sang thăm dò theo đợt cho những người khác, sau đó chuyển hướng từng tiêu đề đến phiên bản Sonarr hoặc Radarr phù hợp dựa trên các quy tắc bạn xác định.

Tự host Pulsarr trên VPS của riêng bạn giúp bạn kiểm soát dữ liệu danh sách theo dõi, quyền của người dùng và API keys của arr. Quy trình phê duyệt, hạn ngạch cho mỗi người dùng, thông báo Discord và đồng bộ nhãn Plex chạy liên tục mà không phụ thuộc vào việc máy chủ tại nhà luôn trực tuyến.