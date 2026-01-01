Giảm giá lên đến 69% cho Pulsarr

Triển khai Pulsarr với cài đặt một lần nhấp.

Trình giám sát danh sách theo dõi Plex theo thời gian thực đồng bộ hóa với Sonarr và Radarr với các quy tắc định tuyến nội dung thông minh.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Pulsarr với cài đặt một lần nhấp.

Chọn gói VPS cho Pulsarr

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Pulsarr

Pulsarr kết nối danh sách theo dõi Plex với Sonarr và Radarr, biến mỗi lần nhấn "Thêm vào danh sách theo dõi" trong ứng dụng Plex thành một yêu cầu tải xuống tự động — không cần giao diện thứ hai, không cần đăng nhập riêng và không cần lời mời cho từng người dùng. Nó theo dõi Plex theo thời gian thực cho người dùng Plex Pass và chuyển sang thăm dò theo đợt cho những người khác, sau đó chuyển hướng từng tiêu đề đến phiên bản Sonarr hoặc Radarr phù hợp dựa trên các quy tắc bạn xác định.

Tự host Pulsarr trên VPS của riêng bạn giúp bạn kiểm soát dữ liệu danh sách theo dõi, quyền của người dùng và API keys của arr. Quy trình phê duyệt, hạn ngạch cho mỗi người dùng, thông báo Discord và đồng bộ nhãn Plex chạy liên tục mà không phụ thuộc vào việc máy chủ tại nhà luôn trực tuyến.

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Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Pulsarr

Đồng bộ danh sách theo dõi theo thời gian thực

Các bổ sung vào danh sách theo dõi từ người dùng Plex Pass kích hoạt yêu cầu Sonarr hoặc Radarr ngay lập tức, với việc thăm dò theo từng đợt bao gồm các tài khoản không phải Pass.

Định tuyến nội dung thông minh

Xây dựng các quy tắc AND/OR sử dụng genre, user, language, year, certification, ratings hoặc streaming service để định tuyến nội dung đến đúng arr instance.

Phê duyệt và hạn ngạch

Giữ các yêu cầu chờ phê duyệt của quản trị viên và áp dụng giới hạn hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng cho mỗi người dùng để giữ cho hàng đợi tải xuống được kiểm soát.

Tích hợp bot Discord

Quản lý phê duyệt, xem trạng thái yêu cầu và kích hoạt hành động trực tiếp từ Discord bằng cách sử dụng các lệnh slash tương tác.

Hỗ trợ đa phiên bản

Phân phối nội dung trên nhiều phiên bản Sonarr và Radarr với tính năng gắn thẻ được đồng bộ hóa để bạn luôn biết người dùng nào đã yêu cầu gì.

Thông báo linh hoạt

Gửi cập nhật thông qua thông báo đẩy trên di động của Plex, Discord, webhook hoặc hơn 80 dịch vụ qua Apprise khi nội dung được thêm vào thư viện của bạn.

Tại sao lại chạy Pulsarr trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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