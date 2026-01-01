Triển khai ViewTube với một nhấp cài đặt.
Giao diện YouTube thay thế hiện đại, bảo vệ quyền riêng tư để xem video và quản lý đăng ký mà không có quảng cáo hay theo dõi.
Chọn gói VPS cho ViewTube
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với ViewTube
ViewTube là một giao diện thay thế mã nguồn mở, tôn trọng quyền riêng tư cho YouTube. Nó cho phép bạn tìm kiếm, xem và theo dõi các kênh thông qua một giao diện sạch sẽ, hiện đại, đồng thời proxy dữ liệu video để YouTube không bao giờ nhìn thấy địa chỉ IP, dấu vân tay trình duyệt hoặc lịch sử xem của bạn. Được xây dựng trên các API của Invidious và Piped, nó kết hợp một trình phát dựa trên Vue được trau chuốt với tính năng bỏ qua phân đoạn SponsorBlock và dọn dẹp hình thu nhỏ DeArrow.
Tự host ViewTube trên VPS của riêng bạn mang đến cho bạn trải nghiệm YouTube cá nhân, không quảng cáo mà bạn hoàn toàn kiểm soát. Một hệ thống tài khoản cục bộ lưu trữ các đăng ký, lịch sử và danh sách phát của bạn trong cơ sở dữ liệu MongoDB của riêng bạn thay vì tài khoản Google, trong khi Redis giúp phản hồi nhanh chóng. Tính năng theo dõi kênh kiểu RSS cho phép bạn cập nhật thông tin từ những người sáng tạo mà không cần phải mở youtube.com.
Các tính năng chính của ViewTube
Không quảng cáo hoặc theo dõi
Video được truyền qua máy chủ của riêng bạn, vì vậy không có quảng cáo đầu video hoặc giữa video và YouTube không bao giờ nhìn thấy IP hoặc dấu vân tay trình duyệt của bạn.
Đăng ký không có Google
Tạo tài khoản cục bộ để theo dõi các kênh, tạo danh sách phát và theo dõi lịch sử — tất cả được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của riêng bạn, không phải tài khoản Google.
SponsorBlock và DeArrow
Tự động bỏ qua các phân đoạn nhà tài trợ, phần giới thiệu và tự quảng cáo, đồng thời thay thế hình thu nhỏ và tiêu đề câu khách bằng các lựa chọn thay thế từ cộng đồng.
Trình phát video hiện đại
Trình phát dựa trên Vue được trau chuốt hỗ trợ lựa chọn chất lượng và codec, tốc độ phát lại, chế độ rạp chiếu phim và các phím tắt.
Invidious và Piped
Lấy dữ liệu thông qua nhiều backends của Invidious và Piped, tự động chuyển đổi dự phòng giữa các phiên bản để phát lại đáng tin cậy.
Tại sao lại chạy ViewTube trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và tỉ mỉ.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.