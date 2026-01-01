ViewTube là một giao diện thay thế mã nguồn mở, tôn trọng quyền riêng tư cho YouTube. Nó cho phép bạn tìm kiếm, xem và theo dõi các kênh thông qua một giao diện sạch sẽ, hiện đại, đồng thời proxy dữ liệu video để YouTube không bao giờ nhìn thấy địa chỉ IP, dấu vân tay trình duyệt hoặc lịch sử xem của bạn. Được xây dựng trên các API của Invidious và Piped, nó kết hợp một trình phát dựa trên Vue được trau chuốt với tính năng bỏ qua phân đoạn SponsorBlock và dọn dẹp hình thu nhỏ DeArrow.

Tự host ViewTube trên VPS của riêng bạn mang đến cho bạn trải nghiệm YouTube cá nhân, không quảng cáo mà bạn hoàn toàn kiểm soát. Một hệ thống tài khoản cục bộ lưu trữ các đăng ký, lịch sử và danh sách phát của bạn trong cơ sở dữ liệu MongoDB của riêng bạn thay vì tài khoản Google, trong khi Redis giúp phản hồi nhanh chóng. Tính năng theo dõi kênh kiểu RSS cho phép bạn cập nhật thông tin từ những người sáng tạo mà không cần phải mở youtube.com.