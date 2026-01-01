Drupal là một hệ thống quản lý nội dung (CMS) cấp doanh nghiệp, đã phát triển mạnh mẽ, được tin cậy bởi các chính phủ, trường đại học, công ty truyền thông và các tổ chức Fortune 500 trên toàn thế giới. Với kiến trúc mô-đun và hệ sinh thái rộng lớn gồm hơn 50.000 mô-đun đóng góp, nó cho phép các nhóm xây dựng mọi thứ từ một trang web biên tập đơn giản đến một nền tảng kỹ thuật số đa trang phức tạp mà không cần viết một dòng mã tùy chỉnh nào.

Các khả năng CMS headless, lớp API mạnh mẽ và hệ thống phân quyền chi tiết của Drupal khiến nó trở thành lựa chọn phù hợp cho các tổ chức cần quản lý nội dung trên nhiều kênh — web, di động và hơn thế nữa — trong khi vẫn duy trì quy trình làm việc biên tập nghiêm ngặt và các yêu cầu tuân thủ. Triển khai này kết hợp Drupal với một backend PostgreSQL để đạt được độ tin cậy và hiệu suất cấp độ sản xuất.