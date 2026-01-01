Triển khai Drupal chỉ với một cú nhấp chuột.
CMS mã nguồn mở cấp doanh nghiệp hỗ trợ hàng triệu trang web trên toàn thế giới, từ blog cá nhân đến các cổng thông tin chính phủ quy mô lớn.
Chọn gói VPS cho Drupal
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Drupal
Drupal là một hệ thống quản lý nội dung (CMS) cấp doanh nghiệp, đã phát triển mạnh mẽ, được tin cậy bởi các chính phủ, trường đại học, công ty truyền thông và các tổ chức Fortune 500 trên toàn thế giới. Với kiến trúc mô-đun và hệ sinh thái rộng lớn gồm hơn 50.000 mô-đun đóng góp, nó cho phép các nhóm xây dựng mọi thứ từ một trang web biên tập đơn giản đến một nền tảng kỹ thuật số đa trang phức tạp mà không cần viết một dòng mã tùy chỉnh nào.
Các khả năng CMS headless, lớp API mạnh mẽ và hệ thống phân quyền chi tiết của Drupal khiến nó trở thành lựa chọn phù hợp cho các tổ chức cần quản lý nội dung trên nhiều kênh — web, di động và hơn thế nữa — trong khi vẫn duy trì quy trình làm việc biên tập nghiêm ngặt và các yêu cầu tuân thủ. Triển khai này kết hợp Drupal với một backend PostgreSQL để đạt được độ tin cậy và hiệu suất cấp độ sản xuất.
Các tính năng chính của Drupal
Mô hình hóa nội dung linh hoạt
Xác định các loại nội dung và trường tùy chỉnh để phù hợp chính xác với quy trình biên tập của bạn, mà không bị ràng buộc bởi một cấu trúc dữ liệu cố định.
Headless CMS và REST API
Cung cấp nội dung thông qua giao diện RESTful hoặc JSON:API để các đội ngũ front-end có thể xây dựng trải nghiệm tùy chỉnh trên bất kỳ framework nào.
Vai trò và quyền hạn chi tiết
Kiểm soát chính xác những gì mỗi vai trò người dùng có thể tạo, chỉnh sửa, xuất bản hoặc xóa trên toàn bộ hệ thống phân cấp trang web.
Hỗ trợ đa ngôn ngữ
Tính năng dịch và quản lý ngôn ngữ tích hợp sẵn cho phép bạn xuất bản nội dung bằng hàng chục ngôn ngữ từ một cài đặt duy nhất.
Hệ sinh thái mô-đun rộng lớn
Hơn 50.000 module được đóng góp mở rộng Drupal với e-commerce, SEO, quản lý đa phương tiện và tích hợp dịch vụ bên thứ ba.
Tại sao lại chạy Drupal trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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