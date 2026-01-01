Giảm giá lên đến 69% cho Drupal

Triển khai Drupal chỉ với một cú nhấp chuột.

CMS mã nguồn mở cấp doanh nghiệp hỗ trợ hàng triệu trang web trên toàn thế giới, từ blog cá nhân đến các cổng thông tin chính phủ quy mô lớn.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Drupal chỉ với một cú nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho Drupal

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Drupal

Drupal là một hệ thống quản lý nội dung (CMS) cấp doanh nghiệp, đã phát triển mạnh mẽ, được tin cậy bởi các chính phủ, trường đại học, công ty truyền thông và các tổ chức Fortune 500 trên toàn thế giới. Với kiến trúc mô-đun và hệ sinh thái rộng lớn gồm hơn 50.000 mô-đun đóng góp, nó cho phép các nhóm xây dựng mọi thứ từ một trang web biên tập đơn giản đến một nền tảng kỹ thuật số đa trang phức tạp mà không cần viết một dòng mã tùy chỉnh nào.

Các khả năng CMS headless, lớp API mạnh mẽ và hệ thống phân quyền chi tiết của Drupal khiến nó trở thành lựa chọn phù hợp cho các tổ chức cần quản lý nội dung trên nhiều kênh — web, di động và hơn thế nữa — trong khi vẫn duy trì quy trình làm việc biên tập nghiêm ngặt và các yêu cầu tuân thủ. Triển khai này kết hợp Drupal với một backend PostgreSQL để đạt được độ tin cậy và hiệu suất cấp độ sản xuất.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Drupal

Mô hình hóa nội dung linh hoạt

Xác định các loại nội dung và trường tùy chỉnh để phù hợp chính xác với quy trình biên tập của bạn, mà không bị ràng buộc bởi một cấu trúc dữ liệu cố định.

Headless CMS và REST API

Cung cấp nội dung thông qua giao diện RESTful hoặc JSON:API để các đội ngũ front-end có thể xây dựng trải nghiệm tùy chỉnh trên bất kỳ framework nào.

Vai trò và quyền hạn chi tiết

Kiểm soát chính xác những gì mỗi vai trò người dùng có thể tạo, chỉnh sửa, xuất bản hoặc xóa trên toàn bộ hệ thống phân cấp trang web.

Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Tính năng dịch và quản lý ngôn ngữ tích hợp sẵn cho phép bạn xuất bản nội dung bằng hàng chục ngôn ngữ từ một cài đặt duy nhất.

Hệ sinh thái mô-đun rộng lớn

Hơn 50.000 module được đóng góp mở rộng Drupal với e-commerce, SEO, quản lý đa phương tiện và tích hợp dịch vụ bên thứ ba.

Tại sao lại chạy Drupal trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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