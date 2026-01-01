PdfDing là một trình quản lý và xem PDF tự host, ghi nhớ vị trí đọc của bạn trên các thiết bị, để bạn có thể bắt đầu đọc trên máy tính để bàn và tiếp tục trên điện thoại mà không bị mất dấu. Các tệp được sắp xếp thành không gian làm việc và bộ sưu tập với tính năng gắn thẻ đa cấp, đánh dấu sao và lưu trữ. Trình xem dựa trên trình duyệt cho phép bạn chú thích, đánh dấu, thêm văn bản, vẽ và ký tài liệu — với tất cả các chú thích được lưu trữ trên server và đồng bộ hóa trên mọi thiết bị.

Tự host PdfDing trên VPS của riêng bạn giúp thư viện tài liệu của bạn được riêng tư: không có tệp nào được tải lên dịch vụ đám mây, không có phân tích sử dụng và toàn quyền kiểm soát ai có thể truy cập phiên bản của bạn. Tính năng đăng nhập một lần OIDC tùy chọn, xác thực hai yếu tố và kiểm soát quyền truy cập theo liên kết giúp nó trở nên thiết thực cho cả mục đích sử dụng cá nhân và nhóm nhỏ.