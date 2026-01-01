Giảm giá lên đến 69% cho PdfDing

Triển khai PdfDing với cài đặt một nhấp.

Trình quản lý PDF tự host với tính năng xem trên trình duyệt, chú thích và đồng bộ vị trí đọc trên nhiều thiết bị.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai PdfDing với cài đặt một nhấp.

Chọn gói VPS cho PdfDing

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với PdfDing

PdfDing là một trình quản lý và xem PDF tự host, ghi nhớ vị trí đọc của bạn trên các thiết bị, để bạn có thể bắt đầu đọc trên máy tính để bàn và tiếp tục trên điện thoại mà không bị mất dấu. Các tệp được sắp xếp thành không gian làm việc và bộ sưu tập với tính năng gắn thẻ đa cấp, đánh dấu sao và lưu trữ. Trình xem dựa trên trình duyệt cho phép bạn chú thích, đánh dấu, thêm văn bản, vẽ và ký tài liệu — với tất cả các chú thích được lưu trữ trên server và đồng bộ hóa trên mọi thiết bị.

Tự host PdfDing trên VPS của riêng bạn giúp thư viện tài liệu của bạn được riêng tư: không có tệp nào được tải lên dịch vụ đám mây, không có phân tích sử dụng và toàn quyền kiểm soát ai có thể truy cập phiên bản của bạn. Tính năng đăng nhập một lần OIDC tùy chọn, xác thực hai yếu tố và kiểm soát quyền truy cập theo liên kết giúp nó trở nên thiết thực cho cả mục đích sử dụng cá nhân và nhóm nhỏ.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của PdfDing

Đồng bộ hóa đa thiết bị

Vị trí đọc, chú thích và chữ ký số đồng bộ hóa trên tất cả các thiết bị để bạn không bao giờ bị mất dấu khi chuyển đổi giữa máy tính để bàn và thiết bị di động.

Chú thích và chỉnh sửa

Thêm văn bản, đánh dấu, hình vẽ và bình luận trực tiếp trên trình duyệt — không cần công cụ của bên thứ ba — với các chú thích được lưu trữ trên máy chủ.

Bộ sưu tập và gắn thẻ

Sắp xếp các tệp PDF vào các không gian làm việc và bộ sưu tập với các thẻ đa cấp, đánh dấu sao và lưu trữ để tạo một thư viện cá nhân hoặc nhóm có cấu trúc.

Chữ ký số

Ký tài liệu trên trình duyệt và có chữ ký được đồng bộ hóa và bảo toàn trên tất cả các thiết bị của bạn mà không cần cài đặt bất kỳ phần mềm máy tính để bàn nào.

SSO và xác thực hai yếu tố

Tích hợp với bất kỳ nhà cung cấp OIDC nào để đăng nhập một lần, và bảo mật tài khoản bằng xác thực hai yếu tố qua khóa phần cứng TOTP hoặc WebAuthn.

Liên kết có thể chia sẻ

Tạo liên kết chia sẻ có kiểm soát quyền truy cập kèm mã QR cho từng tệp PDF, giúp dễ dàng chia sẻ tài liệu mà không cần cấp quyền truy cập tài khoản đầy đủ.

Tại sao lại chạy PdfDing trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

Đang kiểm tra...

Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀

Noel
Noel

Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.

Omkar
Omkar

Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.

Sylvain
Sylvain

Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.

Martin K
Martin K

Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.

30 ngày đảm bảo hoàn tiền

Dùng thử mà không lo rủi ro với 30 ngày đảm bảo hoàn tiền của chúng tôi. Xem chính sách hoàn tiền để biết thêm chi tiết.

Bắt đầu

Khám phá thêm các ứng dụng để triển khai

AFFiNE

AFFiNE

Không gian làm việc tất cả trong một kết hợp tài liệu, bảng trắng và cơ sở dữ liệu với AI

Chọn
AppFlowy

AppFlowy

AppFlowy là không gian làm việc mã nguồn mở được hỗ trợ bởi AI và là giải pháp thay thế Notion

Chọn
BeaverHabits

BeaverHabits

Ứng dụng theo dõi thói quen tự host tối giản, tập trung vào việc ghi nhận hàng ngày và chuỗi liên tiếp

Chọn
Xem tất cả các ứng dụng

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn

Trang web này sử dụng cookie cần thiết để trang web hoạt động bình thường và để lấy dữ liệu về cách bạn tương tác với trang web, cũng như cho mục đích tiếp thị. Bằng cách chấp nhận, bạn đồng ý lưu cookie trên thiết bị cho quảng cáo mục tiêu, cá nhân hóa và phân tích như được mô tả trong Chính sách cookie của chúng tôi.