Triển khai PdfDing với cài đặt một nhấp.
Trình quản lý PDF tự host với tính năng xem trên trình duyệt, chú thích và đồng bộ vị trí đọc trên nhiều thiết bị.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với PdfDing
PdfDing là một trình quản lý và xem PDF tự host, ghi nhớ vị trí đọc của bạn trên các thiết bị, để bạn có thể bắt đầu đọc trên máy tính để bàn và tiếp tục trên điện thoại mà không bị mất dấu. Các tệp được sắp xếp thành không gian làm việc và bộ sưu tập với tính năng gắn thẻ đa cấp, đánh dấu sao và lưu trữ. Trình xem dựa trên trình duyệt cho phép bạn chú thích, đánh dấu, thêm văn bản, vẽ và ký tài liệu — với tất cả các chú thích được lưu trữ trên server và đồng bộ hóa trên mọi thiết bị.
Tự host PdfDing trên VPS của riêng bạn giúp thư viện tài liệu của bạn được riêng tư: không có tệp nào được tải lên dịch vụ đám mây, không có phân tích sử dụng và toàn quyền kiểm soát ai có thể truy cập phiên bản của bạn. Tính năng đăng nhập một lần OIDC tùy chọn, xác thực hai yếu tố và kiểm soát quyền truy cập theo liên kết giúp nó trở nên thiết thực cho cả mục đích sử dụng cá nhân và nhóm nhỏ.
Các tính năng chính của PdfDing
Đồng bộ hóa đa thiết bị
Vị trí đọc, chú thích và chữ ký số đồng bộ hóa trên tất cả các thiết bị để bạn không bao giờ bị mất dấu khi chuyển đổi giữa máy tính để bàn và thiết bị di động.
Chú thích và chỉnh sửa
Thêm văn bản, đánh dấu, hình vẽ và bình luận trực tiếp trên trình duyệt — không cần công cụ của bên thứ ba — với các chú thích được lưu trữ trên máy chủ.
Bộ sưu tập và gắn thẻ
Sắp xếp các tệp PDF vào các không gian làm việc và bộ sưu tập với các thẻ đa cấp, đánh dấu sao và lưu trữ để tạo một thư viện cá nhân hoặc nhóm có cấu trúc.
Chữ ký số
Ký tài liệu trên trình duyệt và có chữ ký được đồng bộ hóa và bảo toàn trên tất cả các thiết bị của bạn mà không cần cài đặt bất kỳ phần mềm máy tính để bàn nào.
SSO và xác thực hai yếu tố
Tích hợp với bất kỳ nhà cung cấp OIDC nào để đăng nhập một lần, và bảo mật tài khoản bằng xác thực hai yếu tố qua khóa phần cứng TOTP hoặc WebAuthn.
Liên kết có thể chia sẻ
Tạo liên kết chia sẻ có kiểm soát quyền truy cập kèm mã QR cho từng tệp PDF, giúp dễ dàng chia sẻ tài liệu mà không cần cấp quyền truy cập tài khoản đầy đủ.
Tại sao lại chạy PdfDing trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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