Triển khai Databasus chỉ với một cú nhấp chuột.
Trình quản lý sao lưu cơ sở dữ liệu tự lưu trữ để tự động hóa và giám sát các bản sao lưu PostgreSQL, MySQL và MongoDB.
Chọn gói VPS cho Databasus
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Databasus
Databasus là một công cụ quản lý sao lưu cơ sở dữ liệu tự lưu trữ, tập trung các bản sao lưu tự động cho PostgreSQL, MySQL và MongoDB dưới một giao diện web duy nhất. Nó xử lý toàn bộ vòng đời sao lưu — lên lịch, thực thi, nén, xoay vòng lưu giữ và giám sát tình trạng — mà không yêu cầu các script riêng biệt cho từng loại cơ sở dữ liệu.
Tự lưu trữ Databasus trên VPS của bạn sẽ lưu trữ các bản sao lưu trực tiếp trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn, loại bỏ phí lưu trữ đám mây theo từng gigabyte và giữ dữ liệu nhạy cảm trong tầm kiểm soát của bạn. web dashboard cung cấp khả năng hiển thị rõ ràng về tỷ lệ sao lưu thành công, mức sử dụng bộ nhớ và lịch sử công việc, trong khi các tài nguyên VPS chuyên dụng đảm bảo các tác vụ sao lưu chạy mà không ảnh hưởng đến hiệu suất của production database.
Các tính năng chính của Databasus
Hỗ trợ đa cơ sở dữ liệu
Sao lưu PostgreSQL, MySQL và MongoDB từ một giao diện thống nhất, loại bỏ sự cần thiết phải quản lý các tập lệnh sao lưu riêng biệt cho mỗi công cụ cơ sở dữ liệu.
Đặt lịch tự động
Cấu hình khoảng thời gian sao lưu và chính sách lưu giữ để các bản sao lưu hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng tự động xoay vòng mà không cần can thiệp thủ công.
Bảng điều khiển nền web
Theo dõi tình trạng sao lưu, mức sử dụng bộ nhớ và lịch sử công việc từ một giao diện tập trung với các cảnh báo cho các lỗi cần được chú ý.
Xác minh sao lưu
Chạy kiểm tra tính toàn vẹn sau mỗi lần sao lưu để xác nhận bản sao lưu hợp lệ và có thể sử dụng được trước khi nó được tính vào chính sách lưu giữ của bạn.
Khôi phục theo thời điểm
Khôi phục cơ sở dữ liệu về một ảnh chụp nhanh sao lưu cụ thể, cho phép phục hồi sau thảm họa và kiểm thử an toàn dữ liệu sản xuất trong môi trường thử nghiệm.
Tại sao lại chạy Databasus trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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