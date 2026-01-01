Databasus là một công cụ quản lý sao lưu cơ sở dữ liệu tự lưu trữ, tập trung các bản sao lưu tự động cho PostgreSQL, MySQL và MongoDB dưới một giao diện web duy nhất. Nó xử lý toàn bộ vòng đời sao lưu — lên lịch, thực thi, nén, xoay vòng lưu giữ và giám sát tình trạng — mà không yêu cầu các script riêng biệt cho từng loại cơ sở dữ liệu.

Tự lưu trữ Databasus trên VPS của bạn sẽ lưu trữ các bản sao lưu trực tiếp trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn, loại bỏ phí lưu trữ đám mây theo từng gigabyte và giữ dữ liệu nhạy cảm trong tầm kiểm soát của bạn. web dashboard cung cấp khả năng hiển thị rõ ràng về tỷ lệ sao lưu thành công, mức sử dụng bộ nhớ và lịch sử công việc, trong khi các tài nguyên VPS chuyên dụng đảm bảo các tác vụ sao lưu chạy mà không ảnh hưởng đến hiệu suất của production database.