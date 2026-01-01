KeeWeb là trình quản lý mật khẩu miễn phí, mã nguồn mở, chạy hoàn toàn trên trình duyệt và hoàn toàn tương thích với định dạng KeePass (.kdbx). Nó cho phép bạn mở và quản lý các kho KeePass hiện có của mình trực tiếp từ trình duyệt mà không cần bất kỳ plugin hoặc ứng dụng khách gốc nào — kho của bạn vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bạn trên bộ nhớ của riêng bạn.

Tự lưu trữ KeeWeb trên VPS của bạn có nghĩa là bạn có thể truy cập mật khẩu của mình từ bất kỳ thiết bị nào có trình duyệt, đồng thời giữ cho ứng dụng riêng tư và độc lập với các dịch vụ đám mây của bên thứ ba. Các tệp kho không bao giờ được gửi đến bất kỳ máy chủ nào; chúng được mở và giải mã phía máy khách trong trình duyệt của bạn.