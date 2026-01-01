Triển khai KeeWeb với cài đặt một nhấp chuột.
Trình quản lý mật khẩu mã nguồn mở, dựa trên web, hoàn toàn tương thích với cơ sở dữ liệu KeePass.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với KeeWeb
KeeWeb là trình quản lý mật khẩu miễn phí, mã nguồn mở, chạy hoàn toàn trên trình duyệt và hoàn toàn tương thích với định dạng KeePass (.kdbx). Nó cho phép bạn mở và quản lý các kho KeePass hiện có của mình trực tiếp từ trình duyệt mà không cần bất kỳ plugin hoặc ứng dụng khách gốc nào — kho của bạn vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bạn trên bộ nhớ của riêng bạn.
Tự lưu trữ KeeWeb trên VPS của bạn có nghĩa là bạn có thể truy cập mật khẩu của mình từ bất kỳ thiết bị nào có trình duyệt, đồng thời giữ cho ứng dụng riêng tư và độc lập với các dịch vụ đám mây của bên thứ ba. Các tệp kho không bao giờ được gửi đến bất kỳ máy chủ nào; chúng được mở và giải mã phía máy khách trong trình duyệt của bạn.
Các tính năng chính của KeeWeb
Khả năng tương thích KeePass
Mở và chỉnh sửa bất kỳ tệp .kdbx nào được tạo bởi KeePass, KeePassXC hoặc bất kỳ ứng dụng nào khác tương thích với KeePass mà không cần chuyển đổi.
Bảo mật client-side
Tất cả quá trình giải mã kho lưu trữ diễn ra trong trình duyệt của bạn — mật khẩu chính và nội dung kho lưu trữ không bao giờ rời khỏi thiết bị hoặc chạm đến máy chủ.
Nhiều storage backends
Tải kho dữ liệu từ các tệp cục bộ, Dropbox, Google Drive, OneDrive hoặc bất kỳ bộ nhớ từ xa nào tương thích với WebDAV.
Hỗ trợ plugin
Mở rộng KeeWeb với các plugin cộng đồng cho giao diện, trường tùy chỉnh, tạo OTP và các tích hợp bổ sung.
Truy cập đa nền tảng
Truy cập mật khẩu của bạn từ bất kỳ thiết bị nào với trình duyệt hiện đại — không yêu cầu cài đặt gốc trên máy tính để bàn hoặc thiết bị di động.
Tại sao lại chạy KeeWeb trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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